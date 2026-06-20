Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! Paraguaylı Miguel Almiron, Dünya Kupası tarihinde tam anlamıyla bir ilke imza attı

Sonuçları ağır olan bir hareket: Paraguaylı Miguel Almiron, 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’den Mert Müldür ile yaşadığı tartışma sırasında rakibinin ağzını kapattı ve bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) tarafından Nisan ayında ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek finaller için kabul edilen yeni kural, Cuma akşamı (yerel saatle) Santa Clara’da ilk kez uygulandı: Bundan böyle bu tür bir ihlal her zaman oyundan atılma cezasıyla cezalandırılacak.