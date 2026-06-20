Sonuçları ağır olan bir hareket: Paraguaylı Miguel Almiron, 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’den Mert Müldür ile yaşadığı tartışma sırasında rakibinin ağzını kapattı ve bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) tarafından Nisan ayında ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek finaller için kabul edilen yeni kural, Cuma akşamı (yerel saatle) Santa Clara’da ilk kez uygulandı: Bundan böyle bu tür bir ihlal her zaman oyundan atılma cezasıyla cezalandırılacak.
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Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! Paraguaylı Miguel Almiron, Dünya Kupası tarihinde tam anlamıyla bir ilke imza attı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu tür bir cezanın uygulanması için ilkbaharda bizzat girişimde bulunmuştu. Yeni kuralın getirilmesine neden olan olay, Benfica Lizbon’dan Gianluca Prestianni’nin, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Real Madrid’den Vinicius Junior’a ırkçı hakaretlerde bulunduğu ve bu sırada formasını ağzına kapattığı iddia edilen olaydı.
VAR, hakeme faulü işaret etti: Almiron oyundan atıldı
"Bir oyuncunun söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır – aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı," demişti Infantino o zaman. Bir oyuncunun oyundan atılması, "ırkçılıkla mücadelemizi ciddiye alıyorsak almamız gereken bir önlem"dir.
Paraguay ile Türkiye arasındaki maçta, video yardımcı hakemi El Salvadorlu hakem Iván Barton’a Almiron’un sportmenlik dışı davranışını bildirdi. Bunun üzerine orta saha oyuncusu, ilk yarının uzatma dakikalarında, skoru 1-0 takımının lehineyken sahadan atıldı.