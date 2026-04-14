Teknik direktör Hansi Flick, FC Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçı öncesinde Katalanların tarihinde bir ilke imza attı. Alman teknik adam, 24 yaş 347 günlük ortalama yaşla Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme maçında sahaya çıkan en genç Barça ilk 11'ini sahaya sürdü.
Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! Hansi Flick, Atlético Madrid karşısında FC Barcelona tarihinde bir ilke imza attı
Bu maçta, ilk maçta 0-2 yenildikleri karşılaşmaya kıyasla ilk on birinde üç değişiklik yaptı. Marcus Rashford, Robert Lewandowski ve kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyen Pau Cubarsi'nin yerine Gavi, Fermin Lopez ve Ferran Torres ilk on birde yer aldı. Özellikle sonuncusunun oyuna girmesi hemen meyvesini verdi.
Clement Lenglet'in yaptığı büyük hatanın ardından Torres hemen Lamine Yamal'a pas verdi ve Yamal, dördüncü dakikada iki maçın toplam skoru 1-0'a getiren golü attı. 19 dakika sonra Torres, Dani Olmo'nun ceza sahasına yaptığı muhteşem pası sağ köşeye sert bir vuruşla gole çevirdi ve böylece ilk maçtaki 0-2'lik skoru 24. dakikada eşitledi.
Şok edici bir sakatlık, formda olan Barça'yı durdurdu - Atlético ise soğukkanlılıkla kontra atağa çıktı
Ancak kısa bir süre sonra, Flick'in oyuna yeni soktuğu bir oyuncu için tam bir şok anı yaşandı. Yamal'ın pasıyla Fermin Lopez kafayla şut pozisyonuna girdi, ancak top Atlético kalecisi Juan Musso'ya çarptı. Ardından Lopez, talihsiz bir şekilde kalecinin kramponlarının yüzüne ve burnuna çarpmasıyla yaralandı. (25.) Kan fışkırdı ve tedavi nedeniyle maç birkaç dakika durdu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu oyuna devam edebildi.
Uzun süren ara, ilk başta Rojiblancos'un yararına oldu. Maçın yeniden başlamasından sadece birkaç dakika sonra Antoine Griezmann, Fernando Llorente'yi atağa çıkardı, Llorente merkezde Ademola Lookman'a pas verdi ve Lookman skoru 1-2'ye getirdi (31.).