Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! Hansi Flick, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilgiyle FC Barcelona tarihinde bir ilke imza attı

Ancak kısa bir süre sonra, Flick'in oyuna yeni soktuğu bir oyuncu için tam bir şok anı yaşandı. Yamal'ın pasıyla Fermin Lopez kafayla şut pozisyonuna girdi, ancak topu Atlético kalecisi Juan Musso'ya çarptı. Ardından Lopez, talihsiz bir şekilde kalecinin kramponlarına yüzünden ve burnundan çarptı. (25.) Kan fışkırdı ve tedavi nedeniyle maç birkaç dakika durdu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu oyuna devam edebildi.

Uzun süren ara öncelikle Rojiblancos'un yararına oldu. Maçın yeniden başlamasından sadece birkaç dakika sonra Antoine Griezmann, Fernando Llorente'yi yola çıkardı; Llorente, merkezde Ademola Lookman'a pas verdi ve Lookman skoru 1-2'ye getirdi (31.). Bu, ikinci yarıda da son derece eğlenceli geçen maçın nihai skoru olacaktı.

55. dakikada Ferran Torres'in attığı ve 3-1'i getiren gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Barça, rahatlatıcı üçüncü golü bulmak için baskı yapmaya devam etti, ancak Atletico bir kez daha süper yedek Alexander Sörloth'a güvenebildi. Norveçli oyuncu, ayakta alkışlarla uğurlanan Antoine Griezmann'ın yerine 76. dakikada oyuna girdi, sadece bir dakika sonra derin bir koşuya çıktı ve Eric Garcia tarafından ancak acil bir faulle durdurulabildi. İlk maçta olduğu gibi Katalanlar maçı on kişi tamamladı, ancak bu kez karar tartışmalara yol açmayacaktır.

Sayıca az olan Katalanlar bir kez daha tüm güçleriyle atağa kalktı, oyuna sonradan giren Ronald Araujo, sekiz dakikalık uzatma süresinin bitimine kısa bir süre kala 3-1'i getirecek en büyük fırsatı kaçırdı.

Barça Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Atlético yarı finalde Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.