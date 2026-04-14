Teknik direktör Hansi Flick, FC Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı çeyrek final rövanş maçı öncesinde Katalanların tarihinde bir ilke imza attı. Alman teknik adam, 24 yaş 347 günlük ortalama yaşla Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme maçında sahaya çıkan en genç Barça ilk 11'ini sahaya sürdü.
Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! Hansi Flick, Atlético Madrid'e karşı alınan yenilgiyle FC Barcelona tarihinde bir ilke imza attı
Bu maçta, ilk maçta 0-2 yenildikleri karşılaşmaya kıyasla ilk on birinde üç değişiklik yaptı. Marcus Rashford, Robert Lewandowski ve kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyen Pau Cubarsi'nin yerine Gavi, Fermin Lopez ve Ferran Torres ilk on birde yer aldı. Özellikle sonuncusunun oyuna girmesi hemen meyvesini verdi.
Clement Lenglet'in yaptığı büyük hatanın ardından Torres hemen Lamine Yamal'a pas verdi ve Yamal, 4. dakikada iki maçın toplam skorunu 1-0'a getiren golü attı. 19 dakika sonra Torres, Dani Olmo'nun ceza sahasına yaptığı muhteşem pası sağ köşeye sert bir vuruşla gole çevirdi ve böylece ilk maçtaki 0-2'lik skoru 24. dakikada eşitledi.
Şok edici bir sakatlık, formda olan Barça'yı durdurdu - Atlético ise soğukkanlılıkla kontra atağa çıktı
Ancak kısa bir süre sonra, Flick'in oyuna yeni soktuğu bir oyuncu için tam bir şok anı yaşandı. Yamal'ın pasıyla Fermin Lopez kafayla şut pozisyonuna girdi, ancak topu Atlético kalecisi Juan Musso'ya çarptı. Ardından Lopez, talihsiz bir şekilde kalecinin kramponlarına yüzünden ve burnundan çarptı. (25.) Kan fışkırdı ve tedavi nedeniyle maç birkaç dakika durdu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu oyuna devam edebildi.
Uzun süren ara öncelikle Rojiblancos'un yararına oldu. Maçın yeniden başlamasından sadece birkaç dakika sonra Antoine Griezmann, Fernando Llorente'yi yola çıkardı; Llorente, merkezde Ademola Lookman'a pas verdi ve Lookman skoru 1-2'ye getirdi (31.). Bu, ikinci yarıda da son derece eğlenceli geçen maçın nihai skoru olacaktı.
55. dakikada Ferran Torres'in attığı ve 3-1'i getiren gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Barça, rahatlatıcı üçüncü golü bulmak için baskı yapmaya devam etti, ancak Atletico bir kez daha süper yedek Alexander Sörloth'a güvenebildi. Norveçli oyuncu, ayakta alkışlarla uğurlanan Antoine Griezmann'ın yerine 76. dakikada oyuna girdi, sadece bir dakika sonra derin bir koşuya çıktı ve Eric Garcia tarafından ancak acil bir faulle durdurulabildi. İlk maçta olduğu gibi Katalanlar maçı on kişi tamamladı, ancak bu kez karar tartışmalara yol açmayacaktır.
Sayıca az olan Katalanlar bir kez daha tüm güçleriyle atağa kalktı, oyuna sonradan giren Ronald Araujo, sekiz dakikalık uzatma süresinin bitimine kısa bir süre kala 3-1'i getirecek en büyük fırsatı kaçırdı.
Barça Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Atlético yarı finalde Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.