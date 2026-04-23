Footy Headlines portalının haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu takımının formalarında artık kulübün tam adı olan "FC Bayern München" ya da kısaltması "Bayern München" yazmayacak, bunun yerine sadece "FC Bayern" yazacak.
Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! FC Bayern Münih, yeni formalarında köklü değişiklikler yapacağı görülüyor
Bu değişiklik, kulübün özellikle Almanca konuşulan bölgelerde nasıl anıldığını büyük ölçüde yansıtıyor. Bununla birlikte, bu adım aynı zamanda bir ilk niteliğinde; zira kulübün ana şehri olan "München", FCB tarihindeki tüm formaların üzerinde yer almıştı.
Bu değişikliğin sadece önümüzdeki sezon için mi geçerli olacağı ve bir istisna olarak kalacağı mı, yoksa Münih kulübünün gelecekteki tüm formalarına "FC Bayern" yazısını eklemeyi planladığı mı henüz bilinmemektedir.
Bayern'in 26/27 sezonu iç saha forması, koyu kırmızı renkte ve çizgili
Tasarım açısından bakıldığında, rekor şampiyonu 2026/27 sezonu iç saha formalarında büyük olasılıkla son derece klasik bir tasarıma geri dönecek. Geçtiğimiz yıllarda taraftarlar tarafından Bayern'in iç saha formalarına yönelik kısmen sert eleştiriler gelmesinin ardından, yeni forma tekrar köklerine dönmeyi hedefliyor.
Aylar önce, planlanan iç saha formasının koyu kırmızı renkte ve ince ton sür ton çizgilerle tasarlanacağına dair ilk sızıntılar dolaşmaya başlamıştı. Çizgilerin tam genişliği ve tasarımı henüz bilinmiyor olsa da, sade tasarım taraftarları rahatlatacak gibi görünüyor.
FCB taraftarları, son yıllarda formaların geleneksel kırmızı-beyaz kombinasyonuna yer verilmeyip, bunun yerine kısmen çılgın renk ve desen kombinasyonlarının ön plana çıkmasından uzun süredir rahatsızlık duyuyordu.