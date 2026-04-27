Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! FC Bayern München'in özel ağında büyük başarı

Uruguay futbolu tam anlamıyla bir ikili rekabet ortamıdır; Penarol ve Nacional, her zaman neredeyse tüm şampiyonlukları aralarında paylaşmıştır. Bu nedenle, daha küçük bir kulübün bu rekabete müdahale etmesi – tıpkı şu anda Racing Club de Montevideo’nun yaptığı gibi – daha da dikkat çekicidir. Sezonun bitmesine iki hafta kala, Racing'in Apertura şampiyonluğunu ve dolayısıyla kulüp tarihindeki ilk ulusal şampiyonluğu kazanması artık kaçınılmazdır. Sezona bir mağlubiyetle başlayan Racing, son 12 maçın 9'unu kazandı ve en yakın takipçisinin 7 puan önünde yer alıyor.
Apertura, Uruguay'ın son derece karmaşık lig sisteminde düzenlenen iki yarıyıl şampiyonasından biridir. Racing, bu şampiyonluğu kazanarak sonbaharda yapılacak şampiyonluk play-off'larına katılmaya hak kazandı. Play-off'larda yarı finalde Clausura şampiyonu ile karşılaşacak olan Racing, finalde ise yıl boyunca en fazla puanı toplayan kulüp ile 2026 şampiyonluğu için mücadele edecek. Şampiyonluk unvanını koruyan takım ise Nacional'dir.
Red&Gold Football: FC Bayern'in Ağı
Racing, Uruguay futbolunun geleneksel takımlarından biridir; ancak bir ara küme düşmesinin ardından 2022'den beri tekrar Primera Division'da oynamaktadır. Kısa süre sonra Red&Gold Football, çoğunluk hissedarı olarak kulübe katıldı. Bu, FC Bayern ve MLS kulübü Los Angeles FC'nin 2023'ten beri birlikte yürüttüğü bir ortak girişimdir.
Plan, diğer kulüpleri devralmak veya onlarla işbirliği yaparak dünya çapında yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini optimize etmektir. Kuruluşundan bu yana geçen üç yıl içinde, Münih ekibi, gençlik akademisi başkanı Jochen Sauer'in liderliğinde LAFC ile birlikte beş kıtayı kapsayan bir ağ kurdu. Racing'in yanı sıra, Batı Afrika'daki Gambiya'daki Gambinos Stars Akademisi, Güney Kore birinci lig takımı Jeju SK FC ve Ekvador birinci lig takımı SD Aucas da bu yapının bir parçası.
LAFC ayrıca, küme düşen geleneksel Avusturya kulübü Wacker Innsbruck'a stratejik ortak olarak katıldı ve 2024'te İsviçre birinci ligi takımı Grasshoppers Zürich'in hisselerinin çoğunluğunu devraldı. FC Bayern, proje dışında Almanya'da üçüncü lig takımı SSV Ulm ve bölge ligi takımı SpVgg Unterhaching ile işbirliği yapıyor. Toplamda, ağ şu anda on lokasyonu kapsıyor.
Racing'in başarı serisi pahalı transferlere dayanmıyor
FC Bayern'in aktif taraftarları bu yapıya karşı defalarca protesto gösterileri düzenledi; bu tür çoklu kulüp sahipliğini prensip olarak reddediyorlar. Racing'de ise bu girişime yönelik tepkiler karışık oldu. "Taraftarların bir kısmı lehinde, bir kısmı aleyhinde," dedi ünlü Uruguaylı spor gazetecisi Damian Herrera, geçtiğimiz günlerde SPOX ile yaptığı röportajda. "Sosyal medyadaki bazı uyuşmazlıklar dışında, herhangi bir protesto olduğunu bilmiyorum."
Neredeyse üç yıldır süren bu işbirliği kapsamında Racing'de "ilk bakışta pek bir değişiklik olmadı" diyor Herrera. Genç oyuncu altyapısına yatırımlar yapıldı, ancak profesyonel takım için kayda değer bir takviye olmadı. Her halükarda, şu anki başarı pahalı transferlere dayanmıyor. Transfermarkt adlı uzman portala göre, Racing'in kadrosunun toplam değeri sadece yaklaşık sekiz milyon avro, bu da zengin Penarol'un kadrosunun (41 milyon) sadece bir kısmı.
İşbirliğinin başlangıcından bu yana bazı Racing oyuncuları Avrupa'ya geçiş yaptı. 25 yaşındaki Tomas Veron Lupi, geçen sezon Grasshoppers'ta forma giydi; şu anda kiralık olarak tekrar Uruguay'da, üstelik son şampiyon Nacional'da oynuyor. Bu kış Anderson Rodriguez (19) ve Mauro Marichal (18) Innsbruck'a transfer oldu. Bu transfer için kendilerini, FC Bayern'in Kasım ayında kampüsünde ortak kulüpleri ve bazı diğer konuk kulüpler için düzenlediği Red&Gold Global Trophy'de göstermişlerdi.
FC Bayern'in profesyonel kadrosuna henüz Racing'den bir oyuncu katılmamış olsa da, ağdan başka bir oyuncu katıldı: Gambinos Stars'tan Bara Sapoko Ndiaye şimdiden üç maçta forma giydi ve hafta sonu FSV Mainz 05 karşısında ilk 11'de yer aldı.