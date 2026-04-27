Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı! FC Bayern München'in özel ağında büyük başarı

Racing, Uruguay futbolunun geleneksel takımlarından biridir; ancak bir ara küme düşmesinin ardından 2022'den beri tekrar Primera Division'da oynamaktadır. Kısa süre sonra Red&Gold Football, çoğunluk hissedarı olarak kulübe katıldı. Bu, FC Bayern ve MLS kulübü Los Angeles FC'nin 2023'ten beri birlikte yürüttüğü bir ortak girişimdir.

Plan, diğer kulüpleri devralmak veya onlarla işbirliği yaparak dünya çapında yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini optimize etmektir. Kuruluşundan bu yana geçen üç yıl içinde, Münih ekibi, gençlik akademisi başkanı Jochen Sauer'in liderliğinde LAFC ile birlikte beş kıtayı kapsayan bir ağ kurdu. Racing'in yanı sıra, Batı Afrika'daki Gambiya'daki Gambinos Stars Akademisi, Güney Kore birinci lig takımı Jeju SK FC ve Ekvador birinci lig takımı SD Aucas da bu yapının bir parçası.

LAFC ayrıca, küme düşen geleneksel Avusturya kulübü Wacker Innsbruck'a stratejik ortak olarak katıldı ve 2024'te İsviçre birinci ligi takımı Grasshoppers Zürich'in hisselerinin çoğunluğunu devraldı. FC Bayern, proje dışında Almanya'da üçüncü lig takımı SSV Ulm ve bölge ligi takımı SpVgg Unterhaching ile işbirliği yapıyor. Toplamda, ağ şu anda on lokasyonu kapsıyor.