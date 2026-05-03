26 yaşındaki oyuncunun 86. dakikada attığı golle, 21. yüzyılda ilk kez iki İspanyol oyuncu, bir LaLiga sezonunda 15 veya daha fazla gol attı.
Böyle bir şey 25 yıldır yaşanmamıştı! Lamine Yamal ve Ferran Torres, FC Barcelona'da büyük bir iz bıraktı
Torres, Cumartesi akşamı Osasuna deplasmanında 15. golünü attı; ayrıca şu anda sakat olan Lamine Yamal da La Liga'da Barça formasıyla şimdiden 16 gol kaydetti.
Tüm turnuvalarda bu iki hücum yıldızının istatistikleri daha da iyi: Torres 46 maçta 20 gol ve 2 asistle geçen sezonki kişisel rekorunu (19 gol) aştı; Yamal ise toplam 45 maçta 24 gol ve 18 asist kaydetti.
Barcelona, Real Madrid ile oynadığı Clásico maçında bir beraberlikle yetinecek
Osasuna'yı 2-1 yenerek Barcelona, LaLiga'daki puan farkını 14'e çıkardı. Real Madrid, bugün Pazar günü Barça'nın şehir rakibi Espanyol'a karşı galibiyet alamazsa, teknik direktör Hansi Flick'in takımı 28. kez İspanya şampiyonluğunu erken garantileyecek.
Aksi takdirde Katalanlar, önümüzdeki hafta sonu Real Madrid ile oynayacakları doğrudan karşılaşmada şampiyonluğu garantileyebilir. 264. Clasico'da bir beraberlik bile yeterli olacaktır.