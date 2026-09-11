PRESSE SPORTS
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'Böyle bir senaryo yazamazsınız!' Ruben Aguilar, çocukluk arkadaşı Florian Thauvin'in çılgın geri dönüşe öncülük etmesiyle nutku tutuldu
Aguilar, Prag'da çılgın geri dönüşü tamamladı
Ruben Aguilar, Fortuna Arena'da Slavia Prague karşısında alınan 3-2'lik dikkat çekici UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetinde RC Lens'in en büyük kahramanı oldu. Dino Toppmoller'in ekibi, Sturm'un 89. dakikada 10 kişi kalan Prague'u 2-1 öne geçirmesiyle sinir bozucu bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu.
Ancak Florian Thauvin 91. dakikada skora dengeyi getirdi, iki dakika sonra ise Aguilar topu direğin dibinden ağlara göndererek harika bir gole imza attı.
Bu dramatik sonuç, Lens'in Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 1998'den bu yana ilk deplasman galibiyetini getirdi.
- NurPhoto
Bek, Lens'teki benzersiz duygusal ruhu övdü
Aguilar, maçın ardından Canal+'a konuşurken, kimsenin maçın böylesine kaotik bir sonla biteceğini senaryolaştıramayacağını kabul etti. Savunmacı, kadro içindeki derin duygusal bağa vurgu yaparak, birlikte acı çekmenin birliklerinin anahtarı olmaya devam ettiğini söyledi.
Kulübü Avrupa'nın en büyük sahnesinde temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.
"Bu logoyu taşıdığınızda yüzde 100'ünüzü vermek zorundasınız" diyen Aguilar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lens halkı için her şeyimizi veriyoruz ve sadece bu kulüpte böyle duygular yaşayabilirsiniz. Bu gece çok gururluyum. Bu senaryoyu biz yazamazdık."
Kankası Thauvin ile kurduğu bağ meyvesini veriyor
Maçın kazandıran golünü atan oyuncu, takımın bir diğer golcüsü Thauvin ile yakın ilişkisini kutlamaya da vakit ayırdı. Kariyerlerinin ilk dönemlerinde birlikte antrenman yapan Aguilar, ikisinin de aynı gece Şampiyonlar Ligi'nde gol atmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Aguilar, yedek oyuncular da dahil olmak üzere tüm kadroyu, her türlü iniş çıkışta tam birlikteliği korudukları için övdü.
Aguilar, "Birlikte antrenman yaptık ve bu gece ikimiz de Şampiyonlar Ligi'nde gol attık" dedi. "Dostum Flo maçın oyuncusu ödülünü aldı ve onun adına çok mutluyum. Gerçekten çok iyi arkadaşız, birlikte çok eğleniyoruz, birlikte acı çekiyoruz ve hepimiz bunun karşılığını alıyoruz."
- PRESSE SPORTS
Odak yeniden Ligue 1 görevine çevrildi
Avrupa'da heyecan verici bir başlangıca imza atan Lens, ivmesini hızla yeniden lig mücadelesine taşımak zorunda. Toppmoller'in ekibi, pazar günü Le Mans FC'yi konuk ettiğinde Ligue 1'e geri dönecek.
Fransız ekibi, Prag'da yaşanan unutulmaz gecenin ardından yeni kazandığı dayanıklılığı ve sarsılmaz takım ruhunu lig mücadelesine taşımayı umuyor.
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