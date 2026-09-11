Maçın kazandıran golünü atan oyuncu, takımın bir diğer golcüsü Thauvin ile yakın ilişkisini kutlamaya da vakit ayırdı. Kariyerlerinin ilk dönemlerinde birlikte antrenman yapan Aguilar, ikisinin de aynı gece Şampiyonlar Ligi'nde gol atmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aguilar, yedek oyuncular da dahil olmak üzere tüm kadroyu, her türlü iniş çıkışta tam birlikteliği korudukları için övdü.

Aguilar, "Birlikte antrenman yaptık ve bu gece ikimiz de Şampiyonlar Ligi'nde gol attık" dedi. "Dostum Flo maçın oyuncusu ödülünü aldı ve onun adına çok mutluyum. Gerçekten çok iyi arkadaşız, birlikte çok eğleniyoruz, birlikte acı çekiyoruz ve hepimiz bunun karşılığını alıyoruz."