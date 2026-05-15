"Böyle bir dönemden sonra onunla bol bol konuşmak isterim": Jamal Musiala, FC Bayern'deki eski takım arkadaşlarını özlüyor

Geri dönüşünden bu yana Musiala, kendi ifadesiyle "iyi dönemler ve bazen de o kadar iyi olmayan dönemler" yaşadı; ki bu gayet normal. "Hala atılması gereken adımlar" olduğunu bildiğini belirtti. "Ancak aylar önce beklediklerimle şu anki durumumu karşılaştırdığımda, çok ama çok memnunum."

Geleceğe ve DFB takımıyla katılacağı Dünya Kupası'na bakıldığında, Musiala için artık "en önemli şey sabır. Benim için şu anda tek önemli şey: çok ileriyi düşünmemek. Ne olacağını asla bilemezsin. Benim için şu anda önemli olan, küçük adımlar atmak."

Musiala, bir zamanlar Chelsea'nin altyapısında birlikte oynadığı takım arkadaşı Michael Olise'ye de büyük övgüler yağdırdı. "Oyununun her detayında bir adım ileriye gitti ve bunu görmek çok güzel," dedi Musiala. "O, sezonun en iyi oyuncularından biri, hatta en iyisi, ben onu böyle görüyorum."