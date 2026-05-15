"Onun havası, ruh hali gerçekten özlenecek bir şey," dedi Musiala, Sky'a verdiği röportajda. Musiala ve Müller, 2020 ile 2025 yılları arasında FC Bayern'in A takımında birlikte oynadılar ve bu süre zarfında, Musiala'nın kendisinden 14 yaş büyük olan Müller'in sahada geçirdiği süreyi giderek azaltmasına rağmen, aralarında sıkı bir bağ kurdular. Musiala, "Takıma girdiğimde bana çok yardımcı oldu, o süre boyunca birçok ipucu verdi" dedi. "Onunla bu kadar uzun yıllar oynayabildiğim için mutluyum."
"Böyle bir dönemden sonra onunla bol bol konuşmak isterim": Jamal Musiala, FC Bayern'deki eski takım arkadaşlarını özlüyor
23 yaşındaki hücum oyuncusu son zamanlarda zor günler geçirdi. Geçen yaz, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain’e karşı oynanan maçta – ki bu aynı zamanda Müller’in FC Bayern formasıyla oynadığı 756. ve son maçtı – kaval kemiği kırıldı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Geri dönüşü sancılı geçti ve Musiala bir süreliğine tekrar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG karşısında ise sönük bir performans sergiledi.
Müller, onun açısından şu anda iyi bir muhatap olurdu: "Böyle bir dönemden sonra onunla da çok konuşmak isterim."
FC Bayern: Jamal Musiala, Michael Olise'den övgüyle bahsediyor
Geri dönüşünden bu yana Musiala, kendi ifadesiyle "iyi dönemler ve bazen de o kadar iyi olmayan dönemler" yaşadı; ki bu gayet normal. "Hala atılması gereken adımlar" olduğunu bildiğini belirtti. "Ancak aylar önce beklediklerimle şu anki durumumu karşılaştırdığımda, çok ama çok memnunum."
Geleceğe ve DFB takımıyla katılacağı Dünya Kupası'na bakıldığında, Musiala için artık "en önemli şey sabır. Benim için şu anda tek önemli şey: çok ileriyi düşünmemek. Ne olacağını asla bilemezsin. Benim için şu anda önemli olan, küçük adımlar atmak."
Musiala, bir zamanlar Chelsea'nin altyapısında birlikte oynadığı takım arkadaşı Michael Olise'ye de büyük övgüler yağdırdı. "Oyununun her detayında bir adım ileriye gitti ve bunu görmek çok güzel," dedi Musiala. "O, sezonun en iyi oyuncularından biri, hatta en iyisi, ben onu böyle görüyorum."