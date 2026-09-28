Bazunu'nun "bölgedeki vahşetleri" protesto etmek için forma giymeyi reddetmesi soyunma odasında şok etkisi yarattı, ancak Hallgrimsson kaleci için kapının sonuna kadar açık olduğunu net şekilde ifade etti.

Kalecinin bu tavrına ve soyunma odasındaki uyuma değinen Hallgrimsson şöyle dedi: "Evet, niyet iki gün önce buydu, tabii ki karar ona bağlı. Maçtan hemen sonra ona bir mesaj gönderdik, o bizden biri. Maçı bizimle birlikte kazandı, kararını destekledik ve umarız bizimle kalır. Bunun onun için diğerlerinden muhtemelen daha zor olduğunu biliyorum, ama o takımımızın bir parçası ve öyle olmaya devam edecek."

Kararın zamanlamasının yarattığı rahatsızlığı kabul eden teknik direktör şunları ekledi: "Bence [kadro] yeniden birleşebilir, açıkçası mesele sadece zamanlamaydı, bu kararı almasına karşı olduğumuz hiçbir şey yoktu. Elbette daha erken olsaydı daha kolay olurdu. Normalde oyuncular kararlarında her zaman birlikte hareket ederdi. İlk kez bir ayrılık yaşandı ve bu birçok kişiyi rahatsız etti. Sonunda birlikte kalıp maçı tamamlamaya karar verdiler."