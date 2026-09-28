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Boykot tartışmaları sürerken Heimir Hallgrimsson eleştirmenlere sert çıktı ve İsrail karşısında alınan dominant galibiyetin ardından Cumhuriyet İrlanda'sının "gururlu" yıldızlarını övdü

H. Hallgrimsson
İsrail - İrlanda
İsrail
İrlanda
UEFA Nations League B

İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, Debrecen'de İsrail'e karşı alınan net 3-0'lık galibiyetin ardından oyuncularını sert şekilde savundu. İzlandalı teknik adam, Gavin Bazunu'nun kampa son anda katılmaktan vazgeçmesinin tetiklediği yoğun boykot çağrıları ve iç ayrılıkların gölgelediği duygusal açıdan yıpratıcı bir haftanın ardından takımının direncini övdü.

  • Yeşil-Beyazlılar'dan dirençli yanıt

    İrlanda, Priştine'de Kosova'ya 1-0 mağlup olarak yaşadığı hayal kırıklığını, Debrecen'de İsrail'i ilk yarıda Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek geride bıraktı. Tarafsız sahadaki maç, kaleci Bazunu'nun kamptan ani ayrılışının ardından İrlanda kadrosunun dört saatlik acil bir toplantı yapması sonrası belirsizliğini korudu. Sonunda takım oylaması çıkmazı çözdü ve oyuncular, yaygın boykot çağrılarına rağmen maça çıkma kararı aldı.

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    Teknik direktör, oyuncuların mental gücünü övdü

    Siyasi gerilimin yüksek olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Hallgrimsson, takımına yöneltilen dışarıdan eleştiri seline sert yanıt verdi ve yorumların büyük bölümünün çizgiyi aştığında ısrar etti.

    Zorlayıcı şartlar altında takımının gösterdiği kararlılığı öven Hallgrimsson, RTE Sport'a şunları söyledi: "Zor zamanlarda liderlerinizi bulursunuz, karakterlerin öne çıktığı anlar da bunlardır. Onlar için zor zamanlardı ve bence maçı izleyen herkes, ülkesi için savaşan gururlu İrlandalıları gördü.

    "Bence bunun onlar için ne kadar anlam taşıdığını gösterdiler; sadece İrlanda için oynamak değil, kötü bir hazırlık sürecinin ardından zor şartlar altında bu gece iyi iş çıkarmak da öyle. Bunu başarabilmeleri bile başlı başına çok değerli, onlarla gurur duyuyorum."

  • Kalecinin ayrılığı kampta birlik ruhunu ateşledi

    Bazunu'nun "bölgedeki vahşetleri" protesto etmek için forma giymeyi reddetmesi soyunma odasında şok etkisi yarattı, ancak Hallgrimsson kaleci için kapının sonuna kadar açık olduğunu net şekilde ifade etti.

    Kalecinin bu tavrına ve soyunma odasındaki uyuma değinen Hallgrimsson şöyle dedi: "Evet, niyet iki gün önce buydu, tabii ki karar ona bağlı. Maçtan hemen sonra ona bir mesaj gönderdik, o bizden biri. Maçı bizimle birlikte kazandı, kararını destekledik ve umarız bizimle kalır. Bunun onun için diğerlerinden muhtemelen daha zor olduğunu biliyorum, ama o takımımızın bir parçası ve öyle olmaya devam edecek."

    Kararın zamanlamasının yarattığı rahatsızlığı kabul eden teknik direktör şunları ekledi: "Bence [kadro] yeniden birleşebilir, açıkçası mesele sadece zamanlamaydı, bu kararı almasına karşı olduğumuz hiçbir şey yoktu. Elbette daha erken olsaydı daha kolay olurdu. Normalde oyuncular kararlarında her zaman birlikte hareket ederdi. İlk kez bir ayrılık yaşandı ve bu birçok kişiyi rahatsız etti. Sonunda birlikte kalıp maçı tamamlamaya karar verdiler."

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    Grup maçları istikrar gerektiriyor

    Debrecen'deki etkili performans, İrlanda'ya gruptaki hedeflerini canlı tutma mücadelesinde çok ihtiyaç duyduğu morali verdi. Hallgrimsson'ın ekibi şimdi dikkatini 1 Ekim'de Dublin'de Avusturya ile oynanacak perşembe günkü iç saha maçına çevirdi. İsrail ile hızlı bir rövanş ise üç gün sonra Sırbistan'ın Backa Topola kentindeki tarafsız TSC Arena'da oynanacak.

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