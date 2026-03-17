Bove, sahalara döndükten bir ay sonra Watford formasıyla ilk golünü attı

Yönetmelik gereği Bove artık İtalya'da hiçbir resmi turnuvada oynayamaz: 1 Aralık 2024 tarihinde, Fiorentina ile Inter arasındaki lig maçı sırasında oyuncu sahada bir rahatsızlık geçirdi; ardından yapılan tetkikler, "torsade de pointes" olarak bilinen kötü huylu bir ventriküler aritmi olduğunu ortaya çıkardı, Bu durum nedeniyle kendisine deri altına bir defibrilatör takıldı ve bu cihaz nedeniyle artık hiçbir resmi İtalyan liginde ve hatta milli takım formasıyla da sahaya çıkamayacak. Bu durum, Christian Eriksen'inkine benziyor ve tıpkı Danimarkalı orta saha oyuncusu gibi Bove de İngiltere'ye gitti.