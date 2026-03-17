Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının oynandığı bu günde, Avrupa'da mücadele eden takımı olmayan bazı İtalyan taraftarların gözleri (ve kalpleri) Championship'e, yani bu akşam 36. haftanın iki erteleme maçının oynandığı İngiltere'nin ikinci ligine çevrildi. Bu iki maçtan biri Watford-Wrexham karşılaşmasıydı ve ev sahibi takımın yedek kulübesinde eski Fiorentina ve Roma oyuncusu Edoardo Bove yer alıyordu. Maçın son dakikalarında oyuna giren 2002 doğumlu orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarında İngiltere'deki ilk golünü atarak takımının 3-1'lik galibiyetini perçinledi.
Bove, sahalara döndükten bir ay sonra Watford formasıyla ilk golünü attı
BOVE'NİN GOLÜ
Edoardo'nun rahatsızlığı ve ardından yaşanan korku dolu anlarla hatırlanacak olan o Fiorentina-Inter maçından 471 gün sonra, Bove gol atmanın heyecanını yeniden yaşadı. Sevinç, coşku. Golün hemen ardından tribünün altına koşarak gittiği taraftarların kucaklaması. Hareket, Mamadou Doumbia'nın sağ kanattan yaptığı muhteşem bir koşuyla başladı. Oyuncu, neredeyse taç çizgisinden sağ ayağıyla şutunu çekti, top üst direğe çarptı ve ceza sahası dışına çıktı; Marc Ola güçlü bir sol ayak vuruşuyla denedi ama yine üst direğe çarptı, böylece top Bove'nin ayaklarına geldi ve o da kaleye birkaç adım mesafeden Watford formasıyla ilk golünü attı.
BOVE ARTIK İTALYA'DA OYNAYAMAZ
Yönetmelik gereği Bove artık İtalya'da hiçbir resmi turnuvada oynayamaz: 1 Aralık 2024 tarihinde, Fiorentina ile Inter arasındaki lig maçı sırasında oyuncu sahada bir rahatsızlık geçirdi; ardından yapılan tetkikler, "torsade de pointes" olarak bilinen kötü huylu bir ventriküler aritmi olduğunu ortaya çıkardı, Bu durum nedeniyle kendisine deri altına bir defibrilatör takıldı ve bu cihaz nedeniyle artık hiçbir resmi İtalyan liginde ve hatta milli takım formasıyla da sahaya çıkamayacak. Bu durum, Christian Eriksen'inkine benziyor ve tıpkı Danimarkalı orta saha oyuncusu gibi Bove de İngiltere'ye gitti.