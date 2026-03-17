Bove, sahalara döndükten bir ay sonra Watford formasıyla ilk golünü attı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının oynandığı bu günde, Avrupa'da mücadele eden takımı olmayan bazı İtalyan taraftarların gözleri (ve kalpleri) İngiltere'nin ikinci ligi olan Championship'e çevrildi; bu ligde bu akşam 36. haftanın ertelenen iki maçı oynanıyordu. Bu iki maçtan biri Watford-Wrexham karşılaşmasıydı ve ev sahibi takımın yedek kulübesinde eski Fiorentina ve Roma oyuncusu Edoardo Bove yer alıyordu. Maçın son dakikalarında oyuna giren 2002 doğumlu orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarında İngiltere'deki ilk golünü atarak takımının 3-1'lik galibiyetini perçinledi.