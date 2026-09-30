Getty Images Sport
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Bournemouth yıldızı Alex Scott'ın Çekya galibiyetinde İngiltere formasıyla ilk maçına çıkmasıyla Guernsey'nin üç on yıllık hasreti sona erdi
Guernseyli yıldız için tarihi bir gece
Scott, salı akşamı Çekya'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçında İngiltere formasıyla ilk A milli maçına çıkarak hayat boyu kurduğu bir hayalini gerçekleştirdi. Guernsey doğumlu 23 yaşındaki oyuncu, efsane Southampton oyun kurucusu Matt Le Tissier'in son olarak 1997'de forma giymesinden bu yana Manş Adaları'ndan İngiltere'yi temsil eden ilk erkek futbolcu olarak tarihe geçti. İngiliz futbol piramidindeki hızlı yükselişini sahaya çıkarak taçlandırdığı bu gece, hem oyuncu hem de memleketi açısından önemliydi.
Scott oyuna dahil olduğunda İngiltere zaten maçı büyük ölçüde kontrolü altına almıştı. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Anthony Gordon, ikinci yarının başlamasından sadece iki dakika sonra kafa golüyle kilidi açtı ve kaptan Harry Kane 69. dakikada farkı ikiye çıkardı. İkinci golden neredeyse hemen sonra geçici teknik direktör Lee Carsley kulübesine döndü ve Elliott Anderson'ın yerine 70. dakikada Scott'a ilk kez forma vererek coşkulu ev sahibi taraftarların önünde gelen 2-0'lık galibiyetin tamamlanmasını sağladı.
- AFP
Uluslararası çıkışı değerlendirirken
ITV Sport'a konuşan Scott, bu başarının ağırlığını ve bu seviyeye ulaşmak için gereken kişisel gelişimi hızla kabul etti. Önceki A takım deneyimlerinin, bu an için gerekli temeli sağladığını itiraf etti. Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin alt yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydi, ancak A takıma yükselmesi, Bristol City akademisindeki ilk günlerinden bu yana yıllar süren adanmışlığının bir sonucu niteliğinde. Scott, "Kesinlikle çok şey öğrendim. Bence ilk kampımda, geçen kasımda, muhtemelen oynamaya hazır değildim" dedi.
Bournemouthlu oyuncu, Manş Adaları'ndaki birçok gencin, anakaradaki büyük merkezlerden coğrafi olarak izole olmaları nedeniyle çoğu zaman ulaşılamaz gördüğü bir hedefe ulaşmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. "Açıkçası gerçekten çok mutluyum. Bu, çocukken hayalini kurduğunuz bir şey ve gençken bunun gerçekten gerçeğe dönüşeceğini pek düşünmüyorsunuz, bu yüzden bunun için çok emek verildi" diye ekledi.
Bir Premier League yeteneğinin gelişimi
Sahada forma şansı beklemek zorunda kalmasına rağmen Scott, Kane ve Jude Bellingham gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla birlikte antrenman yaparak geçirdiği zamanın taktik anlayışı açısından hayati önem taşıdığında ısrar etti. Kadronun kenarında geçirdiği dönemi gerekli bir çıraklık süreci olarak gördü. Scott, "Kadronun bir parçası olmak ve takımda yer almak... bu büyük bir onur," dedi.
Orta saha oyuncusu, son 12 ayda hem fiziksel performansı hem de mental dayanıklılığı açısından önemli ölçüde olgunlaştığına inanıyor. Umut vaat eden bir yetenekten tam bir milli oyuncuya dönüşümünü değerlendirirken, özgüveni açısından dönüm noktasının yaz dönemi olduğunu vurguladı. "Bunun benim için çok büyük bir adım olduğunu hissettim ama sahada, saha dışında, antrenmanda çok şey öğrendim ve yaz aylarında kendimi daha hazır hissettim," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Parlak bir geleceği dört gözle bekliyor
İlk milli maçına çıkmayı artık başaran Scott, mevcut İngiltere teknik ekibi altında daha fazla fırsat için istekli. St George’s Park’ta yaratılan ortamın, en üst seviyede performans gösterebilecek kadar rahat hissetmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Vitality Stadium’da Premier League’in düzenli oyuncularından biri hâline gelen Scott, şimdi İngiltere kadrosunda kalıcı bir yer edinmeyi ve takım gelecekteki turnuvalara hazırlanırken bunun bir parçası olmayı hedefleyecek.
"Artık kesinlikle hazırım. Çok çalıştım ve bana şans verdikleri için ekibe ve hocaya gerçekten minnettarım," diyerek sözlerini noktaladı.
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