Scott, salı akşamı Çekya'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçında İngiltere formasıyla ilk A milli maçına çıkarak hayat boyu kurduğu bir hayalini gerçekleştirdi. Guernsey doğumlu 23 yaşındaki oyuncu, efsane Southampton oyun kurucusu Matt Le Tissier'in son olarak 1997'de forma giymesinden bu yana Manş Adaları'ndan İngiltere'yi temsil eden ilk erkek futbolcu olarak tarihe geçti. İngiliz futbol piramidindeki hızlı yükselişini sahaya çıkarak taçlandırdığı bu gece, hem oyuncu hem de memleketi açısından önemliydi.

Scott oyuna dahil olduğunda İngiltere zaten maçı büyük ölçüde kontrolü altına almıştı. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Anthony Gordon, ikinci yarının başlamasından sadece iki dakika sonra kafa golüyle kilidi açtı ve kaptan Harry Kane 69. dakikada farkı ikiye çıkardı. İkinci golden neredeyse hemen sonra geçici teknik direktör Lee Carsley kulübesine döndü ve Elliott Anderson'ın yerine 70. dakikada Scott'a ilk kez forma vererek coşkulu ev sahibi taraftarların önünde gelen 2-0'lık galibiyetin tamamlanmasını sağladı.