Bournemouth’un yıldızı Vitality Stadyumu’nda yeni sözleşme teklifini reddedince Chelsea, Alex Scott için 64 milyon sterlinlik transfer teklifi sundu

BBC’ye göre Chelsea, Bournemouth’un oyun kurucusu Scott’a yönelik ilgisini, 64 milyon sterlinlik bir teklif sunarak resmileştirdi. Batı Londra'nın dev kulübü, yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde orta sahasını baştan aşağı yenilemeyi planladığı için, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Blues'un sunduğu önemli mali teklife rağmen, Cherries bu ilk teklifi reddetti ve Stamford Bridge yönetimine, oyuncu için yapılacak herhangi bir yeni teklifin kulüp tarafından hoş karşılanmayacağını açıkça belirtti.

Bournemouth, Scott konusunda hem kamuoyuna hem de özel kanallardan yaptığı açıklamalarda kararlılığını sürdürerek, en etkili yıldız oyuncularından birini kadrosunda tutmaya niyetli olduğunu vurguladı. Ancak Chelsea, Vitality Stadyumu’ndaki geleceği belirsizlikle kaplı olan bu oyuncuyu kadrosuna katmak için bir fırsat sezerek ısrarcı davranıyor.



