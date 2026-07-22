Getty Images Sport
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Bournemouth’un yıldızı Vitality Stadyumu’nda yeni sözleşme teklifini reddedince Chelsea, Alex Scott için 64 milyon sterlinlik transfer teklifi sundu
Blues, Bournemouth’un kararlılığını sınayacak
BBC’ye göre Chelsea, Bournemouth’un oyun kurucusu Scott’a yönelik ilgisini, 64 milyon sterlinlik bir teklif sunarak resmileştirdi. Batı Londra'nın dev kulübü, yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde orta sahasını baştan aşağı yenilemeyi planladığı için, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Blues'un sunduğu önemli mali teklife rağmen, Cherries bu ilk teklifi reddetti ve Stamford Bridge yönetimine, oyuncu için yapılacak herhangi bir yeni teklifin kulüp tarafından hoş karşılanmayacağını açıkça belirtti.
Bournemouth, Scott konusunda hem kamuoyuna hem de özel kanallardan yaptığı açıklamalarda kararlılığını sürdürerek, en etkili yıldız oyuncularından birini kadrosunda tutmaya niyetli olduğunu vurguladı. Ancak Chelsea, Vitality Stadyumu’ndaki geleceği belirsizlikle kaplı olan bu oyuncuyu kadrosuna katmak için bir fırsat sezerek ısrarcı davranıyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme anlaşmazlığı belirsizliği körüklüyor
Bournemouth’taki durum kritik bir dönüm noktasına ulaştı; zira Scott’ın en az iki aydır masada duran yeni sözleşme teklifini reddettiği bildiriliyor. Kulübün onun uzun vadeli geleceğini güvence altına alma isteğine rağmen, orta saha oyuncusu henüz yeni şartları kabul etmedi; bu durum, mevcut sözleşmesinin süresinin sadece iki yıl kalmasına neden oluyor.
Başarılı bir sezonun ardından "Cherries", şu anda değerli oyuncusunu satmak için acil bir mali baskı altında değil. Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan ve geçen yaz Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi ve Dango Outtara'nın satışlarından önemli bir gelir elde eden kulübün mali durumu oldukça sağlam.
İngiltere'nin genç yıldızı için rekabet
Raporda, Scott’ın gelişimini takip eden tek kulübün Chelsea olmadığı da belirtiliyor; Premier Lig’in “Büyük Altı” kulüplerinden birçoğu daha önce bu transferi değerlendirmişti. Arsenal, Manchester United, Tottenham ve Manchester City de transfer döneminin başlarında Scott’a ilgi göstermişlerdi; bu durum, Guernsey doğumlu orta saha oyuncusunun lig genelinde ne kadar takdir edildiğini ortaya koyuyor.
Scott, 2023 yılında Bristol City'den 25 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Bournemouth'a katıldığından bu yana adeta yıldız gibi parladı. 2022–23 sezonunda Championship'te Sezonun En İyi Genç Oyuncusu seçilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cherries formasıyla 89 maça çıktı, altı gol attı ve takıma istikrarlı bir yaratıcılık kattı.
- Getty Images Sport
Piyasa fiyatları yükselmeye devam ediyor
Chelsea’nin 64 milyon sterlinlik teklifi, orta saha oyuncularının fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı, nefes kesici bir yaz transfer dönemi kapsamında geldi. “The Blues”, Aston Villa’dan Morgan Rogers’ı 117 milyon sterline kadroya katarak şimdiden aktif bir transfer dönemi geçirirken, Manchester City ise Elliot Anderson için 116 milyon sterlinlik transferi resmen tamamladı.
Şu an için Scott, Bournemouth’un yeni teknik direktörü Marco Rose’un planlarının bir parçası olmaya devam ediyor; Rose, Avusturya’daki antrenman kampıyla gelecek sezona hazırlanıyor. Genç İngiliz oyuncu şu anda takım kadrosunda yer alırken, kulüp, Rose’un Avrupa macerasında rekabetçi bir kadroya sahip olmasını sağlamak için üst düzey taliplerle mücadele etmeye devam ediyor.
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