Bournemouth'un yıldızı Marcos Senesi, Premier Lig'deki bir rakip takıma transfer olmayı kabul etti ve dört yıllık sözleşme imzaladı
Spurs, arzulanan savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
talkSPORT'a göre Tottenham, ilk olarak Nisan ayında varılan prensip anlaşmasını resmileştirerek Senesi'yi kadrosuna katma yarışını kazandı. Cherries, oyuncunun geçen Aralık ayında yeni sözleşme teklifini reddetmesinden bu yana bu stoperi kaybetmeye razı olmuştu. Chelsea, Manchester United, Juventus ve Atlético Madrid'in yoğun transfer ilgisine rağmen, Güney Amerikalı oyuncu uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için Spurs'u tercih etti.
De Zerbi, acil bir yeniden yapılanma istiyor
Bu transfer, felaketle sonuçlanan birinci lig sezonunu telafi etmeye kararlı olan teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki kadro revizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Takımın ligde kalmasını garantileyen Everton’a karşı 1-0’lık zorlu galibiyetin ardından konuşan De Zerbi, şunları söyledi: “Bugün bir sayfa kapatıp yeni bir sayfa açıyoruz.
"Zamanımız yok. Gelecek sezonu organize etmeliyiz, daha güçlü bir takım kurmalıyız. Her birimizden çok memnunum ve gurur duyuyorum. Yaptığımız şey inanılmazdı, ama bitti. Şimdi yolumuza devam etmeli ve kulübümüzün geleceğini hazırlamalıyız.
Zor bir dönemde geldim ve bence bu bizi daha güçlü yaptı. Kesinlikle daha iyi olabiliriz - teknik direktör olarak, oyuncular olarak, kulüp olarak ve aynı hataları tekrarlamamalıyız.”
Kuzey Londra'da taktiksel gelişmeler
Serbest oyuncu Andy Robertson'ı da kadrosuna katan Tottenham, Senesi'yi savunma dinamiklerini büyük ölçüde değiştirmek için kullanmayı planlıyor. Bu savunma oyuncusu, 2025-26 sezonunda 37 lig maçında ilk 11'de yer almış ve Bournemouth'un tarihi bir başarıya imza atarak ligi altıncı sırada bitirmesine beş asistle katkıda bulunmuştu. Senesi'nin olağanüstü hatları aşan pasları, De Zerbi'ye mevcut sol stoper Micky van de Ven'in direkt ve hücumcu koşularına karşı tamamen farklı bir taktiksel seçenek sunacak.
İki kulübün birbirinden farklı geleceği
Senesi, Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna girememesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından bir an önce toparlanmak zorunda. Öte yandan, teknik direktör Andoni Iraola'nın Bayer Leverkusen'e transfer olmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü Bournemouth, son derece zorlu bir geçiş dönemi ile karşı karşıya. Daha önceki ayrılıkların ağır etkisini yaşayan Cherries yönetimi, ilk Avrupa Ligi macerasına çıkmadan önce Rayan, Eli Junior Kroupi ve Alex Scott gibi kilit oyuncularını kadroda tutmak için yorulmadan çalışmak zorunda.