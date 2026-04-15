Bournemouth'un yıldızı Eli Junior Kroupi, Manchester United'ın yaz transfer döneminde hedeflediği dört kişilik listede

Geçici teknik direktör Michael Carrick, kulübün önümüzdeki transfer döneminde sahip olacağı mali gücün, ligdeki nihai sıralamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gizlemiyor. United, ligin bitmesine sadece altı maç kala Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılma hakkı kazandıran üçüncü sırada yer alıyor.

Son sıralamanın yaz transfer bütçesini nasıl etkileyeceğini tartışan Carrick, şöyle diyor: "Şampiyonlar Ligi pek çok olumlu şey getiriyor. Olmak istediğimiz yer orası. Bu, pek çok farklı konuda etkileri var – oyuncuların kalması, yeni oyuncuların gelmesi, finansal açıdan her türlü farklı konu.

"Yaz için planlama çalışmaları yapılıyor, bu çok açık. Ligde belirli sıralarda bitirirseniz, finansal açıdan çok büyük fark yaratır. Ancak kadroyu iyileştirmeye ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak için neler yapılabileceği konusunda da kesinlikle çalışmalar devam ediyor."