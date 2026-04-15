Bournemouth'un yıldızı Eli Junior Kroupi, Manchester United'ın yaz transfer döneminde hedeflediği dört kişilik listede
Kırmızı Şeytanlar'ın baskını
Daily Mail'e göre, Güney Sahili'nde kadroda büyük bir revizyonun kapıda olması nedeniyle Kırmızı Şeytanlar, Vitality Stadyumu'nu yakından takip ediyor. United, Andoni Iraola'nın ayrılışıyla ilgili belirsizliği kendi lehine çevirmek için hem Kroupi'yi hem de takım arkadaşı Senesi'yi hedef alarak hamlelerini yapıyor. Fransız genç yıldız, bu sezon United ile oynanan iki lig maçında da gol attığı için transfer listesinin en üst sıralarında yer alırken, Arjantinli savunma oyuncusu ise akıllıca bir serbest oyuncu fırsatı sunuyor.
Şampiyonlar Ligi önceliği
Geçici teknik direktör Michael Carrick, kulübün önümüzdeki transfer döneminde sahip olacağı mali gücün, ligdeki nihai sıralamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gizlemiyor. United, ligin bitmesine sadece altı maç kala Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılma hakkı kazandıran üçüncü sırada yer alıyor.
Son sıralamanın yaz transfer bütçesini nasıl etkileyeceğini tartışan Carrick, şöyle diyor: "Şampiyonlar Ligi pek çok olumlu şey getiriyor. Olmak istediğimiz yer orası. Bu, pek çok farklı konuda etkileri var – oyuncuların kalması, yeni oyuncuların gelmesi, finansal açıdan her türlü farklı konu.
"Yaz için planlama çalışmaları yapılıyor, bu çok açık. Ligde belirli sıralarda bitirirseniz, finansal açıdan çok büyük fark yaratır. Ancak kadroyu iyileştirmeye ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak için neler yapılabileceği konusunda da kesinlikle çalışmalar devam ediyor."
Gençlere yönelik işe alım kampanyası
Bournemouth'tan gelen ikilinin ötesinde, United'ın arayışını Leicester City'den 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncu Jeremy Monga ve Hertha Berlin'den Kennet Eichhorn'u da kapsayacak şekilde genişlettiği söyleniyor. Monga şu anda kanat oyuncusu olarak sergilediği performanslarla dikkat çekerken, Eichhorn ise Almanya'da soğukkanlı bir defansif orta saha oyuncusu olarak övgüler topluyor. Bu potansiyel transferler, Avrupa'nın en yetenekli oyuncularını piyasa değerlerinin zirvesine ulaşmadan kadroya katma yönündeki United'ın uzun vadeli stratejisiyle uyumlu.
Premier Lig
United'ın bu yüksek profilli transferler için gerekli finansmanı sağlayabilmesi adına, kalan maçlardan mümkün olduğunca fazla puan toplaması hayati önem taşıyor. Liverpool ve Chelsea de Kroupi'yi takip ederken, Tottenham ise Senesi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Kroupi'nin 2030'a kadar süren uzun vadeli sözleşmesi göz önüne alındığında, rakip kulüplerin ilgisini bertaraf etmek için önemli bir mali taahhüt gerekiyor.