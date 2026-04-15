Arsenal v Bournemouth - Premier League
Bournemouth'un yıldızı Eli Junior Kroupi, Manchester United'ın yaz transfer döneminde hedeflediği dört kişilik listede

Transfers
M. United
E. Kroupi
AFC Bournemouth
Premier Lig

Manchester United'ın, Bournemouth'un yıldız oyuncusu Eli Junior Kroupi'yi yaz transfer döneminde hedeflediği dört kişilik listeye eklediği bildiriliyor. 19 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki muhteşem ilk sezonunun ardından, Cherries'teki takım arkadaşı Marcos Senesi ve Avrupa'nın yükselen iki genç yeteneği ile birlikte Old Trafford yönetiminin dikkatini çekiyor.

  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kırmızı Şeytanlar'ın baskını

    Daily Mail'e göre, Güney Sahili'nde kadroda büyük bir revizyonun kapıda olması nedeniyle Kırmızı Şeytanlar, Vitality Stadyumu'nu yakından takip ediyor. United, Andoni Iraola'nın ayrılışıyla ilgili belirsizliği kendi lehine çevirmek için hem Kroupi'yi hem de takım arkadaşı Senesi'yi hedef alarak hamlelerini yapıyor. Fransız genç yıldız, bu sezon United ile oynanan iki lig maçında da gol attığı için transfer listesinin en üst sıralarında yer alırken, Arjantinli savunma oyuncusu ise akıllıca bir serbest oyuncu fırsatı sunuyor.

  • Şampiyonlar Ligi önceliği

    Geçici teknik direktör Michael Carrick, kulübün önümüzdeki transfer döneminde sahip olacağı mali gücün, ligdeki nihai sıralamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu gizlemiyor. United, ligin bitmesine sadece altı maç kala Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılma hakkı kazandıran üçüncü sırada yer alıyor.

    Son sıralamanın yaz transfer bütçesini nasıl etkileyeceğini tartışan Carrick, şöyle diyor: "Şampiyonlar Ligi pek çok olumlu şey getiriyor. Olmak istediğimiz yer orası. Bu, pek çok farklı konuda etkileri var – oyuncuların kalması, yeni oyuncuların gelmesi, finansal açıdan her türlü farklı konu.

    "Yaz için planlama çalışmaları yapılıyor, bu çok açık. Ligde belirli sıralarda bitirirseniz, finansal açıdan çok büyük fark yaratır. Ancak kadroyu iyileştirmeye ve elimizdeki kadrodan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak için neler yapılabileceği konusunda da kesinlikle çalışmalar devam ediyor."

  • Jeremy Monga Leicester 2023-24Getty

    Gençlere yönelik işe alım kampanyası

    Bournemouth'tan gelen ikilinin ötesinde, United'ın arayışını Leicester City'den 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncu Jeremy Monga ve Hertha Berlin'den Kennet Eichhorn'u da kapsayacak şekilde genişlettiği söyleniyor. Monga şu anda kanat oyuncusu olarak sergilediği performanslarla dikkat çekerken, Eichhorn ise Almanya'da soğukkanlı bir defansif orta saha oyuncusu olarak övgüler topluyor. Bu potansiyel transferler, Avrupa'nın en yetenekli oyuncularını piyasa değerlerinin zirvesine ulaşmadan kadroya katma yönündeki United'ın uzun vadeli stratejisiyle uyumlu.

  • Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier Lig

    United'ın bu yüksek profilli transferler için gerekli finansmanı sağlayabilmesi adına, kalan maçlardan mümkün olduğunca fazla puan toplaması hayati önem taşıyor. Liverpool ve Chelsea de Kroupi'yi takip ederken, Tottenham ise Senesi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Kroupi'nin 2030'a kadar süren uzun vadeli sözleşmesi göz önüne alındığında, rakip kulüplerin ilgisini bertaraf etmek için önemli bir mali taahhüt gerekiyor.

