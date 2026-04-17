Bournemouth'un eski Bundesliga teknik direktörüne yaklaşmasıyla Andoni Iraola'nın halefi belli oldu

ESPN'in ilk kez bildirdiği üzere, Bournemouth yeni teknik direktörünü belirlemek için hızlı adımlar atıyor ve Rose şu anda bir numaralı hedef olarak gösteriliyor. Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna da Bournemouth yönetimi tarafından değerlendirilen isimler arasındaydı ancak Rose'un transfer piyasasında bulunması ve taktiksel profili, onu aday listesinin en üst sırasına taşıdı. Alman teknik adam, geçen yıl RB Leipzig'den ayrıldıktan sonra şu anda serbest durumda, bu da 2028 yılına kadar Portman Road'da sözleşmesi bulunan McKenna'yı transfer etmekten daha kolay bir anlaşma olasılığını ortaya çıkardı. Kişisel şartlarla ilgili görüşmelerin oldukça ilerlemiş olduğu düşünülüyor.