Getty Images Sport
Çeviri:
Bournemouth'un eski Bundesliga teknik direktörüne yaklaşmasıyla Andoni Iraola'nın halefi belli oldu
Rose başlıca hedef olarak öne çıkıyor
ESPN'in ilk kez bildirdiği üzere, Bournemouth yeni teknik direktörünü belirlemek için hızlı adımlar atıyor ve Rose şu anda bir numaralı hedef olarak gösteriliyor. Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna da Bournemouth yönetimi tarafından değerlendirilen isimler arasındaydı ancak Rose'un transfer piyasasında bulunması ve taktiksel profili, onu aday listesinin en üst sırasına taşıdı. Alman teknik adam, geçen yıl RB Leipzig'den ayrıldıktan sonra şu anda serbest durumda, bu da 2028 yılına kadar Portman Road'da sözleşmesi bulunan McKenna'yı transfer etmekten daha kolay bir anlaşma olasılığını ortaya çıkardı. Kişisel şartlarla ilgili görüşmelerin oldukça ilerlemiş olduğu düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Taktiksel kimliği korumak
Rose'un transferinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Iraola'nın attığı temellerle büyük ölçüde örtüşen taktik felsefesidir. Eski Borussia Mönchengladbach teknik direktörü, yüksek yoğunluklu pres sistemi uygulamasıyla tanınmaktadır; bu oyun tarzı, Bournemouth'un son dönemde birinci ligde elde ettiği başarıların simgesi haline gelmiştir. Kulüp yönetimi, farklı bir profile yönelmek yerine bu kimliği korumaya kararlıdır. Rose, Avrupa'nın en üst düzeyinde teknik direktörlük yapmış ve birçok Şampiyonlar Ligi kampanyasına katılmış olmasıyla güney sahillerine zengin bir deneyim getiriyor ve bu da önemli bir değer olarak görülüyor.
Iraola, üç sezonun ardından ayrılacak
Yeni teknik direktör arayışı, Iraola'nın üç başarılı yılın ardından kulüpten ayrılma kararıyla başladı. Başarılarına rağmen, 43 yaşındaki teknik adamın elinde başka bir iş teklifi bulunmuyor ve ayrılma kararını kişisel bir tercih olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Yaz dönemine doğru
Anlaşma kesinleşirse Rose, Premier Lig'de şansını deneyecek en son yüksek profilli yabancı teknik direktör olacak. Bournemouth yönetimi, onun agresif taktik anlayışının takımı bir üst seviyeye taşıyacağını umuyor. Görüşmelerin hızla ilerlemesi nedeniyle kulüp, mevcut sezon resmi olarak sona ermeden önce resmi bir açıklama yapma konusunda iyimser.