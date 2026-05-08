Bournemouth, sosyal medyada uygunsuz mesajlar gönderdiği iddialarının ardından Alex Jimenez'in cezalandırıldığını doğruladı
Bournemouth, Jimenez'i kadrodan çıkarınca iddialar gündeme geldi
Bournemouth, sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinde savunma oyuncusunun bir genç kızla iletişim kurduğu iddia edilmesinin ardından, Jimenez'i Fulham ile oynayacakları Premier Lig maçının kadrosundan çıkardı. Görüntüler Cuma gecesi internette yayılmaya başladı. Görüntülerde, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunun, arabasının içinden çekilmiş bir selfie'yi müstehcen bir açıklama ile paylaşmadan önce, reşit olmayan kızla mesajlaştığı görülüyor. Kulüp, paylaşımlar ortaya çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Bournemouth, durum soruşturulurken 21 yaşındaki oyuncunun Craven Cottage'daki maç kadrosunda yer almayacağını doğruladı.
Bournemouth, kurum içi soruşturma başlattığını doğruladı
Bournemouth, Cumartesi günü yayınladığı resmi bir açıklamayla konuyu ele aldı ve kulübün sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdar olduğunu ve bir soruşturma başlattığını doğruladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AFC Bournemouth, sağ bek Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımların farkındadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin bilincindedir ve şu anda soruşturma yürütülmektedir. Sonuç olarak, Alex yarın Fulham ile oynanacak Premier League maçının kadrosunda yer almayacak ve kulüp şu anda konuyla ilgili başka bir açıklama yapmayacaktır."
Bournemouth’un Avrupa hedefleri, önemli bir oyuncunun yokluğuyla sarsıldı
Bu durumun ortaya çıkma zamanlaması, kulüp için tarihi bir sezonun ortasında teknik direktör Andoni Iraola için bir aksilik oldu. Jimenez bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak 32 maça çıktı ve geçen Ocak ayında Liverpool’a karşı 3-2 kazanılan maçta gol attı. Onun performansları, Bournemouth’un tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımı için yarışta kalmasına yardımcı oldu. Defans oyuncusu, geçen Eylül ayında AC Milan'dan 15 milyon sterlinlik satın alma yükümlülüğü içeren bir anlaşma ile kiralık olarak takıma katılmıştı. Bournemouth, bu yıl başlarında bu maddeyi devreye sokmuştu.
Gelecek belirsizliğini korurken soruşturma devam ediyor
Bournemouth’un yürüttüğü iç soruşturma, Jimenez’in durumuyla ilgili atılacak sonraki adımları belirleyecek. Şu an için, kulüp iddiaları incelerken oyuncu kadroda yer almıyor. Oyuncu daha önce Real Madrid’in altyapısında yetişmiş ve kariyerinin erken dönemlerinde Bayern Münih ve Chelsea gibi kulüplerin ilgisini çekmişti.