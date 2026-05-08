Bournemouth, sosyal medyada uygunsuz mesajlar gönderdiği iddialarının ardından Alex Jimenez'in cezalandırıldığını doğruladı

Bu durumun ortaya çıkma zamanlaması, kulüp için tarihi bir sezonun ortasında teknik direktör Andoni Iraola için bir aksilik oldu. Jimenez bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak 32 maça çıktı ve geçen Ocak ayında Liverpool’a karşı 3-2 kazanılan maçta gol attı. Onun performansları, Bournemouth’un tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımı için yarışta kalmasına yardımcı oldu. Defans oyuncusu, geçen Eylül ayında AC Milan'dan 15 milyon sterlinlik satın alma yükümlülüğü içeren bir anlaşma ile kiralık olarak takıma katılmıştı. Bournemouth, bu yıl başlarında bu maddeyi devreye sokmuştu.