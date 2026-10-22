Milan için Londra'nın güneyindeki Bournemouth'da bir an önce unutulması gereken bir geceydi. De Winter'in maçın başındaki hataları, karşılaşmanın ev sahibi lehine seyretmesine yol açan bir penaltıya mal oldu. Notu 5. Ardından Maignan'ın Adams'a vurduğu çılgınca hareket geldi: kırmızı kart ve aleyhte penaltı. Notu 4.Milan, Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta ikinci yenilgisini aldı. 3-0'lık sonuç oldukça ağırdı.
Bournemouth-Milan, CM'nin oyuncu puanları: Maignan'dan akılalmaz hareket, notu 4. De Winter zorlandı, Loftus-Cheek sahada yok gibiydi
BORNEMOUTH OYUNCU PUANLARI
Di Gregorio 6: Eldivenleri yalnızca sağanak yağmur yüzünden kirleniyor; Milan maç boyunca kaleyi hedef alan şut çekmiyor.
Hill 7: 2002 doğumlu oyuncu için en değerli anıları arasında saklayacağı bir gece: Milan karşısında harika bir performans sergiliyor. Hem orta açarken hem de Hutchinson'ın önünü kesmesi gerektiğinde çok iyi.
Diakité 6,5: Cisse'ye adım attırmıyor, ona en küçük bir fırsat bile tanımıyor.
Silva 6,5: Savunmayı otorite ve büyük bir taktiksel bilinçle yönetiyor. Milan'ın onu uzun süre takip etmesi boşuna değil; Portekizli iyi bir savunmacı.
Truffert 7: Sol kanatta son sürat gidip gelen tam bir tren: Moreira'yı savunmaya zorluyor. Bournemouth adına fark yaratıyor.
Christie 7: Orta sahanın tartışmasız hâkimi; çok yüksek tempoda hem rakip atakları kesiyor hem de oyunu kuruyor. Yoğunluğu ve karakteriyle göz dolduruyor.
Adams 6,5: Savunmanın önünde konumlanıp rakip ataklara karşı çok başarılı bir set oluşturuyor. Maignan'ın akılalmaz tepkisi nedeniyle verilen tartışmalı penaltı pozisyonunun başrolünde. (62. dakikadan itibaren Cook)
Tavernier 7: Bu Bournemouth'un ruhu; takımın hücumlarına tempo ve güç katıyor. Sürekli hareketliliğiyle Milan'ın uykulu savunmasına durmadan zorluk çıkarıyor. 2-0'ı getiren penaltıda son derece soğukkanlı. (62. dakikadan itibaren Rayan)
Kluivert 7: Takımını öne geçiren penaltıyı ustalıkla gole çeviriyor. Kendisini marke eden oyuncunun arkasına yaptığı koşularla Milan savunmasını parçalıyor. (62. dakikadan itibaren Toth 6: Fleksör kasındaki sorun nedeniyle sahada fazla kalamıyor (78. dakikadan itibaren Adli 7: 3-0'lık gol için serbest vuruştan nadir görülecek güzellikte bir kavis çiziyor)
Gannon-Doak 6: Birkaç etkili hamlesi var ancak bunların arasında uzun süre oyundan kopuyor.
Evanilson 6,5: Brezilyalı oyuncu hem duvar olup takım arkadaşlarıyla paslaşarak hem de savunma arkasındaki boşluklara koşarak takımı için çok ve iyi çalışıyor. Sahadan kelimenin tam anlamıyla tükenmiş hâlde ayrılıyor (65. dakikadan itibaren Alvaro 6: Hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor)
Teknik direktör Rose 7: Oyuncuları kusursuz bir maç çıkararak tarihî ve fazlasıyla hak edilmiş bir sonuç elde ediyor.
Milan oyuncu puanları
Maignan 4: takım arkadaşlarının Bournemouth hücumcularına çok fazla alan bırakmasına çok öfkeleniyor. Hüsranını olabilecek en kötü şekilde dışa vuruyor: Adams'a attığı tokat, kırmızı kart görmesine ve rakibin penaltı kazanmasına yol açıyor. Milan kaptanından anlamsız bir çılgınlık.
Tomori 5: Bournemouth'un oyunu geniş alana yayması ona pek çok sorun çıkarıyor. Rakip hücumcuların sürekli hareketlerini okumakta çok zorlanıyor; açık alanda gelişen çok tehlikeli bir atağı durdurmak için sarı kart görüyor. Zorlanıyor. (67. dakikadan itibaren Diawara)
De Winter 4,5: ceza sahasında Kluivert'e hemen tehlikeli bir top hediye ediyor; sanki bu, kötüye işaret. Üç dakika sonra, 10. dakikada kolunu fazla açarak rakibe penaltı kazandırıyor. Zor durumda
Pavlovic 5,5: sonuna kadar mücadele etmesi takdire değer ama bunun pek bir karşılığını alamıyor.
Estupinan 5: İngiliz havası bile eski Brighton bekini canlandırmıyor. Hem savunmada hem hücumda vasat bir performans sergiliyor. Gördüğü sarı kart, Amorim'i devre arasında onu soyunma odasında bırakmaya ikna ediyor. (İkinci yarının 46. dakikasından itibaren Bartesaghi 5,5: takım arkadaşından biraz daha iyi ama ikna edici denebilecek bir performanstan uzak)
Musah 5: maçın ilk yarım saatinde uykulu bir görüntü çiziyor ve topu sürekli rakibe veriyor. Milan için maçın artık söyleyecek bir şeyi kalmadığı ikinci yarıda performansını yükseltiyor.
Jashari 5,5: birkaç isabetli yön değiştiren pası var ama temposu düşük ve savunmanın önünde hiç koruma sağlayamıyor. Ardon, ilk 11'deki yerini hak ettiğini göstermekte zorlanıyor.
Hutchinson 5,5: maçın başında kesinlikle en hareketli isimlerden biri ama Maignan'ın kırmızı kartının ardından yerini Torriani'ye bırakıyor. (İkinci yarının 32. dakikasından itibaren Torriani 5,5: Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor; Adli'nin golünde yapabileceği pek bir şey yok)
Loftus-Cheek 4,5: maç zorlaştığında İngiliz oyuncu ortadan kayboluyor. Bu, Milan'daki döneminin üzücü bir değişmezi: Salzburg karşısında verdiği birkaç farklı sinyalin ardından yine her zamanki gibi sahada görünmez oluyor. (İkinci yarının 46. dakikasından itibaren Rabiot 5,5: mentalitesini aktarmaya çalışırken sahada kesinlikle daha sağlam duruyor)
Moreira 5: bu akşam olduğu gibi sağda oynatıldığında süper güçlerini kaybediyor gibi görünüyor. Tamamen etkisiz; etkili bir Truffert'den çekinerek pozisyonunu korumaya odaklanıyor. (75. dakikadan itibaren Comotto: not verilmedi; Milan formasıyla ilk maçına çıkıyor)
Cisse 5: hücumda fazlasıyla yalnız kalıyor, oynayabileceği tek bir top bile gelmiyor.
Teknik direktör Amorim 5: kötü bir performans, çok kötü bir yenilgi ve Maignan'ın kırmızı kartı. Oyuna etki edemiyor ve sahaya fazla çekingen bir ilk 11 sürüyor.
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