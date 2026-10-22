Di Gregorio 6: Eldivenleri yalnızca sağanak yağmur yüzünden kirleniyor; Milan maç boyunca kaleyi hedef alan şut çekmiyor.

Hill 7: 2002 doğumlu oyuncu için en değerli anıları arasında saklayacağı bir gece: Milan karşısında harika bir performans sergiliyor. Hem orta açarken hem de Hutchinson'ın önünü kesmesi gerektiğinde çok iyi.

Diakité 6,5: Cisse'ye adım attırmıyor, ona en küçük bir fırsat bile tanımıyor.

Silva 6,5: Savunmayı otorite ve büyük bir taktiksel bilinçle yönetiyor. Milan'ın onu uzun süre takip etmesi boşuna değil; Portekizli iyi bir savunmacı.

Truffert 7: Sol kanatta son sürat gidip gelen tam bir tren: Moreira'yı savunmaya zorluyor. Bournemouth adına fark yaratıyor.

Christie 7: Orta sahanın tartışmasız hâkimi; çok yüksek tempoda hem rakip atakları kesiyor hem de oyunu kuruyor. Yoğunluğu ve karakteriyle göz dolduruyor.

Adams 6,5: Savunmanın önünde konumlanıp rakip ataklara karşı çok başarılı bir set oluşturuyor. Maignan'ın akılalmaz tepkisi nedeniyle verilen tartışmalı penaltı pozisyonunun başrolünde. (62. dakikadan itibaren Cook)

Tavernier 7: Bu Bournemouth'un ruhu; takımın hücumlarına tempo ve güç katıyor. Sürekli hareketliliğiyle Milan'ın uykulu savunmasına durmadan zorluk çıkarıyor. 2-0'ı getiren penaltıda son derece soğukkanlı. (62. dakikadan itibaren Rayan)

Kluivert 7: Takımını öne geçiren penaltıyı ustalıkla gole çeviriyor. Kendisini marke eden oyuncunun arkasına yaptığı koşularla Milan savunmasını parçalıyor. (62. dakikadan itibaren Toth 6: Fleksör kasındaki sorun nedeniyle sahada fazla kalamıyor (78. dakikadan itibaren Adli 7: 3-0'lık gol için serbest vuruştan nadir görülecek güzellikte bir kavis çiziyor)

Gannon-Doak 6: Birkaç etkili hamlesi var ancak bunların arasında uzun süre oyundan kopuyor.

Evanilson 6,5: Brezilyalı oyuncu hem duvar olup takım arkadaşlarıyla paslaşarak hem de savunma arkasındaki boşluklara koşarak takımı için çok ve iyi çalışıyor. Sahadan kelimenin tam anlamıyla tükenmiş hâlde ayrılıyor (65. dakikadan itibaren Alvaro 6: Hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor)





Teknik direktör Rose 7: Oyuncuları kusursuz bir maç çıkararak tarihî ve fazlasıyla hak edilmiş bir sonuç elde ediyor.