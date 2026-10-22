Güney Londra'da Bournemouth karşısına çıkan Milan için bir an önce unutulması gereken bir geceydi. De Winter'ın maçın başındaki hataları, karşılaşmayı ev sahibinin lehine çeviren penaltıya neden oldu. Notu 5. Ardından Maignan'ın Adams'a vurduğu çılgınca hareket geldi: kırmızı kart ve aleyhlerine penaltı. Notu 4.Milan, Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta ikinci yenilgisini aldı. 3-0'lık sonuç oldukça ağırdı.
Bournemouth-Milan, CM'nin oyuncu notları: Maignan'dan çılgınlık, notu 4. De Winter zorlandı, Loftus-Cheek sahada yokları oynadı
BORNEMOUTH OYUNCU PUANLARI
Di Gregorio 6: Eldivenlerini yalnızca sağanak yağmur nedeniyle kirletiyor; Milan kaleye hiç şut çekmiyor.
Hill 7: 2002 doğumlu oyuncu için en değerli anıları arasında saklayacağı bir gece: Milan karşısında harika bir performans sergiliyor. Hem ortalarında hem de Hutchinson'ın önünü kesmesi gerektiğinde çok başarılı.
Diakité 6,5: Cisse'nin peşinden bir an olsun ayrılmıyor, ona en ufak bir fırsat bile tanımıyor.
Silva 6,5: Savunmayı otoriteyle ve üstün taktik anlayışıyla yönetiyor. Milan'ın Portekizli oyuncuyu uzun süre izlemesi boşuna değil; gerçekten iyi bir savunmacı.
Truffert 7: Sol kanatta son sürat gidip gelen gerçek bir lokomotif; Moreira'yı savunmada kalmaya zorluyor. Bournemouth için fark yaratıyor.
Christie 7: Orta sahanın tartışmasız hâkimi. Çok yüksek tempoda hem rakip atakları kesiyor hem de oyunu kuruyor. Yoğunluğu ve karakteriyle izlemeye değer bir performans sergiliyor.
Adams 6,5: Savunmanın önünde konumlanıp rakip ataklara set çekiyor ve bunu çok iyi başarıyor. Maignan'ın akıl almaz tepkisiyle yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun da başrolünde. (62. dakikada yerine Cook girdi)
Tavernier 7: Bu Bournemouth'un ruhu. Takımın hücumlarına tempo ve güç katıyor. Durmak bilmeyen enerjisiyle Milan'ın uykulu savunmasına sürekli sorun çıkarıyor. Penaltı noktasında son derece soğukkanlı davranarak skoru 2-0'a getiriyor. (62. dakikada yerine Rayan girdi)
Kluivert 7: Takımını öne geçiren penaltıyı ustalıkla gole çeviriyor. Kendisini marke eden oyuncunun arkasına yaptığı koşularla Milan savunmasını paramparça ediyor. (62. dakikada yerine Toth girdi 6: Fleksör kasındaki sorun nedeniyle sahada fazla kalamıyor (78. dakikada yerine Adli girdi 7: 3-0'lık gol için serbest vuruştan olağanüstü güzellikte bir şut çıkarıyor)
Gannon-Doak 6: İlgi çekici birkaç hamle yapıyor ancak bunların arasında uzun süre oyundan kopuyor.
Evanilson 6,5: Brezilyalı oyuncu, hem sırtı dönük oynayarak hem de savunma arkasındaki boşluklara koşarak takımı için çok çalışıyor ve iyi iş çıkarıyor. Sahadan kelimenin tam anlamıyla bitkin ayrılıyor (65. dakikada yerine Alvaro girdi 6: Hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor)
Teknik direktör Rose 7: Oyuncuları kusursuz bir maç çıkarıyor ve tarihî, fazlasıyla hak edilmiş bir sonuç elde ediyor.
Milan oyuncu puanları
Maignan 4: Bournemouth'un hücumcularına fazla alan bıraktıkları için takım arkadaşlarına çok kızıyor. Öfkesini olabilecek en kötü şekilde dışa vuruyor: Adams'a eliyle vurması, kırmızı kart görmesine ve rakibin penaltı kazanmasına yol açıyor. Milan kaptanından anlamsız bir çılgınlık.
Tomori 5: Bournemouth'un oyunu geniş alana yayması ona epey sorun çıkarıyor. Rakip hücumcuların sürekli hareketlerini okumakta çok zorlanıyor; açık alanda gelişen çok tehlikeli bir atağı durdurmak için sarı kart görüyor. Zorlanıyor. (67. dakikadan itibaren Diawara)
De Winter 4,5: Ceza sahasında Kluivert'a hemen tehlikeli bir top kaptırıyor; sanki bu, kötü bir şeylerin habercisi. Üç dakika sonra, 10. dakikada, kolunu fazla açarak rakibe penaltı kazandırıyor. Zorlanıyor
Pavlovic 5,5: Sonuna kadar mücadele ediyor ama kayda değer bir sonuç alamıyor.
Estupinan 5: İngiltere'nin havası bile eski Brighton bekine iyi gelmiyor. Hem savunmada hem hücumda vasat bir performans sergiliyor. Gördüğü sarı kart, Amorim'i devre arasında onu soyunma odasında bırakmaya ikna ediyor. (İkinci yarının 46. dakikasından itibaren Bartesaghi 5,5: Takım arkadaşından biraz daha iyi ama performansı ikna edici olmaktan uzak)
Musah 5: İlk yarım saatte uykulu bir görüntü çiziyor ve topu sürekli rakibe kaptırıyor. Milan için maçın artık söyleyecek bir şeyi kalmadığı ikinci yarıda performansını yükseltiyor.
Jashari 5,5: Oyunun yönünü birkaç kez iyi değiştiriyor ama temposu düşük, savunmanın önünde hiç direnç gösteremiyor. Ardon, ilk 11'de oynamayı hak ettiğini göstermekte zorlanıyor.
Hutchinson 5,5: Başlangıçta kesinlikle en hareketli isimlerden biri ancak Maignan'ın kırmızı kartının ardından yerini Torriani'ye bırakıyor. (İkinci yarının 32. dakikasından itibaren Torriani 5,5: Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor, Adli'nin golünde yapabileceği pek bir şey yok)
Loftus-Cheek 4,5: Maç zorlaştığında İngiliz oyuncu ortadan kayboluyor. Bu, Milan'daki serüveninin üzücü bir değişmezi: Salzburg karşısında farklı bir performansın sinyallerini verdikten sonra yine her zamanki görünmez oyununa dönüyor. (İkinci yarının 46. dakikasından itibaren Rabiot 5,5: zihniyetini takıma yansıtmaya çalışırken sahada kesinlikle daha iyi duruyor)
Moreira 5: Bu akşam olduğu gibi sağda oynatıldığında süper güçlerini kaybediyor sanki. Tamamen etkisiz kalıyor; formda bir Truffert'ten çekindiği için pozisyonunu korumaya odaklanıyor. (75. dakikadan itibaren Comotto: Not verilmedi; Milan formasıyla ilk maçına çıkıyor)
Cisse 5: Hücumda fazla yalnız kalıyor, oynayabileceği bir top bulamıyor.
Teknik direktör Amorim 5: Kötü bir oyun, çok kötü bir yenilgi ve Maignan'ın kırmızı kartı. Oyuna etki edemiyor ve sahaya hücumu düşünmeyen bir ilk 11 çıkarıyor.
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