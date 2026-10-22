Di Gregorio 6: Eldivenlerini yalnızca sağanak yağmur nedeniyle kirletiyor; Milan kaleye hiç şut çekmiyor.

Hill 7: 2002 doğumlu oyuncu için en değerli anıları arasında saklayacağı bir gece: Milan karşısında harika bir performans sergiliyor. Hem ortalarında hem de Hutchinson'ın önünü kesmesi gerektiğinde çok başarılı.

Diakité 6,5: Cisse'nin peşinden bir an olsun ayrılmıyor, ona en ufak bir fırsat bile tanımıyor.

Silva 6,5: Savunmayı otoriteyle ve üstün taktik anlayışıyla yönetiyor. Milan'ın Portekizli oyuncuyu uzun süre izlemesi boşuna değil; gerçekten iyi bir savunmacı.

Truffert 7: Sol kanatta son sürat gidip gelen gerçek bir lokomotif; Moreira'yı savunmada kalmaya zorluyor. Bournemouth için fark yaratıyor.

Christie 7: Orta sahanın tartışmasız hâkimi. Çok yüksek tempoda hem rakip atakları kesiyor hem de oyunu kuruyor. Yoğunluğu ve karakteriyle izlemeye değer bir performans sergiliyor.

Adams 6,5: Savunmanın önünde konumlanıp rakip ataklara set çekiyor ve bunu çok iyi başarıyor. Maignan'ın akıl almaz tepkisiyle yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun da başrolünde. (62. dakikada yerine Cook girdi)

Tavernier 7: Bu Bournemouth'un ruhu. Takımın hücumlarına tempo ve güç katıyor. Durmak bilmeyen enerjisiyle Milan'ın uykulu savunmasına sürekli sorun çıkarıyor. Penaltı noktasında son derece soğukkanlı davranarak skoru 2-0'a getiriyor. (62. dakikada yerine Rayan girdi)

Kluivert 7: Takımını öne geçiren penaltıyı ustalıkla gole çeviriyor. Kendisini marke eden oyuncunun arkasına yaptığı koşularla Milan savunmasını paramparça ediyor. (62. dakikada yerine Toth girdi 6: Fleksör kasındaki sorun nedeniyle sahada fazla kalamıyor (78. dakikada yerine Adli girdi 7: 3-0'lık gol için serbest vuruştan olağanüstü güzellikte bir şut çıkarıyor)

Gannon-Doak 6: İlgi çekici birkaç hamle yapıyor ancak bunların arasında uzun süre oyundan kopuyor.

Evanilson 6,5: Brezilyalı oyuncu, hem sırtı dönük oynayarak hem de savunma arkasındaki boşluklara koşarak takımı için çok çalışıyor ve iyi iş çıkarıyor. Sahadan kelimenin tam anlamıyla bitkin ayrılıyor (65. dakikada yerine Alvaro girdi 6: Hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor)





Teknik direktör Rose 7: Oyuncuları kusursuz bir maç çıkarıyor ve tarihî, fazlasıyla hak edilmiş bir sonuç elde ediyor.