Bournemouth'lu genç oyuncu Rayan, Casemiro'yu "baba figürü" olarak nitelendiriyor ve Brezilya milli takımındaki ilk maçı öncesinde Vinicius Jr. ile Raphinha'nın kendisine gösterdiği sıcak karşılamayı anlatıyor
Deneyimli lider Casemiro
Rayan için Mart ayındaki milli maç arası, genç kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ancelotti’den beklenmedik bir şekilde milli takım çağrısı alan Bournemouth forveti, 2026 Dünya Kupası’nın uzak bir hayaldan “gerçek bir olasılığa” dönüştüğünü gördü. Hırvatistan’la oynanan hazırlık maçında sadece 14 dakika sahada kalmasına rağmen, dünya futbolunun en iyileriyle bir arada olma deneyimi genç oyuncu üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.
Tecrübeli oyuncular ona manevi destek sağladı. Rayan, Vinícius Júnior, Raphinha ve Marquinhos gibi tanınmış yıldızlardan gördüğü sıcak karşılamayı vurguladı. Ancak, grubun lokomotifi olarak öne çıkan isim, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro oldu. Rayan, UOL'e şunları söyledi: "Vinicius Júnior, Raphinha, Casemiro ve Marquinhos beni çok iyi karşıladılar. [Casemiro] harika bir adam, çok ciddi ve aynı zamanda bir baba figürü. Arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar, sadece beni değil, ilk kez orada bulunan Igor Thiago'yu da."
Ancelotti'nin dil sürprizi
Rayan’ın geçiş süreci, Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti ile ilgili beklenmedik bir keşif sayesinde daha da sorunsuz hale geldi. Real Madrid ve AC Milan’da kulüp düzeyinde tarihi başarılara imza atan İtalyan teknik adam, ilk karşılaşmalarında yerel dili akıcı bir şekilde konuşmasıyla genç oyuncuyu şaşırttı.
"İlk kez yüz yüze görüşüyorduk. Onunla Portekizce konuştum; çok iyi konuşuyor, dilde akıcı," diye itiraf etti Rayan. "Biraz gergin oluyorsunuz; o, Real Madrid'de ve gittiği her yerde her şeyi kazanmış dev bir isim. Onunla tanışmak bir hayalin gerçekleşmesiydi."
18 Mayıs'a geri sayım başladı
Yurtiçi sezonun sona ermesiyle birlikte Rayan’ın tüm dikkati artık Rio de Janeiro’daki Yarın Müzesi’nde yapılacak duyuruya odaklanmış durumda. 55 kişilik ön kadroya daha önce dahil edilen oyuncu, şu anda son 26 kişilik kadroda yer almak için yarışıyor. Chelsea’den Estevao’nun sakatlığı, kadroda bir boşluk yaratmış olabilir ve bu da Bournemouth’un yıldızının kadroya girme şansını artırıyor.
Eski Vasco oyuncusu için, idollerini televizyondan izlemekten onlarla birlikte antrenman yapmaya geçiş, gerçeküstü bir yolculuk oldu. "Adımın kadroda yer alacağından emin değildim," diye itiraf eden Rayan, Mart ayındaki ilk şaşkınlığını hatırladı.
Rayan, İngiltere'de başarılı performansını sürdürüyor
Ocak ayında Bournemouth'a katılan 19 yaşındaki Rayan, kulüp adına Premier Lig'de 13 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.