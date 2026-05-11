Bournemouth'lu genç oyuncu Rayan, Casemiro'yu "baba figürü" olarak nitelendiriyor ve Brezilya milli takımındaki ilk maçı öncesinde Vinicius Jr. ile Raphinha'nın kendisine gösterdiği sıcak karşılamayı anlatıyor

Rayan için Mart ayındaki milli maç arası, genç kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ancelotti’den beklenmedik bir şekilde milli takım çağrısı alan Bournemouth forveti, 2026 Dünya Kupası’nın uzak bir hayaldan “gerçek bir olasılığa” dönüştüğünü gördü. Hırvatistan’la oynanan hazırlık maçında sadece 14 dakika sahada kalmasına rağmen, dünya futbolunun en iyileriyle bir arada olma deneyimi genç oyuncu üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.

Tecrübeli oyuncular ona manevi destek sağladı. Rayan, Vinícius Júnior, Raphinha ve Marquinhos gibi tanınmış yıldızlardan gördüğü sıcak karşılamayı vurguladı. Ancak, grubun lokomotifi olarak öne çıkan isim, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro oldu. Rayan, UOL'e şunları söyledi: "Vinicius Júnior, Raphinha, Casemiro ve Marquinhos beni çok iyi karşıladılar. [Casemiro] harika bir adam, çok ciddi ve aynı zamanda bir baba figürü. Arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar, sadece beni değil, ilk kez orada bulunan Igor Thiago'yu da."