Barcelona, Bournemouth'un yükselen yıldızı Eli Junior Kroupi için yaptığı iki açılış teklifinin reddedildiğini gördü. Sportif direktör Deco, Atletico Madrid'in Julian Alvarez'inin arkasında ikinci bir hedefi güvence altına almaya çalışıyor. Lorient'de yaptığı çıkışın ardından Premier League ekibine daha yeni katılan Fransız forvet, teknik direktör Hansi Flick'in hızla birincil odak noktalarından biri hâline geldi. Flick'in, 20 yaşındaki oyuncunun özel teknik profili ve ham patlayıcı potansiyeli konusunda "heyecanlı" olduğu belirtiliyor.

Camp Nou'nun cazibesine rağmen Bournemouth, İspanyol devinin ilk girişimleri karşısında geri adım atmadı. L'Equipe'e göre Cherries, her ikisinin de 100 milyon € seviyesinin altında olduğu anlaşılan iki ayrı teklifi geri çevirdi.



