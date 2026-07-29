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Bournemouth, Fransız forvet Eli Junior Kroupi için Barcelona'dan gelen İKİ teklifi, oyuncunun La Liga şampiyonunun transfer ilgisinden "çok memnun" olmasına rağmen reddetti
Barça, Kroupi’den çifte ret gördü
Barcelona, Bournemouth'un yükselen yıldızı Eli Junior Kroupi için yaptığı iki açılış teklifinin reddedildiğini gördü. Sportif direktör Deco, Atletico Madrid'in Julian Alvarez'inin arkasında ikinci bir hedefi güvence altına almaya çalışıyor. Lorient'de yaptığı çıkışın ardından Premier League ekibine daha yeni katılan Fransız forvet, teknik direktör Hansi Flick'in hızla birincil odak noktalarından biri hâline geldi. Flick'in, 20 yaşındaki oyuncunun özel teknik profili ve ham patlayıcı potansiyeli konusunda "heyecanlı" olduğu belirtiliyor.
Camp Nou'nun cazibesine rağmen Bournemouth, İspanyol devinin ilk girişimleri karşısında geri adım atmadı. L'Equipe'e göre Cherries, her ikisinin de 100 milyon € seviyesinin altında olduğu anlaşılan iki ayrı teklifi geri çevirdi.
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Forvet, Barcelona'nın ilgisinden "heyecan duydu"
Katalonya'dan gelen ilgi, oyuncunun aklını ciddi şekilde çelmiş durumda; Kroupi'nin, son La Liga şampiyonuna katılma ihtimali karşısında "heyecanlandığı" belirtiliyor. Barcelona'nın bu hamlesi pek de sürpriz değil; henüz 20 yaşına giren hücum oyuncusu, tarihi bir sezon geçirerek ilk Premier League sezonunda bir genç oyuncunun attığı en fazla gol rekorunu 13 golle kırdı.
Hücum oyuncusunun 2012-13 sezonuna ait dikkat çekici bir Barcelona deplasman formasını giydiği çocukluk fotoğrafı kısa süre önce viral oldu ve oyuncunun kulübe uzun süredir duyduğu yakınlığa ilişkin iddiaları daha da güçlendirdi. Temsilcilerine transfer için baskı yapmak istediğini bildiren Kroupi, iki kulüp arasında orta yol bulunmasını umuyor.
Alvarez birincil hedef olmaya devam ediyor
Kroupi aktif B planı olsa da, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Alvarez transferi için yürütülen girişimlerde hâlâ bizzat yer alıyor. Atletico Madrid'de zorlu bir süreçten geçen Arjantinli forvet, Flick'in mutlak önceliği olmaya devam ediyor. Golcünün kamuoyu önündeki transfer talebinin ardından iki İspanyol kulübü arasındaki gerilim arttı.
Bu açıklamalara rağmen Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin geri adım atmadı ve kulübün satışa zorlanmayacağını savunmayı sürdürdü. Barcelona'nın son olarak yaklaşık 100 milyon € düzeyindeki teklifi, Atletico Madrid'i en değerli oyuncusunu bırakmaya ikna etmeye yetmedi.
- Getty
Katalonya'daki boşluğu doldurmak
Forvet hattında yaşanan çalkantılı bir yazın ardından üst düzey bir golcü transfer etme zorunluluğu Barcelona için hayati önem taşıyor. Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'a ayrılması, takımın gol üretiminde devasa bir boşluk bıraktı; Ferran Torres de Paris Saint-Germain'e transfer olacağı yönünde güçlü iddialarla anılıyor. Sonuç olarak, Blaugrana'nın hücum hattının geleceğine ilişkin mücadele önümüzdeki haftalarda yönetim katında belirlenecek. İster Alvarez için rekor kıracak bir hamle olsun ister Kroupi'nin olağanüstü yeteneği için bir girişim, Barcelona istediği oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.
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