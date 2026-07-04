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Bournemouth, Alvaro Rodriguez’i kadrosuna katmak için 26 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı; Real Madrid ise bu transferden hatırı sayılır bir meblağ elde etti
Bournemouth, çok beğenilen forvet için harekete geçti
BBC’nin haberine göre, Bournemouth, forvet Rodriguez için Elche ile 21,4 milyon sterlinlik bir ilk anlaşmaya vardı; bu ücret, ek ödemelerle birlikte 25,7 milyon sterline kadar çıkabilir. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon La Liga’da etkileyici bir performans sergilemiş; 34 maçta 7 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.
Rodriguez'in Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Haziran 2031'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. "The Cherries", Premier Lig'de rekor bir sezonun ardından hücumlarını güçlendirmek için Rodriguez'i kilit bir transfer olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Real Madrid’e devasa bir gelir artışı bekleniyor
Bu transfer sadece Bournemouth ve Elche için değil, aynı zamanda Real Madrid için de büyük bir haber. İspanyol devi, geçen yaz forveti Elche’ye mütevazı bir bedel olan 2 milyon avroya satarken, sözleşmeye %50’lik bir yeniden satış payı maddesi eklemişti. İki kulüp arasındaki başarılı görüşmelerin ardından, akademi mezunlarının ekonomik haklarını elinde tutma stratejisi meyvelerini vermeye devam ederken, Los Blancos’un yaklaşık 12,5 milyon avro olarak tahmin edilen hatırı sayılır bir meblağı cebine katması bekleniyor.
Bournemouth, geleceğe yönelik kadro çalışmalarını sürdürüyor
Rodriguez, Bournemouth’un Marco Rose yönetiminde yeni bir döneme hazırlanırken takıma katılıyor. Alman teknik direktör, Andoni Iraola’nın ayrılmasının ardından görevi devraldı ve hem ulusal ligde hem de Avrupa’da rekabet edebilecek bir kadro oluşturması bekleniyor. Forvet oyuncusu, Evanilson’a rakip olacak ve Enes Ünal’ın geleceğini etkileyebilir; zira Bournemouth’un kadrosunu güçlendirirken Türkiye milli takım oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Tıbbi işlemler ve sözleşmenin tamamlanması bekleniyor
Rodriguez’in, Haziran 2031’e kadar sürecek sözleşmesini kesinleştirmeden önce sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Transfer işlemi tamamlandığında, Rodriguez Bournemouth’un yeni sezon hazırlıklarına katılacak. “The Cherries”nin ayrıca, transferlerle birlikte, birkaç Premier Lig kulübünün ilgisini çekmeye devam ettiği bildirilen Alex Scott da dahil olmak üzere kilit oyuncularını kadroda tutma çabalarını dengelemesi bekleniyor.
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