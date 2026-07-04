Bournemouth, Alvaro Rodriguez’i kadrosuna katmak için 26 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı; Real Madrid ise bu transferden hatırı sayılır bir meblağ elde etti

BBC’nin haberine göre, Bournemouth, forvet Rodriguez için Elche ile 21,4 milyon sterlinlik bir ilk anlaşmaya vardı; bu ücret, ek ödemelerle birlikte 25,7 milyon sterline kadar çıkabilir. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon La Liga’da etkileyici bir performans sergilemiş; 34 maçta 7 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.

Rodriguez'in Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Haziran 2031'e kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. "The Cherries", Premier Lig'de rekor bir sezonun ardından hücumlarını güçlendirmek için Rodriguez'i kilit bir transfer olarak görüyor.







