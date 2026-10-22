Rose, hücumda sık sık 4-2-2-2’ye dönüşen esnek bir 4-4-2 sistemi uyguladı. Temel amaç, Michele Di Gregorio’nun topu hücuma çıkmayı seven bekler Adrien Truffert ve James Hill’e aktarmasını kullanarak Milan’ın ilk baskı hattını aşmaktı.

Bournemouth, Justin Kluivert ve Marcus Tavernier’i içe kat eden rollerde konumlandırarak merkezde sayısal üstünlük sağladı ve Milan’ın kanat beklerini alışık olmadıkları dar pozisyonlar almaya zorladı.

Presin ne zaman başlatılacağı titizlikle çalışılmıştı. Bournemouth, Milan’ın stoperlerine hemen baskı yapmak yerine pasın ön libero Ardon Jashari’ye gelmesini bekledi. Top bu bölgeye ulaştığında Tyler Adams ve Ryan Christie, Milan’ı top kaybına zorlamak için ikili baskıyı başlattı.

Bu yaklaşım erken sonuç verdi ve Kluivert’in 8. dakikadaki penaltısıyla sonuçlanan baskıyı yarattı. Bournemouth savunmada ise kompakt bir orta blokla hatlar arasındaki mesafeyi kısa tuttu. Bu da Ruben Loftus-Cheek’in geriden top sürerek ileri çıkma imkânını etkili biçimde ortadan kaldırdı.