Vitality Stadyumu’ndaki bu Avrupa Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesini, Bournemouth’un, sayısal olarak eksik kalmadan önce bile taktik açıdan kırılgan görünen AC Milan karşısındaki tavizsiz oyun disiplini belirledi.
Rose, iç koridorlardan yararlanıp yüksek tempolu bir geçiş oyunu oynamayı hedeflerken Ruben Amorim, üçlü savunma düzeniyle oyunun temposunu kontrol etmeye ve kanatları kullanarak Bournemouth’un savunma bloğunu genişletmeye çalıştı.
Ancak maçın taktik dengesi 28. dakikada sert biçimde değişti. Maignan’ın oyundan atılması Milan’ı savunmaya çekilmek zorunda bıraktı ve çekişmeli taktik mücadeleyi, bir tarafın belirgin üstünlük kurduğu bir maç yönetimi sınavına dönüştürdü.
Rose’un Bournemouth’u sabırlı kaldı. Kontrolsüz biçimde hücuma yüklenmek yerine topa sahip olarak ve etkili duran top fırsatları yaratarak Milan’ı çözmeyi seçti. Sonunda da sahadan net bir 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.