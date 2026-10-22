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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Bournemouth-AC Milan taktik tahtası: Marco Rose tarihi galibiyetin mimarı oldu, 10 kişi kalan Milan dağıldı

The tactics board
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan
Ligi Europa
M. Rose
R. Amorim

Bournemouth, Mike Maignan’ın kırmızı kart görmesini fırsata çevirerek UEFA Avrupa Ligi’nde AC Milan’ı 3-0 mağlup etti. Marco Rose’un takımının taktik disiplini, penaltıları gole çevirmesi ve maçın son bölümündeki geçiş hücumları, Ruben Amorim’in ekibi karşısında belirleyici oldu.

Vitality Stadyumu’ndaki bu Avrupa Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesini, Bournemouth’un, sayısal olarak eksik kalmadan önce bile taktik açıdan kırılgan görünen AC Milan karşısındaki tavizsiz oyun disiplini belirledi.

Rose, iç koridorlardan yararlanıp yüksek tempolu bir geçiş oyunu oynamayı hedeflerken Ruben Amorim, üçlü savunma düzeniyle oyunun temposunu kontrol etmeye ve kanatları kullanarak Bournemouth’un savunma bloğunu genişletmeye çalıştı.

Ancak maçın taktik dengesi 28. dakikada sert biçimde değişti. Maignan’ın oyundan atılması Milan’ı savunmaya çekilmek zorunda bıraktı ve çekişmeli taktik mücadeleyi, bir tarafın belirgin üstünlük kurduğu bir maç yönetimi sınavına dönüştürdü.

Rose’un Bournemouth’u sabırlı kaldı. Kontrolsüz biçimde hücuma yüklenmek yerine topa sahip olarak ve etkili duran top fırsatları yaratarak Milan’ı çözmeyi seçti. Sonunda da sahadan net bir 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

  • AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bournemouth'un taktik dizilişi

    Rose, hücumda sık sık 4-2-2-2’ye dönüşen esnek bir 4-4-2 sistemi uyguladı. Temel amaç, Michele Di Gregorio’nun topu hücuma çıkmayı seven bekler Adrien Truffert ve James Hill’e aktarmasını kullanarak Milan’ın ilk baskı hattını aşmaktı.

    Bournemouth, Justin Kluivert ve Marcus Tavernier’i içe kat eden rollerde konumlandırarak merkezde sayısal üstünlük sağladı ve Milan’ın kanat beklerini alışık olmadıkları dar pozisyonlar almaya zorladı.

    Presin ne zaman başlatılacağı titizlikle çalışılmıştı. Bournemouth, Milan’ın stoperlerine hemen baskı yapmak yerine pasın ön libero Ardon Jashari’ye gelmesini bekledi. Top bu bölgeye ulaştığında Tyler Adams ve Ryan Christie, Milan’ı top kaybına zorlamak için ikili baskıyı başlattı.

    Bu yaklaşım erken sonuç verdi ve Kluivert’in 8. dakikadaki penaltısıyla sonuçlanan baskıyı yarattı. Bournemouth savunmada ise kompakt bir orta blokla hatlar arasındaki mesafeyi kısa tuttu. Bu da Ruben Loftus-Cheek’in geriden top sürerek ileri çıkma imkânını etkili biçimde ortadan kaldırdı.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    AC Milan'ın taktik dizilişi

    Amorim, Jashari ve Yunus Musah ile geriden oyun kurarken 3-2’lik bir yapı oluşturmayı hedefleyen 3-4-3 dizilişini tercih etti. Taktiksel amaç, Diego Moreira ve Pervis Estupinan’ın sağladığı genişlikle Bournemouth’un aynı hat üzerinde oynayan dört kişilik orta sahasının arasını açmaktı. Amorim böylece Omari Hutchinson ve Loftus-Cheek’in, Bournemouth’un iki ön liberosunun arkasındaki boşluklarda topla buluşabileceği pas kanalları açmayı umuyordu.

    Ancak Milan, bu planı uygularken topu yeterince dikine oynayamadı. Sahada bölgeden bölgeye ilerlemekte zorlandı ve sık sık Bournemouth’un savunma bloğunun çevresinde U şeklinde top dolaştırmakla sınırlı kaldı.

    Maignan’ın 28. dakikada gördüğü kırmızı kart bu sistemi işlemez hâle getirdi. Amorim, yedek kaleci Lorenzo Torriani’yi oyuna almak için Hutchinson’ı çıkarmak zorunda kaldı ve böylece hatlar arasındaki en yaratıcı oyuncusunu kaybetti. On kişi kalan Milan, savunmada 4-4-1 düzenine çekildi. Ancak ileride baskıyı hafifletecek bir hedef santrforun bulunmaması nedeniyle top sürekli kendi savunma bölgesine geri döndü.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Taktik satrancı

    Maçın kaderini belirleyen taktik mücadele ilk yarım saatte kanatlarda yaşandı. Rose, Milan’ın kanat beklerinin sık sık pozisyonlarına dönmekte geciktiğini ve bunun dış stoperler Strahinja Pavlovic ile Fikayo Tomori’yi Bournemouth’un kanat forvetleri karşısında yalnız bıraktığını tespit etti. Ben Gannon-Doak’ın sürati ve Evanilson’ın hareketliliği, Milan’ın üçlü savunmasını sürekli zorlayarak ilk yarıdaki iki penaltıya yol açan karışık pozisyonları yarattı.

    Amorim’in, libero kaleci olarak tanınan Maignan’ın yokluğuna rağmen savunma çizgisini ileride tutma kararı ağır sonuçlar doğurdu. Bournemouth, doğrudan oynanan toplarla Tomori ve Pavlovic’in arkasındaki boşluğu değerlendirdi. Rose, Milan’ın savunma düzeninin kolektif savunma desteğinden çok oyuncuların bireysel olarak geriye yetişme hızına dayandığını doğru tespit ederek taktik mücadeleyi kazandı.

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  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Maç içi ayarlamalar

    İlk yarıyı 2-0 geride ve 10 kişi tamamlayan Amorim, devre arasında Adrien Rabiot ile Davide Bartesaghi’yi oyuna alarak farkın açılmasını önlemeye çalıştı. Bu, tamamen dağılmamak için daha temkinli, geride kurulan bir savunma bloğuna geçişti. Milan, 4-4-1-0 dizilişine odaklanıp merkezdeki geçiş yollarını kapatmak için önde baskıdan büyük ölçüde vazgeçti. Bu hamle başlangıçta Bournemouth’un gol bulma hızını düşürse de Milan’ın sahip olduğu kontratak tehdidini de ortadan kaldırdı.

    Rose, bir saatlik oyunun ardından takımına yeniden enerji katmak için Lewis Cook ve Amine Adli’yi oyuna alarak hamle yaptı. Özellikle Adli’nin girişi etkili oldu. Genişte kalması ve Milan’ın zorunlu değişikliklerle oluşturduğu dörtlü savunma hattının yorgunluğundan yararlanması istendi. Bu değişiklik Bournemouth’un işine yaradı. Bournemouth, ceza sahasının hemen dışında bir serbest vuruş kazandı ve Adli harika bir gol atarak galibiyeti perçinledi. Böylece Rose’un iki farklı üstünlüğü korumakla yetinmeyip hücuma devam etme kararı karşılığını buldu.

    Sonuçta Bournemouth’un galibiyeti, bireysel isimlerden ziyade taktiksel disiplinin zaferiydi. Rose’un Milan’ın önde kurduğu savunma hattını ve kanatlarını hedef alma kararı, Milan’ın direncini kıran erken baskıyı yarattı. Kluivert’in erken dakikalardaki penaltısı maçın gidişatını belirledi ancak Bournemouth’un sonucu perçinlemesini sağlayan, Maignan’ın kırmızı kartının ardından Milan’ın taktiksel esneklik gösterememesiydi. Bournemouth, yüksek tempoyu koruyup sayısal üstünlüğünü kanatlardan kullanarak Avrupa’nın devlerinden birini çaresiz bırakan taktik planını uyguladı.

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