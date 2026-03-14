Bournemouth, ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Tyler Adams için 45 milyon sterlinlik bir fiyat belirlerken, Manchester United transfer yarışında 'favori' konumuna yükseldi

Eski Leeds United oyuncusunu takip eden tek Premier Lig devi Manchester United değil. Hem Liverpool hem de Chelsea’nin, Adams’ın yüksek pres sistemine hemen uyum sağlamak için gereken üst düzey lig tecrübesi ve taktiksel disipline sahip olduğunu fark ederek Vitality Stadyumu’ndaki gelişmeleri izlediği bildiriliyor.

Londra ve Merseyside'dan gelen ilgiye rağmen, şu anda Red Devils'ın bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda favori olduğu düşünülüyor. Scoutlar, geçen yılın sonlarında iç diz bağında yırtık geçirdikten sonra Andoni Iraola'nın takımına ne kadar sorunsuz bir şekilde yeniden entegre olduğunu belirterek, son dönemdeki fiziksel formundan oldukça etkilendiklerini belirttiler.