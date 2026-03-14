Bournemouth, ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Tyler Adams için 45 milyon sterlinlik bir fiyat belirlerken, Manchester United transfer yarışında 'favori' konumuna yükseldi
Kırmızı Şeytanlar Amerikalı orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi
TEAMtalk'a göre, 27 yaşındaki Adams'ın Old Trafford'daki transfer ekibinin dikkatini çekmesi üzerine Manchester United, bu oyuncuyu kadrosuna katma çabalarını hızlandırıyor. Kırmızı Şeytanlar, bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacak olan Casemiro'nun yerini alacak yeni bir defansif orta saha oyuncusuna öncelik veriyor. Uzun süredir ABD milli takımında öne çıkan bir performans sergileyen Adams, Casemiro'nun bu sezon United'ın orta sahasına kattığı çok ihtiyaç duyulan azim ve top kazanma yeteneğini sağlayabilecek, yüksek değerli bir hedef olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Adams için zorlu rekabet
Eski Leeds United oyuncusunu takip eden tek Premier Lig devi Manchester United değil. Hem Liverpool hem de Chelsea’nin, Adams’ın yüksek pres sistemine hemen uyum sağlamak için gereken üst düzey lig tecrübesi ve taktiksel disipline sahip olduğunu fark ederek Vitality Stadyumu’ndaki gelişmeleri izlediği bildiriliyor.
Londra ve Merseyside'dan gelen ilgiye rağmen, şu anda Red Devils'ın bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda favori olduğu düşünülüyor. Scoutlar, geçen yılın sonlarında iç diz bağında yırtık geçirdikten sonra Andoni Iraola'nın takımına ne kadar sorunsuz bir şekilde yeniden entegre olduğunu belirterek, son dönemdeki fiziksel formundan oldukça etkilendiklerini belirttiler.
Bournemouth fiyatını belirledi
Adams’ın sözleşmesi 2028’e kadar sürdüğü için Bournemouth güçlü bir pazarlık konumunda bulunuyor, ancak güney sahili kulübü pragmatik davranmaya hazır. Yaklaşan transfer dönemlerinde 45 milyon sterlin civarında bir teklifin, Cherries’i satışa ikna etmek için yeterli olacağı düşünülüyor.
Bournemouth, orta saha liderini kadrosunda tutmayı tercih etse de, kulüp yönetimi, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde yer alması muhtemel bir kulübe transfer olmasının kendisi için önemli bir cazibe olduğunu kabul ediyor. United için ise, elit defansif orta saha oyuncularının bulunmasının zor olduğu bir piyasada, belirtilen fiyat bir fırsat niteliğinde.
- Getty Images Sport
Transferler için Dünya Kupası takvimi
Anlaşma konusunda herhangi bir resmi gelişmenin, Adams’ın ev sahibi olarak ABD’nin sembol ismi olacağı 2026 Dünya Kupası’nın ardından hız kazanması bekleniyor. Bu süre, potansiyel taliplerin uzun bir süre boyunca oyuncunun form durumunu değerlendirmelerine olanak tanırken, Bournemouth da mevcut lig sezonunun geri kalanında onun hizmetlerinden yararlanabilecek.
Şu an için Adams, son zamanlarda West Ham, Sunderland ve Brentford'a karşı oynanan üç Premier Lig maçında üst üste ilk 11'de yer alarak güney sahilindeki görevlerine odaklanmaya devam ediyor. Şimdi ise Cherries'in Burnley deplasmanında ilk 11'e dönmeyi umuyor.
