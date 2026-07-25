Bouadi ve Rodri ikilemi: Manchester City tüm senaryolara nasıl hazırlanıyor?

Manchester City, zorluklar ve değişikliklerle dolu bir geçiş dönemi yaşıyor. Takımı on yıl boyunca başarıyla yöneten bir teknik direktörün yerine yenisini bulmak kolay bir görev değil; özellikle de kadroda kapsamlı bir yeniden yapılanmanın açık işaretleri varken.

Bu yaz, 2022-2023 sezonunda tarihi üçlemenin kazanılmasına katkı sağlayan temel taşlardan dördü takımdan ayrıldı: Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva ve John Stones.

Buna karşılık kulüp, 116 milyon sterlin karşılığında Elliot Anderson ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi; ayrıca 17 yaşındaki İngiliz yetenek Jeremy Monga'yı da kadrosuna kattı. Ancak değişiklikler bu noktada durmayabilir.

İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıdıktan sonra Rodri, bir sırt ameliyatı geçirmeye hazırlanıyor. Bu arada Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmış durumda ve geleceğine dair tahminler giderek artıyor.

Sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netleşmese de Enzo Maresca, ilk basın toplantısında tavrını netleştirerek İspanyol yıldızı elinde tutmak istediğini vurguladı.

Ancak Real Madrid'i Rodri'yi kadrosuna katmakla ilişkilendiren haberler pek çok soruyu gündeme getiriyor: City oyuncusuna sahip çıkacak mı? Yoksa iyileşmesinin ardından onu satmayı ve bu transferden mali açıdan yararlanmayı mı tercih edecek?