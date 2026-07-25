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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

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Bouadi ve Rodri ikilemi: Manchester City tüm senaryolara nasıl hazırlanıyor?

FEATURES
A. Bouaddi
Rodri
Hull City - M. United
Hull City
M. United
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield
E. Maresca
Fas
İspanya
İngiltere
Galler
İtalya

Maresca'nın en büyük bilmecesi

Manchester City, on yıla yayılan Pep Guardiola dönemine perde çekmesinin ardından modern tarihinin en hassas evrelerinden birine giriyor ve kulüp, Enzo Maresca yönetiminde yeni bir sayfa açıyor.

Kadro yeniden yapılandırılırken, tarihi "üçlemenin" önde gelen yıldızlarından bazılarının ayrılması ve Rodri'nin geleceğine dair artan şüpheler arasında, İngiltere'nin eski şampiyonu kendini yeni projesinin çizgilerini önümüzdeki yıllar için belirleyebilecek bir kararla karşı karşıya buluyor.

Peki kulüp, sakatlığına ve sözleşmesinin bitişinin yaklaşmasına rağmen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birine tutunacak mı? Yoksa Real Madrid'in ilgisi ortamında büyük bir maddi getiri elde etmek için fırsatı değerlendirecek mi? Ve en önemlisi, Rodri kalsa da gitse de Maresca'nın orta sahası nasıl görünecek?

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    Geçiş dönemi ve kapsamlı değişiklikler

    Manchester City, zorluklar ve değişikliklerle dolu bir geçiş dönemi yaşıyor. Takımı on yıl boyunca başarıyla yöneten bir teknik direktörün yerine yenisini bulmak kolay bir görev değil; özellikle de kadroda kapsamlı bir yeniden yapılanmanın açık işaretleri varken.

    Bu yaz, 2022-2023 sezonunda tarihi üçlemenin kazanılmasına katkı sağlayan temel taşlardan dördü takımdan ayrıldı: Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva ve John Stones.

    Buna karşılık kulüp, 116 milyon sterlin karşılığında Elliot Anderson ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi; ayrıca 17 yaşındaki İngiliz yetenek Jeremy Monga'yı da kadrosuna kattı. Ancak değişiklikler bu noktada durmayabilir.

    İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıdıktan sonra Rodri, bir sırt ameliyatı geçirmeye hazırlanıyor. Bu arada Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmış durumda ve geleceğine dair tahminler giderek artıyor.

    Sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netleşmese de Enzo Maresca, ilk basın toplantısında tavrını netleştirerek İspanyol yıldızı elinde tutmak istediğini vurguladı.

    Ancak Real Madrid'i Rodri'yi kadrosuna katmakla ilişkilendiren haberler pek çok soruyu gündeme getiriyor: City oyuncusuna sahip çıkacak mı? Yoksa iyileşmesinin ardından onu satmayı ve bu transferden mali açıdan yararlanmayı mı tercih edecek?

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    Maresca neden Rodri'de ısrar ediyor?

    Rodri geçen sezon ön çapraz bağ kopması sakatlığından döndüğünde, birçok kişi onu dünyanın en önemli oyuncularından biri yapan seviyesine yeniden ulaşabileceğinden şüphe etti.

    Ancak Pep Guardiola dönüşü konusunda kendinden emindi ve geçtiğimiz ekim ayında şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda Rodri'nin en iyi versiyonunu göreceğiz, gelecek sezon da yine en iyi versiyonunu göreceğiz."

    Nitekim oyuncu, İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyıp turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanarak bu öngörülerin doğruluğunu kanıtladı.

    Maresca'ya Rodri'nin geleceği sorulduğunda ise tereddüt etmeden şu yanıtı verdi: "Dünyadaki her teknik direktör Rodri gibi bir oyuncuya sahip olmak ister, çünkü o istisnai bir oyuncu. Pazartesi günü ameliyat olacak, şu anda dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyacı var, ardından bize geri dönecek."

    Bu açıklamalar, kulübün temel planının dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini elde tutmak, aynı zamanda her senaryoya karşı alternatifler hazırlamak olduğunu teyit ediyor.

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    Maresca orta sahasını nasıl kuracak?

    Kulübün gelecek planları kapsamında, Elliot Anderson yeni projenin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Manchester City, Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yaptığı maçlarda dikkatleri üzerine çeken Fransız Lille'in Faslı orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi'yi (18 yaşında) takip etmeyi sürdürüyor.

    Kulüp, taktik esnekliğe sahip olan ve topa sahip olma ile pozisyon alma esasına dayanan bir sistemde birden fazla mevkide görev alabilecek genç oyuncular arıyor.

    Ancak Rodri, Anderson ve belki de Bouaddi'nin rolünü anlamak için önce Maresca'nın felsefesini anlamak gerekiyor. Zira İtalyan teknik adam "mevki oyunu" akımının en önde gelen savunucularından biri sayılıyor ve futbolu satranç oyununa benzetiyor.

    Maresca şöyle diyor: "İkisi arasında pek çok benzerlik var. En önemlisi taktik düşünme ve doğru pozisyon almadır." Felsefesi, mevkilerin sürekli olarak değiştirilmesine dayanan ve (3-2-2-3) sistemine yakın bir hücum düzenine oturuyor.

    Rodri'nin en belirgin özelliklerinden biri, bu taktik düzen içinde birden fazla mevkide görev alabilme kabiliyetinde yatıyor. Zira Dünya Kupası boyunca, Aymeric Laporte topla ilerlediğinde stoper bölgesine geri çekiliyor, ardından ön libero mevkisine dönüyor ve gerektiğinde öne çıkıyordu.

    Maresca'nın yaklaşımı büyük bir taktik esnekliğe dayanıyor; öyle ki takım savunmada (4-4-2) düzeninden hücumda (3-2-2-3) dizilişine geçiyor. Bu bilgiler İngiliz yayın kuruluşu "BBC" tarafından aktarıldı.

    Üçleme sezonunda John Stones, stoper bölgesinden öne çıkarak orta sahada Rodri'nin yanında yer alıyordu. Bu, Maresca'nın Guardiola'nın yardımcı antrenörü olarak görev yaptığı dönemde mimarlarından biri olduğu bir fikirdi.

    Aynı fikri Chelsea'de de uyguladı; Moisés Caicedo'yu topa sahip olma anında defansif orta saha oyuncusuna dönüşen bir sağ bek olarak kullanarak takıma derinlikte sayısal üstünlük sağladı.

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    Anderson neden ideal bir transfer?

    Elliott Anderson'ın değeri, birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğinde yatıyor. Kariyeri boyunca orta saha ve hücumda farklı roller üstlendi, ayrıca İngiltere Milli Takımı ile top kaybedildiğinde beşli savunma hattı oluşturmak için geriye çekiliyordu.

    Rodri'nin yanında Anderson, ön libero olarak oynayabiliyor; bu da İspanyol oyuncunun öne çıkmasına olanak tanıyor ya da tam tersi. Ayrıca ikili, özellikle Marc Guehi veya Josko Gvardiol gibi savunmacılar topla öne çıktığında takımın dengesini korumak için sürekli rol değiştirebiliyor.

    Manchester City, Anderson'ın çok yönlü rolleri ve farklı taktiksel görevleri yerine getirebilme kabiliyeti sayesinde, daha önce Rodri ile Bernardo Silva arasındaki iş birliğinin elde ettiği başarıyı tekrarlamasını umuyor.

    Ayoub Bouaddi de Anderson'a benzer özelliklere sahip. Defansif orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde oynadı; savunmadaki gücü ve oyun kuruluşundaki sakinliğiyle öne çıkıyor. Üstlendiği roller, John Stones'un Manchester City sistemi içinde sergilediklerine büyük ölçüde benziyor.

    Kulüp, birden fazla mevkide oynamayı bilen zeki oyuncularla anlaşmaya bel bağlıyor; bu da Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain ile sunduğuna benzer şekilde, Maresca'ya büyük bir taktiksel esneklik sağlıyor. Ancak bu seviyeye ulaşmak zaman ve uzun bir teknik çalışma gerektiriyor.

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    Manchester City neden Bouaddi'nin peşinde?

    Ayoub Bouaddi, geçtiğimiz aralık ayında yeni bir sözleşmeye imza atmasının ardından Lille ile 2029 yazına kadar uzanan bir kontrata bağlı bulunuyor; ancak tüm işaretler, Pierre-Mauroy Stadı'nda uzun süre kalmasının pek olası görünmediğini doğruluyor.

    Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisinin artmasıyla birlikte Lille, mücevherini elinde tutmanın kolay bir görev olmayacağının, özellikle de uygun bir mali teklif gelmesi durumunda, farkına varmış durumda.

    Ayoub Bouaddi'nin Avrupa'nın yükselen en dikkat çekici orta saha oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırmaya yaklaşmasıyla, kıtanın büyükleri tarafından artan ilgi ışığında geleceğine dair konuşmalar da giderek çoğaldı.

    Lille, uygun bir teklif alması halinde oyuncuyu satma fikrini değerlendirmeye karşı çıkmıyor; ancak istenen bedel, birçok kulüp için transferin tamamlanmasını son derece güç hale getirebilir.

    Tahminler, Lille'in yaklaşık 100 milyon euro talep edebileceğini gösteriyor. Bu rakam, kulübün Bouaddi'yi yalnızca gelecek vadeden bir yetenek değil, Avrupa futbolunun en değerli genç oyuncularından biri olarak gördüğünün bir yansıması niteliğinde.

    Yüksek maliyete rağmen, onunla anlaşma yarışında en ciddi kulüp olarak Manchester City öne çıkıyor. City, Bouaddi'yi transfer piyasasındaki önceliklerinin başına koyuyor ve oyuncunun önümüzdeki dönemde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesini bekliyor.

    Edinilen bilgiler, bazı kulüplerin oyuncuyu satın alıp gelişimini sürdürmesi için bir sezon daha Lille'de kalmasına izin vermeye hazır olduklarını gösteriyor; ancak Manchester City, özellikle orta saha bölgesi mevcut transfer döneminde başlıca önceliklerinden birini oluşturduğu için, onu derhal kadrosuna katmayı ve doğrudan A takım saflarına dahil etmeyi tercih ediyor.

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    Ya Rodri giderse?

    Rodri'nin varlığı, Manchester City için hâlâ en iyi seçenek olmaya devam ediyor. Zira oyuncu; oyunu okuma, konumlanma ve maçın temposunu yönetme konusunda olağanüstü bir tecrübeye sahip. Bunlar ise Anderson ve yeni gelenlerin edinmesi için belki de yıllara ihtiyaç duyacağı özellikler.

    Bunun belki de en iyi kanıtı, Rodri'nin bizzat kendisinin, Fernandinho'nun yanında çok şey öğrendikten sonra City'nin orta sahasının gerçek lideri hâline gelmeden önce birkaç sezona ihtiyaç duymuş olmasıdır.

    Bununla birlikte Maresca, John Stones, Moises Caicedo, Marc Cucurella ve diğerlerinde yaptığı gibi, oyuncuları yeni mevkilerde yeniden değerlendirme becerisine sahip olduğunu daha önce kanıtlamıştı.

    Bu nedenle, Rodri kalsa da ayrılsa da İtalyan teknik adam; insan kaynağı açısından daha çeşitli bir takım kurmayı, farklı roller üstlenebilecek daha fazla sayıda oyuncu içeren bir kadroya sahip olmayı hedefliyor. Bu da çoğunlukla sınırlı sayıda bir gruba dayanan Guardiola felsefesine kıyasla belirgin bir dönüşümü temsil ediyor.

    Sonuç olarak, Rodri'nin geleceği bu yaz en öne çıkan başlık olabilir; ancak Manchester City içindeki tek mesele bu değil. Zira Maresca projesinin başarısı, İspanyol yıldızın varlığında da ayrılması durumunda da rekabet edebilecek, esnek ve kolektif bir sistem kurabilmesine bağlı olacak.

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