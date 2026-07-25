Bouadi ve Rodri ikilemi: Manchester City tüm senaryolara nasıl hazırlanıyor?

Ayoub Bouaddi, geçtiğimiz aralık ayında yeni bir sözleşmeye imza atmasının ardından Lille ile 2029 yazına kadar uzanan bir kontrata bağlı bulunuyor; ancak tüm işaretler, Pierre-Mauroy Stadı'nda uzun süre kalmasının pek olası görünmediğini doğruluyor.
Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisinin artmasıyla birlikte Lille, mücevherini elinde tutmanın kolay bir görev olmayacağının, özellikle de uygun bir mali teklif gelmesi durumunda, farkına varmış durumda.
Ayoub Bouaddi'nin Avrupa'nın yükselen en dikkat çekici orta saha oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırmaya yaklaşmasıyla, kıtanın büyükleri tarafından artan ilgi ışığında geleceğine dair konuşmalar da giderek çoğaldı.
Lille, uygun bir teklif alması halinde oyuncuyu satma fikrini değerlendirmeye karşı çıkmıyor; ancak istenen bedel, birçok kulüp için transferin tamamlanmasını son derece güç hale getirebilir.
Tahminler, Lille'in yaklaşık 100 milyon euro talep edebileceğini gösteriyor. Bu rakam, kulübün Bouaddi'yi yalnızca gelecek vadeden bir yetenek değil, Avrupa futbolunun en değerli genç oyuncularından biri olarak gördüğünün bir yansıması niteliğinde.
Yüksek maliyete rağmen, onunla anlaşma yarışında en ciddi kulüp olarak Manchester City öne çıkıyor. City, Bouaddi'yi transfer piyasasındaki önceliklerinin başına koyuyor ve oyuncunun önümüzdeki dönemde geleceğiyle ilgili kararını netleştirmesini bekliyor.
Edinilen bilgiler, bazı kulüplerin oyuncuyu satın alıp gelişimini sürdürmesi için bir sezon daha Lille'de kalmasına izin vermeye hazır olduklarını gösteriyor; ancak Manchester City, özellikle orta saha bölgesi mevcut transfer döneminde başlıca önceliklerinden birini oluşturduğu için, onu derhal kadrosuna katmayı ve doğrudan A takım saflarına dahil etmeyi tercih ediyor.