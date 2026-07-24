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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

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Bouaddi'den Hüsam Hasan'ın keşfine: Dünya Kupası 7 yıldızın kariyerinde dönüm noktası

FEATURES
A. Bouaddi
G. Puerta
O. Gill
P. Vite
K. Nakamura
H. Hassan
M. Senaya
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Fas
Kolombiya
Paraguay
Ekvador
Japonya
Mısır
Gana
Arjantin
ABD
Fransa

Gölgeden Avrupa'nın zirvesine: 2026 Dünya Kupası transfer haritasını değiştiriyor

2026 Dünya Kupası'nın etkisi, İspanya'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasıyla ya da birinci sınıf yıldızların kırdığı rekorlarla sınırlı kalmadı; turnuvaya ışıkların uzağında giren ve buradan Avrupa'nın en büyük kulüplerinin hedefi haline gelerek ayrılan bir dizi oyuncunun geleceğini yeniden çizecek kadar ileri gitti.

39 gün ve 104 maç boyunca turnuva, dünya sahnesine yeni isimler dayattı. Bu oyuncular, gözlemcilerin ve sportif direktörlerin gözü önünde dikkat çekici performanslar sergileme fırsatını değerlendirerek transfer piyasasında daha değerli hale geldi ve belki de kariyerlerinde yeni durakların eşiğine geldi.

İşte 2026 Dünya Kupası'nda sundukları performans sayesinde hisseleri büyük ölçüde yükselen öne çıkan 7 oyuncu, "Opta" ağının değerlendirmesine göre.

  • Ayyub Buaddi: Büyüklerin dikkatini çeken Faslı yetenek

    Ayoub Bouadi, Dünya Kupası'na Fas Milli Takımı'nın en az tanınan isimlerinden biri olarak girdi, ancak turnuvanın en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden biri olarak ayrıldı.

    Genç orta saha oyuncusu, Brezilya karşısındaki ilk maçtan itibaren asıl on birde yer buldu ve genç yaşına rağmen büyük bir kişilik sergiledi; pas isabetliliği ve baskı altında topu elinde tutma konusundaki büyük özgüveni sayesinde orta sahada kendi temposunu dayattı.

    Bouadi, derinden oyunu yönlendirme kabiliyetinin yanı sıra çalım atma ve topla çıkış becerileriyle öne çıkarak modern bir orta saha oyuncusunun niteliklerine sahip olduğunu kanıtladı.

    Fas Milli Takımı ile ortaya koyduğu performansların ardından adı, başta Manchester City olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle güçlü bir şekilde anılmaya başladı; kimi raporlar, değeri yaklaşık 100 milyon euroya ulaşabilecek bir transferden söz ediyor.

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  • Gustavo Puerta: Kolombiya orta sahasının atan kalbi

    Gustavo Puerta, turnuva başlamadan önce en çok tanınan oyunculardan biri değildi, ancak kısa sürede Kolombiya Millî Takımı'nın en önemli unsurlarından birine dönüştü.

    Orta saha oyuncusu, teknik kaliteyi fiziksel çalışmayla birleştiren dengeli bir performans sergiledi; pas isabetiyle, hatlar arasındaki iyi hareketliliğiyle, bunun yanında hücumların kurulmasına katkısı ve topu sürekli geri kazanmasıyla öne çıktı.

    Ayrıca topla ilerleme ve fırsat üretme konusunda büyük bir yetenek gösterdi; buna dikkat çeken savunma katkısını da ekleyerek orta sahada birden fazla rolü üstlenebilen bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

    Puerta böylece son yıllarda başladığı gelişimini sürdürerek Avrupa futbolunda daha üst bir seviyeye transfer olma şansını da artırdı.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orlando Gill: Paraguay'ın mucizesini yaratan kaleci

    Uluslararası tecrübeden yoksun bir kaleciyken Dünya Kupası'nın en parlak yıldızlarından birine dönüşen Orlando Gill, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri oldu.

    Paraguay Milli Takımı savunma organizasyonu ve taktiksel disipline yaslandı, ancak bu sistemin başarısı doğrudan Gill'in parlak performansına bağlıydı. Kaleci, çok sayıda tehlikeli fırsatı önledi ve turnuva boyunca istikrarlı bir seviye sergiledi.

    En parlak anı ise son 32 turunda Almanya karşısında geldi. Gerek maç boyunca gerekse penaltı atışlarında, en büyük favorilerden birinin elenmesinde başrolü üstlendi ve taraftarların ile medyanın gündemine oturdu.

    26 yaşındaki kaleci, bu performansı sayesinde en üst seviyelerde oynayabileceğini kanıtlayarak tamamen farklı bir üne kavuştu.

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  • Pedro Vite: Ekvador'un beyni

    Ekvador turnuvadan erken elenmesine rağmen, Pedro Vite dikkatleri en çok üzerine çeken oyunculardan biriydi.

    Orta saha oyuncusu, oyun kurmadaki yaratıcılığı savunmadaki disiplinle birleştirdi ve onu oyunun farklı evrelerinde etkili kılan bütünlüklü performanslar sergiledi.

    Vite; fırsat yaratma, topu geri kazanma ve aynı anda hem savunma hem hücum görevlerini üstlenme becerisiyle öne çıktı. Almanya karşısındaki maçı ise kendisini karşılaşmanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ettirmesinin ardından değerini teyit etti.

    Bu performanslar dikkatlerden kaçmadı; birçok Avrupa kulübü, Dünya Kupası sonrasında yeni bir deneyim yaşamaya aday görünen oyuncuyu takibe almaya başladı.

  • Keito Nakamura: Japon kanat oyuncusu kendini gösterdi

    Keito Nakamura, Kaoru Mitoma'nın yokluğunu fırsata çevirerek Japonya Milli Takımı'nda ilk 11'de yerini kaptı ve bu şansı hak ettiğini kanıtlamak için uzun süreye ihtiyaç duymadı.

    Japon kanat oyuncusu, büyük hızı ve birebir mücadelelerdeki becerileri sayesinde cesur bir performans sergiledi ve gerek gol atarak gerek gol pası vererek ülkesinin milli takımının gollerine doğrudan katkıda bulundu.

    Ayrıca savunmaları geçme ve sol kanattan tehlike yaratma konusundaki net yeteneğini de gösterdi; böylece turnuva boyunca Japonya Milli Takımı'nın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi.

    Japonya son 32 turunda elenmesine rağmen Nakamura, geleceğini yakından takip etmeye başlayan bir dizi Avrupa kulübünün ilgisini çekmiş olarak Kuzey Amerika'dan ayrıldı.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Heytham Hasan: Dakikalar içinde imajını değiştiren yedek oyuncu

    Heytham Hasan, teknik direktör Hüsam Hasan'ın kendisine Firavunlar'ı ilk kez temsil etme fırsatı vermesinin ardından, Mısır Milli Takımı'nda daha fazla süreyi hak ettiğini kanıtlamak için çok fazla dakikaya ihtiyaç duymadı.

    Turnuva boyunca yalnızca 126 dakika sahada kalmasına rağmen, özellikle son 16 turundaki Arjantin karşılaşmasında güçlü bir izlenim bırakmaya yetti.

    Sağ kanat oyuncusu, çalımlardaki cesareti ve hücuma geçişteki hızıyla öne çıktı; Mustafa Ziko'nun iptal edilen golünden önceki atağın sahibiydi ve ardından belirleyici bir pasla ikinci Mısır golünü hazırlayarak büyük etkisini bir kez daha ortaya koydu.

    Turnuvanın ardından Real Oviedo oyuncusunun ismi, başta İskoç ekibi Celtic olmak üzere birçok kulübün ilgisiyle anıldı; bu da Dünya Kupası'nın onun transfer piyasasındaki konumunu değiştirdiğinin açık bir göstergesiydi.

  • Marvin Sinaya: Gana'nın savunma kayası

    Marvin Sinaya, Gana Milli Takımı savunmasının sağ tarafında dikkat çekici bir performans sergiledi ve turnuva boyunca "Kara Yıldızlar"ın gösterdiği direncin en önemli nedenlerinden biri oldu.

    Bire bir mücadelelerdeki gücü ve topu kapma konusundaki üstün yeteneğiyle öne çıkan savunmacı, bu özelliklerini İngiltere karşısındaki maçta net bir şekilde ortaya koydu; İngiliz oyununun en önemli aktörlerinden birinin tehlikesini sınırlamayı başardı.

    Ancak son 32 turunda aldığı sakatlık, yolculuğunu erken sona erdirdi ve muhtemelen turnuva sonrası ilk günlerdeki olası bir transferi de erteledi.

    Buna rağmen Sinaya, daha üst seviyelerde oynayabilecek gerekli potansiyele sahip olduğunu kanıtladıktan sonra, önümüzdeki dönemde Avrupa transfer piyasasında boy gösterebilecek güçlü adaylardan biri olmayı sürdürüyor.