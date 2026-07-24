Ayoub Bouadi, Dünya Kupası'na Fas Milli Takımı'nın en az tanınan isimlerinden biri olarak girdi, ancak turnuvanın en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden biri olarak ayrıldı.

Genç orta saha oyuncusu, Brezilya karşısındaki ilk maçtan itibaren asıl on birde yer buldu ve genç yaşına rağmen büyük bir kişilik sergiledi; pas isabetliliği ve baskı altında topu elinde tutma konusundaki büyük özgüveni sayesinde orta sahada kendi temposunu dayattı.

Bouadi, derinden oyunu yönlendirme kabiliyetinin yanı sıra çalım atma ve topla çıkış becerileriyle öne çıkarak modern bir orta saha oyuncusunun niteliklerine sahip olduğunu kanıtladı.

Fas Milli Takımı ile ortaya koyduğu performansların ardından adı, başta Manchester City olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle güçlü bir şekilde anılmaya başladı; kimi raporlar, değeri yaklaşık 100 milyon euroya ulaşabilecek bir transferden söz ediyor.