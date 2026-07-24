2026 Dünya Kupası'nın etkisi, İspanya'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasıyla ya da birinci sınıf yıldızların kırdığı rekorlarla sınırlı kalmadı; turnuvaya ışıkların uzağında giren ve buradan Avrupa'nın en büyük kulüplerinin hedefi haline gelerek ayrılan bir dizi oyuncunun geleceğini yeniden çizecek kadar ileri gitti.
39 gün ve 104 maç boyunca turnuva, dünya sahnesine yeni isimler dayattı. Bu oyuncular, gözlemcilerin ve sportif direktörlerin gözü önünde dikkat çekici performanslar sergileme fırsatını değerlendirerek transfer piyasasında daha değerli hale geldi ve belki de kariyerlerinde yeni durakların eşiğine geldi.
İşte 2026 Dünya Kupası'nda sundukları performans sayesinde hisseleri büyük ölçüde yükselen öne çıkan 7 oyuncu, "Opta" ağının değerlendirmesine göre.