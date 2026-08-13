Cubarsí ve Lamine Yamal'ın yanı sıra Barcelona, en iyi 100 oyuncu listesinde yer alan bir başka oyuncuya daha sahip. Sıralamada yirminci sırada bulunan Marc Bernal.

Real Madrid ise listede yine 3 oyuncuyla temsil ediliyor. Diomande'nin yanı sıra Endrick sekizinci sırada gelirken, Thiago Pitarch kırkıncı sırada yer alıyor.

En fazla oyuncuyla temsil edilen kulüpler bazında ise 5 aday oyuncuyla Porto listenin başında tek başına yer alıyor.

Premier Lig ise 26 oyuncuyla en iyi 100 oyuncu listesinde en fazla sayıda oyuncuyu barındıran lig konumunda.

La Liga, 18 oyuncuyla Bundesliga, 14 oyuncuyla Ligue 1 ve 9 oyuncuyla Serie A'nın ardından 8 oyuncuyla beşinci sırada yer alıyor.