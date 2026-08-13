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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Bouaddi beşinci: Barcelona'nın yıldızı, gelecek vaat eden ödülü kapmak için Yamal ve Diomande'nin önüne geçti

La Liga
Real Madrid
Barcelona
A. Bouaddi
Fas
Y. Diomande
P. Cubarsi
L. Yamal
İspanya
Fas

Barcelona'nın yıldızı Pau Cubarsi, 2026 Altın Çocuk ödülünü kazanmanın en güçlü favorisi haline geldi.

Cubarsi, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndaki performansının ardından dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or sıralamasında ilk 10 futbolcu arasında yer alırken, 2026 Altın Çocuk ödülü sıralamasında da lider konumda bulunuyor.

Sport gazetesi, "Dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülü sıralamasında bugün perşembe günü yayınlanan son güncellemede Cubarsi, 2024 yılında bu ödülü kazanan takım arkadaşı Lamine Yamal'a 700 puan fark atarak zirveye yerleşti." ifadelerini kullandı.

Podyumdaki üçüncü basamağı ise Real Madrid'in bu yazki en yeni transferlerinden Yan Diomande tamamlıyor. İspanya başkentine 125 milyon euro sabit ücret ve buna ek olarak 15 milyon euro bonuslar karşılığında gelen oyuncu, üçüncü sırada bulunuyor.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaire-Emery, Barcelona'nın savunmacısına 6000 puan farkla üçüncü sırada geliyor.

Öte yandan, Manchester City'de Rodri'nin yerine geçebilecek isim olarak görülen Faslı Ayoub Bouaddi, beşinci sırada yer alıyor.

  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Marc Bernal, Cubarsi ve Lamine Yamal ile yarışıyor

    Cubarsí ve Lamine Yamal'ın yanı sıra Barcelona, en iyi 100 oyuncu listesinde yer alan bir başka oyuncuya daha sahip. Sıralamada yirminci sırada bulunan Marc Bernal.

    Real Madrid ise listede yine 3 oyuncuyla temsil ediliyor. Diomande'nin yanı sıra Endrick sekizinci sırada gelirken, Thiago Pitarch kırkıncı sırada yer alıyor.

    En fazla oyuncuyla temsil edilen kulüpler bazında ise 5 aday oyuncuyla Porto listenin başında tek başına yer alıyor.

    Premier Lig ise 26 oyuncuyla en iyi 100 oyuncu listesinde en fazla sayıda oyuncuyu barındıran lig konumunda.

    La Liga, 18 oyuncuyla Bundesliga, 14 oyuncuyla Ligue 1 ve 9 oyuncuyla Serie A'nın ardından 8 oyuncuyla beşinci sırada yer alıyor.

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  • 2026 Altın Çocuk Ödülü töreninin tarihi

    2026 Altın Çocuk Ödülü, 2006 yılından itibaren doğmuş ve Avrupa'nın en iyi 25 liginde forma giyen oyunculara veriliyor.

    Ödülün önümüzdeki 26 Ekim'de Londra'da sahibini bulması planlanıyor. Son beş yılda Barcelona oyuncularının egemenliğine tanıklık eden ödülün en güçlü favorisi ise Pau Cubarsi olarak görülüyor.

    Ödülü 2021 yılında Pedri, 2022 yılında Gavi ve 2024 yılında Lamine Yamal kazanmıştı.

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