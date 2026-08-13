Barcelona'nın yıldızı Pau Cubarsi, 2026 Altın Çocuk ödülünü kazanmanın en güçlü favorisi haline geldi.
Cubarsi, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndaki performansının ardından dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or sıralamasında ilk 10 futbolcu arasında yer alırken, 2026 Altın Çocuk ödülü sıralamasında da lider konumda bulunuyor.
Sport gazetesi, "Dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülü sıralamasında bugün perşembe günü yayınlanan son güncellemede Cubarsi, 2024 yılında bu ödülü kazanan takım arkadaşı Lamine Yamal'a 700 puan fark atarak zirveye yerleşti." ifadelerini kullandı.
Podyumdaki üçüncü basamağı ise Real Madrid'in bu yazki en yeni transferlerinden Yan Diomande tamamlıyor. İspanya başkentine 125 milyon euro sabit ücret ve buna ek olarak 15 milyon euro bonuslar karşılığında gelen oyuncu, üçüncü sırada bulunuyor.
Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaire-Emery, Barcelona'nın savunmacısına 6000 puan farkla üçüncü sırada geliyor.
Öte yandan, Manchester City'de Rodri'nin yerine geçebilecek isim olarak görülen Faslı Ayoub Bouaddi, beşinci sırada yer alıyor.