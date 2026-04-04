Botafogo, John Textor'un ayrılmasının ardından yasal işlem başlatırken Lyon'dan 125 milyon avro talep ediyor
İç çatışma, Eagle Futbol Grubu'nu ikiye böldü
Milyonlarca avroluk ödenmemiş borcun, Botafogo’nun 2022 yılının sonunda Lyon’a yaptığı hayati finansal katkılardan kaynaklandığı bildiriliyor. Rio de Janeiro merkezli kulübe göre, bu fonlar, Fransız kulübü bankalardan gelen yoğun baskı altında kaldığında onu kurtarmak amacıyla kredi olarak sağlandı. O dönemde, Textor’un holding şirketinin Ligue 1 ekibini satın almasından kısa bir süre sonra, Lyon ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıyaydı.
Brezilya kulübünün sağladığı yardım, Lyon'un idari olarak küme düşmesini önleyerek sonunda Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı ve bu nedenle çok önemli bir rol oynadı. Ancak, çoklu kulüp modelinin ilk günlerini tanımlayan işbirliği ruhu, Eagle Group ortakları arasındaki sürtüşmenin ardından tamamen yok oldu ve bu durum Textor'un Lyon'daki liderlik rolünden vazgeçmesine neden oldu. Mevcut Lyon yönetimi, işbirliği anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal etmek ve ağdaki diğer kulüplere yapılan ödemeleri durdurmakla suçlanıyor.
- AFP
Botafogo’nun planları üzerinde yıkıcı bir etki
Botafogo için bu mali anlaşmazlığın zamanlaması daha kötü olamazdı. Kulübün hem Brezilya Şampiyonası’nı hem de Copa Libertadores’i kazandığı tarihi bir 2024 sezonuna rağmen, Fransa’dan gelen ödemelerin yapılmaması önemli yapısal hasara yol açtı. Kulüp yönetimi, Fransız kulübün ödeme yapmamasının uzun vadeli spor projesini tehlikeye attığını ve transfer piyasasında faaliyet gösterme imkânlarını kısıtladığını belirtti.
Bu eksiklik, önemli oyuncu sözleşmelerinin yenilenmesini durdurmuş ve yeni transferlerin tamamlanmasını engellemiştir. En önemlisi, Botafogo yetkilileri bu borcun, 2025 sonunda kulübe uygulanan FIFA transfer yasağının doğrudan tetikleyicisi olduğunu iddia etmektedir. Yeni oyuncuları kadroya kaydedememek, unvanlarını korumaya çalışan Güney Amerika şampiyonlarını savunmasız bir konuma düşürmüş ve resmi yasal işlem başlatma kararına yol açmıştır.
Çoklu kulüp ağında yaygınlaşan borçlar
Botafogo tarafından sunulan hukuki belgeler, Lyon’un mali yükümlülüklerinin Brezilya sınırlarının ötesine uzandığını gösteriyor. Rio kulübü, Fransız tarafının RWDM Brüksel’e de yaklaşık 12 milyon avro borçlu olduğunu ortaya koydu. Belçikalı kulüp de Eagle Football portföyünün bir parçası; bu durum, mali işbirliğindeki kopuşun Textor’un küresel futbol vizyonunun birçok bileşenini etkilediğini gösteriyor.
İç anlaşmalara sistematik olarak uyulmaması, "Glorioso"yu ağ sadakatinden ziyade kendi mali sağlığını önceliklendirmeye zorladı. Botafogo, bu borçları kamuoyuna ve mahkemeler aracılığıyla ifşa ederek, bir zamanlar farklı kıtalar arasında yetenek paylaşımı ve mali istikrar için devrim niteliğinde bir model olarak lanse edilen Eagle Football projesinin çeşitli kolları arasındaki ilişkinin tamamen çöktüğünü işaret ediyor.
Botafogo her kuruşunu geri alacağına söz verdi
Botafogo, sert ifadelerle kaleme alınan resmi açıklamasında, mahkemeye başvurma kararının "geri dönüşü olmayan" bir adım olduğunu açıkça belirtti. Kulüp, kendi spor hedeflerinin devamlılığını sağlamak için Fransız tarafını sorumlu tutmaya kararlıdır. Açıklamada, Ligue 1 ekibinin yıllar önce sağlanan acil durum kredilerini geri ödememesinin yol açtığı mali yükü artık tolere etmeyecekleri vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Botafogo, bundan böyle geri dönüşü olmayan bir adım atıyor: [kulüp], Olympique Lyonnais'in borçlu olduğu tutarları tam olarak tahsil etmek ve spor projesinin sürekliliğini ve sağlamlığını sağlamak için tüm yasal önlemleri alacaktır." Yasal süreç şu anda devam ederken, bu iki tarihi kulüp arasındaki ortaklığın geleceği, mahkemelerde yüksek riskli bir mücadeleye hazırlanırken onarılamaz bir hal alıyor.