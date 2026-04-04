Botafogo, John Textor'un ayrılmasının ardından yasal işlem başlatırken Lyon'dan 125 milyon avro talep ediyor

Milyonlarca avroluk ödenmemiş borcun, Botafogo’nun 2022 yılının sonunda Lyon’a yaptığı hayati finansal katkılardan kaynaklandığı bildiriliyor. Rio de Janeiro merkezli kulübe göre, bu fonlar, Fransız kulübü bankalardan gelen yoğun baskı altında kaldığında onu kurtarmak amacıyla kredi olarak sağlandı. O dönemde, Textor’un holding şirketinin Ligue 1 ekibini satın almasından kısa bir süre sonra, Lyon ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıyaydı.

Brezilya kulübünün sağladığı yardım, Lyon'un idari olarak küme düşmesini önleyerek sonunda Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı ve bu nedenle çok önemli bir rol oynadı. Ancak, çoklu kulüp modelinin ilk günlerini tanımlayan işbirliği ruhu, Eagle Group ortakları arasındaki sürtüşmenin ardından tamamen yok oldu ve bu durum Textor'un Lyon'daki liderlik rolünden vazgeçmesine neden oldu. Mevcut Lyon yönetimi, işbirliği anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal etmek ve ağdaki diğer kulüplere yapılan ödemeleri durdurmakla suçlanıyor.