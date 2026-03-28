Bosna-Hırvatistan: Zenica'da neden seyirci kapasitesi 9.000 kişiye indirilmiş bir stadyumda maç oynanacak?

Bosna-Hırvatistanmaçı, Gennaro Gattuso'nun Azzurri'si için o kadar da kolay bir karşılaşma olmayacak. Salı akşamı saat 20.45'te oynanacak bu maç, kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak; zira bu play-off finalini kazanan takım, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.





Maç, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nu maçın yeri olarak seçmesiyle, Dragoni'nin evinde oynanacak. Bu rastgele bir seçim değil, zira 16 binin biraz altında kapasiteye sahip olan tesis, gerçek bir cehenneme dönüşebiliyor.

Ancak İtalya maçı için stadyumun kapasitesi daha da azaltılacak ve en fazla 9.000 kişiye hizmet verebilecek.