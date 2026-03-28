Bilino Polje stadium ZenicaGetty
Bosna-Hırvatistan: Zenica'da neden seyirci kapasitesi 9.000 kişiye indirilmiş bir stadyumda maç oynanacak?

UEFA'nın kararı, Bilino Polje Stadyumu'nun seyirci kapasitesini daha da düşürdü

Bosna-Hırvatistanmaçı, Gennaro Gattuso'nun Azzurri'si için o kadar da kolay bir karşılaşma olmayacak. Salı akşamı saat 20.45'te oynanacak bu maç, kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak; zira bu play-off finalini kazanan takım, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.


Maç, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nu maçın yeri olarak seçmesiyle, Dragoni'nin evinde oynanacak. Bu rastgele bir seçim değil, zira 16 binin biraz altında kapasiteye sahip olan tesis, gerçek bir cehenneme dönüşebiliyor.

Ancak İtalya maçı için stadyumun kapasitesi daha da azaltılacak ve en fazla 9.000 kişiye hizmet verebilecek.

  Ateşli Bir Küvet

    1972 yılında inşa edilip açılışı yapılan stadyumun resmi kapasitesi 15.600 kişidir, ancak Bosnalı ofansif orta saha oyuncusu Alajbegovic'in de belirttiği gibi, yapısı sayesinde "çok, çok gürültülü bir stadyum"dur. "Milli takımlar için en gürültülü stadyumlardan biri"dir. Nitekim stadyumda atletizm pisti bulunmadığından tribünler saha ile çok yakındır.

  SINIRLI KAPASİTE

    Ancak stadyum her koltuk sırası açısından dolu olmayacak, zira bazı tribünler resmi olarak kapatılacak. Bunun nedeni, Bosna’nın Romanya’ya karşı oynadığı ve şiddetli gerginliklerin yaşandığı son iç saha maçıyla ilgili.


    Geçtiğimiz 15 Kasım'da FIFA,"takımın uygunsuz davranışları, ayrımcılık, ırkçılık, piroteknik malzeme kullanımı, milli marşlar sırasında rahatsızlık verilmesi ve stadyum içinde ve dışında düzen ve disiplin eksikliği" nedeniyle federasyona hem maddi ceza hem de bir sonraki iç saha maçı için koltuk sayısının azaltılması cezası verdi.

  SADECE 9000 KİŞİLİK

    Sonuç olarak, misafir tribünüyle ilgili güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılması gereken alanlar da hesaba katıldığında, stadyumun nihai kapasitesi 9000 koltuktan biraz daha az olacaktır.


    Bosna Futbol Federasyonu, özellikle iki tribün bölümünün kapatılacağını doğruladı: "FIFA Disiplin Komitesi'nin, Bosna-Hersek ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçıyla ilgili olaylar nedeniyle, planlanan ilk eleme maçı için stadyumun bir kısmını kapatma kararının ardından, GÜNEY tribünü (B, C ve D sektörleri) ve BATI tribününün bir kısmı (ilk üç sıra) kapatılacaktır."

