Bosna-Hırvatistan maçı, teknik direktör Barbarez: "İlk golü biz atarsak, kalesimizin önüne otobüs park ederiz"

Teknik direktör, 2026 Dünya Kupası elemeleri playoff finalinin arifesinde basın toplantısında konuştu.

Sergej Barbarez, İtalya ile yapılacak karşılaşmaya hazır. Bosna-Hersek milli takım teknik direktörü, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Bu maç İtalya için olduğu kadar bizim için de çok önemli. Hatta ülkemiz açısından daha da önemli."


"Oyuncularımın hepsi iyi durumda, tek rahatsız olan ben varım, Galler'de sesimi kaybettim. Perşembe günü penaltılara giden maç zorluydu, ama mutluyuz ve sonra toparlanmak için zamanımız oldu. Takımımız için koşmak çok önemli, umarım sonuna kadar dayanabiliriz."


    "Bir sonraki rakiplerimizden bahsetmek istemiyorum; ne kadar mükemmel hazırlansak da bizi her zaman şaşırtabilirler. Bu yüzden bir A planımız, bir B planımız ve bir C planımız olmalı. Her ayrıntıya özen göstermeli, cesaretle ve korkusuzca oynamalıyız."


    "Sonra gol atmanın yanı sıra biraz da şansa ihtiyacımız olacak. Eğer öne geçersek, kalemizin önüne otobüsü park ederiz. Ama ilk golü onlar atarsa, otobüsü diğer tarafa park ederiz. Bir buçuk yıldır aynı oyun sistemini uyguladıktan sonra denemeler yapmanın zamanı geldi mi, bilmiyorum."

