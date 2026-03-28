Öyleyse İtalya’nın daha iyi bir performans sergilemesi ve Dünya Kupası’na katılabilmesi için neye ihtiyacı var? Her şeyden önce daha fazla yoğunluk ve hız; Bosna’nın zorlandığı, ancak ne yazık ki İtalya’da eksik olan özellikler bunlar: hem oyuncuların karakteristikleri hem de Barella gibi kilit isimlerin şu anki form düşüklüğü nedeniyle. Dahafazla öngörülemezlik de faydalı olurdu, ancak teknik direktörün seçimleri (sistem ve dolayısıyla oyuncular) bu görevi sadece Politano'ya devretmiş durumda ve o da Kuzey İrlanda karşısında pek ilham verici bir performans sergilemedi. İşte, Salı gününün son saatlerinde yayılan şüphe (Politano mu, Palestra mı?) aynı artı ve eksilerle yeniden gündeme getirilebilir. Napoli'nin kanat oyuncusu, daha fazla uluslararası deneyime ve bu tür gecelerin yoğun baskısına alışkın. Ancak, New Balance Arena'daki finalde ilk kez forma giyen, Atalanta'da yetişen Cagliari'li oyuncu, yaşının getirdiği coşku ve pervasızlıkla beslenen üstün bir enerjiye ve şu ana kadar istatistiklerin (1 gol ve 4 asist) çok ötesinde mükemmel bir sezona sahip. Bu karar daha da hassas çünkü maçın kaderi o kanatta belirlenebilir: Bosnalı 4'lü savunmada Atalanta'lı Kolasinac, Arsenal ve Schalke 04'teki köklerine geri dönüyor, ancak sol bek olarak Palladino'nun 3'lü savunmasının sol ortasında oynadığından daha fazla zorlanıyor. Cardiff'te yaptığı belirleyici girişin ardından yetenekli Alajbegovic (18 yaşında, şu anda Salzburg'da oynuyor ancak Bayer Leverkusen'e ait) ilk 11'de oynarsa, bu konuda ek değerlendirmeler yapılması gerekecektir. Politano ve Palestra arasında savunma konusunda daha yetenekli olan kimdir? Kim, Avrupa Ligi'nde Rowe ve Cambiaghi'nin hızıyla zaten zor durumda olan Mancini'ye de yardım ederek iki fazı dengeleyebilir?