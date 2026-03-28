Uyarı: Bosna, Kuzey İrlanda ya da Galler değil. Bergamo’da (büyüleyici olmasa da) kazandığımız maçtan ve Cardiff’te oynayacağımız maçtan çok farklı bir karşılaşma bizi bekliyor. İngiliz futbolundaki klişelere göre bir paradoks gibi görünebilir, ancak Gallerlilerden daha fiziksel, daha az yoğun ama daha deneyimli bir takımla karşılaşacağız. Bellamy'nin 4-2-3-1'ine kıyasla daha klasik bir 4-4-2 dizilişi, ortalama teknik kalitesi daha düşük ama Alajbegovic ve Bajraktarevic'te dikkat çekici zirveler ve Dzeko ile Demirovic'te daha fazla hücum gücü var. Demirovic, Romanya (3-1) ve Avusturya ile oynanan son iki grup maçını kaçırmasına neden olan sakatlığının ardından milli takıma geri döndü: Viyana'da 1-1 biten maçta son dakikalarda yenen gol, Bosna'yı play-off'lara göndermek için belirleyici oldu.
Bosna-Hırvatistan maçı öncesinde: Retegui, Politano ve Barella, Esposito, Palestra ve Cristante’den daha çok Dünya Kupası play-off finalinde oynamayı hak ediyor mu?
POLİTİKA MI, SPOR SALONU MU?
Öyleyse İtalya’nın daha iyi bir performans sergilemesi ve Dünya Kupası’na katılabilmesi için neye ihtiyacı var? Her şeyden önce daha fazla yoğunluk ve hız; Bosna’nın zorlandığı, ancak ne yazık ki İtalya’da eksik olan özellikler bunlar: hem oyuncuların karakteristikleri hem de Barella gibi kilit isimlerin şu anki form düşüklüğü nedeniyle. Dahafazla öngörülemezlik de faydalı olurdu, ancak teknik direktörün seçimleri (sistem ve dolayısıyla oyuncular) bu görevi sadece Politano'ya devretmiş durumda ve o da Kuzey İrlanda karşısında pek ilham verici bir performans sergilemedi. İşte, Salı gününün son saatlerinde yayılan şüphe (Politano mu, Palestra mı?) aynı artı ve eksilerle yeniden gündeme getirilebilir. Napoli'nin kanat oyuncusu, daha fazla uluslararası deneyime ve bu tür gecelerin yoğun baskısına alışkın. Ancak, New Balance Arena'daki finalde ilk kez forma giyen, Atalanta'da yetişen Cagliari'li oyuncu, yaşının getirdiği coşku ve pervasızlıkla beslenen üstün bir enerjiye ve şu ana kadar istatistiklerin (1 gol ve 4 asist) çok ötesinde mükemmel bir sezona sahip. Bu karar daha da hassas çünkü maçın kaderi o kanatta belirlenebilir: Bosnalı 4'lü savunmada Atalanta'lı Kolasinac, Arsenal ve Schalke 04'teki köklerine geri dönüyor, ancak sol bek olarak Palladino'nun 3'lü savunmasının sol ortasında oynadığından daha fazla zorlanıyor. Cardiff'te yaptığı belirleyici girişin ardından yetenekli Alajbegovic (18 yaşında, şu anda Salzburg'da oynuyor ancak Bayer Leverkusen'e ait) ilk 11'de oynarsa, bu konuda ek değerlendirmeler yapılması gerekecektir. Politano ve Palestra arasında savunma konusunda daha yetenekli olan kimdir? Kim, Avrupa Ligi'nde Rowe ve Cambiaghi'nin hızıyla zaten zor durumda olan Mancini'ye de yardım ederek iki fazı dengeleyebilir?
CHANCE CRISTANTE?
Salı günü öncesinde dikkate alınması gereken tek değerlendirme bu değil. Cristante denge ve oyuna giriş zamanlaması sağlıyor: Onu Barella'nın alternatifi olarak düşünmek mantıklı mı, ya da Interli oyuncunun son dönemdeki fiziksel ve dolayısıyla teknik eksiklikleri devam ederse? Tonali ile Barella arasında pozisyon değişimi ise kesinlikle söz konusu değil, çünkü sol kanatta sağ kanatta sahip olduğu otomatizmleri kaybediyor; bunu, sağ kanadı Frattesi'ye bırakmak zorunda kaldığı maçlarda yaşadığı birçok zorluk da gösteriyor.
Son olarak, tüm şüphelerin kaynağı: Retegui mi, yoksa Pio Esposito mu? Pio, heyecan verici bir taraftar desteği ve coşkulu bir dalganın tadını çıkarıyor: enerjisi, gücü, tekniği var ama her şeyden önce kişiliği var. Büyük sahneler karşısında hiç titremiyor: Şampiyonlar Ligi, Inter ve İtalya milli takımıyla San Siro’da oynadığı maçlar, İtalya milli takımında ilk kez ilk 11’de çıktığı maçlarda Juventus ve Norveç’e attığı goller. Onu ilk dakikadan itibaren sahaya sürmek, hem ona hem de takıma güçlü bir mesaj olur, ancak aynı zamanda maç sırasında en önemli alternatiften mahrum kalmak anlamına da gelir. Gattuso ve İtalya'nın dört bir yanına dağılmış 60 milyon taraftar için bu, önemsiz bir şüphe değil. Son kararları verme gücü (ve büyük sorumluluk) Rino'ya ait.