Bosna-Hırvatistan maçı, gözler Muharemovic'te: Inter ve Juventus şimdiden temasa geçti

Aslında, doğruyu söylemek gerekirse Inter, rakiplerinden bir adım önde olmak için ocak ayında onu hemen Nerazzurri'ye katmaya çalışmıştı; başkan Marotta ile Neroverde'nin genel müdürü Giovanni Carnevali arasında – ikisi arasında çok iyi ilişkiler var – temaslar olmuştu ve Carnevali, tüm görüşmeleri yaza ertelemesini istemişti. Birkaç ay sonra taraflar, bir anlaşma yapma imkanı olup olmadığını anlamak için yeniden bir araya gelecekler, ancak Juventusda bu transferi yakından takip ediyor. Juventus, bu oyuncuyu daha önce Primavera ve NextGen takımlarında oynatmış ve birkaç ay önce ilk bilgi talebinde bulunmuştu.