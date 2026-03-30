Bosna-Hırvatistan maçı, gözler Muharemovic'te: Inter ve Juventus şimdiden temasa geçti

Gözler Dünya Kupası'nda, ancak (yöneticilerin) kafasında transfer piyasası var. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası'na katılmak için aşılması gereken son engel olan Bosna-Hersek ile İtalya arasındaki mücadelede, gelecek transfer döneminin olası yıldızları da sahaya çıkacak. İtalya'nın oyuncuları arasında olduğu kadar Bosna'nın oyuncuları arasında da: Alajbegovic, Milan'ın ilgisini çekmişti ancak 8 milyonluk geri alım opsiyonu kullanılarak Bayer Leverkusen'e transfer oldu; rakibimizin savunmasının merkezinde ise Taek Muharemovic yer alıyor: 2003 doğumlu oyuncu, Sassuolo ile iyi bir sezon geçiriyor ve şimdiden en iyi kulüplerin radarına girmiş durumda.
Çeviri:
INTER VE JUVE, MUHAREMOVIC'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Aslında, doğruyu söylemek gerekirse Inter, rakiplerinden bir adım önde olmak için ocak ayında onu hemen Nerazzurri'ye katmaya çalışmıştı; başkan Marotta ile Neroverde'nin genel müdürü Giovanni Carnevali arasında – ikisi arasında çok iyi ilişkiler var – temaslar olmuştu ve Carnevali, tüm görüşmeleri yaza ertelemesini istemişti. Birkaç ay sonra taraflar, bir anlaşma yapma imkanı olup olmadığını anlamak için yeniden bir araya gelecekler, ancak Juventusda bu transferi yakından takip ediyor. Juventus, bu oyuncuyu daha önce Primavera ve NextGen takımlarında oynatmış ve birkaç ay önce ilk bilgi talebinde bulunmuştu.
JUVE-SASSUOLO ANLAŞMASININ DETAYLARI
2024 yazında Bianconeri, Cristiano Giuntoli'nin imzasını taşıyan bir transferle Muharemovic'i Serie B'deki Sassuolo'ya kiraladı; bu anlaşma, Sassuolo'nun bir üst lige yükselmesi durumunda zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonu ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'sini içeren bir kiralama sözleşmesiydi: Neroverdi'nin Serie A'ya dönüşüyle Bosnalı savunma oyuncusu transferini kesinleştirdi, Juve 5 milyon euro kazandı ve gelecekte Sassuolo'nun onun satışından elde edeceği tutarın yarısına hak kazanacak. Dahası, Bianconeri savunma oyuncusu için somut teklifler yaparsa, onu yarı fiyatına alma şansına sahip olacak. Ancak şu anda İtalya ile oynanacak playoff finali var. Ardından da ligin sonu. Yaz aylarında ise spot ışıkları (aynı zamanda) Muharemovic'e çevrilecek.