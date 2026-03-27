Bosna-Hırvatistan maçı 90. dakikada berabere biterse ne olur? Uzatmalar mı, penaltılar mı? Kurallar ne diyor?

Ya hep ya hiç: İtalya her şeyi ortaya koyuyor. 31 Mart 2026 Salı günü, Azzurri, Dünya Kupası play-off finallerinde Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, milli takımımızın 2014 yılından bu yana katılamadığı ve sonraki iki turnuvayı (2018 Rusya, 2022 Katar) kaçırdığı bu büyük turnuvaya geri dönmek için atılması gereken son adım.

Rino Gattuso'nun takımı, Kanada, İsviçre ve Katar ile birlikte Dünya Kupası B Grubu'nda yer almak için rakibinin sahası olan Zenica'da sahaya çıkacak.

Peki, Bosna-Hersek - İtalya maçı 90. dakikada berabere biterse ne olur? Uzatmalara mı gidilir yoksa doğrudan penaltılara mı? İşte kurallara göre ne olacağı.