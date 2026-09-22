Getty Images Sport
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Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, Amar Dedic'in arka adale sakatlığını kötüleştirdiği gerekçesiyle Newcastle United'ı suçladı
Dedic, sakatlık kumarının ters tepmesinin ardından kadro dışı kaldı
Newcastle United, Dedic'i ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle milli görevden uzak kalmasının ardından ele alış biçimi konusunda dışarıdan gelen eleştirilerle karşı karşıya. Bosna-Hersek milli oyuncusu, St James' Park'taki hayatına parlak bir başlangıç yapmıştı ancak bu ayın başlarında Millwall'a karşı oynanan Carabao Cup maçında ilk kez ortaya çıkan tekrarlayan bir kondisyon sorunu, gelişimini durdurdu.
Newcastle sağlık ekibinin başlangıçtaki iyimserliğine rağmen, savunmacıyı daha sonra Leeds United'a karşı oynanan bir Premier League maçında oynatma kararının hem kulüp hem de ülke adına büyük ölçüde ters teptiği görülüyor. Savunmacı, Leeds'e karşı alınan yenilgide 58 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı; Barbarez'in inancına göre bu an, oyuncunun mevcut milli ara için milli takım kadrosundaki yerini kaybetmesine mal oldu.
- Getty Images Sport
Milli takım teknik direktörü, iyileşme sürecinin zaman çizelgesini açıkladı
Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Barbarez, durumun Tyneside kulübü tarafından yönetilişine ilişkin değerlendirmesinde açık sözlüydü. Barbarez, oyuncuya ilk darbeyi aldıktan sonra toparlanması için yeterli süre verilmiş olsaydı bu sakatlığın tamamen önlenebileceğini öne sürdü. Milli takım patronu, gerilemenin teknik boyutunu ayrıntılarıyla anlatırken, Magpies'in Leeds United ile oynadığı maçta oluşan hasarın, sadece birkaç gün önce Millwall karşısında yaşanan ilk zorlanmadan çok daha ciddi olduğunu belirtti. Bu durum, önemli bir ismin Polonya, Romanya ve İsveç maçlarını kaçıracak olması nedeniyle duyulan net bir hayal kırıklığı yarattı.
"Amar Dedic'in sakatlığının boyutuyla ilgili birkaç teknik şey söylemek istiyorum. Leeds maçında sakatlığı nüksetti, sakatlığın boyutu öncekinden daha büyük. O maçta dinlenmiş olsaydı, kesinlikle şu anda bizimle olurdu ama böyle şeyler oluyor. Üç ya da dört hafta sahalardan uzak kalacak. Bu dört maç için hazır olmayacak" dedi.
Uzun süreli yoklukların ardından kadroda değişiklikler
Dedic, bu milli arada Barbarez'in baş etmek zorunda olduğu tek önemli eksik değil. Bosna teknik direktörü, Kenan Busuladzic için yıkıcı bir darbeyi doğruladı; oyuncunun sakatlık durumu ilk başta umulandan çok daha ciddi. Genç orta saha, ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten sonra yaklaşık bir yıllık bir iyileşme süreciyle karşı karşıya ve bu durum onu öngörülebilir gelecek için sahalardan uzak tuttu. Barbarez, medyayla kötü haberi paylaşırken, "Kenan Busuladzic de eksik. Çapraz bağlarını kopardığı için dokuz ay sahalarda olmayacak" dedi.
Barbarez, bu kondisyon endişelerine yanıt olarak takımın sıkıştırılmış UEFA Uluslar Ligi takvimi boyunca rekabetçi kalmasını sağlamak için kadrosunu dört yeni eklemeyle tazelemeyi tercih etti. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic ve Luka Duric'in tamamı A takım kadrosuna dahil edildi. Duric'in kadroya alınması, Almanya ikinci ligindeki son gelişimi ve Paderborn'daki yaşama uyumu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Barbarez, "Birkaç davet gönderdik; Benjamin Tahirovic'i, Ajdin Hasic'i, Arjan Malic'i ve Paderborn'dan LukaDuric'i davet ettik. Kariyerinde bir adım ileri gitti, Bundesliga'da oynuyor. Sezon başlangıcı en önemli şey olmasa da onu sahada görmek istiyoruz, böylece takımımızın bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Juventus'un genç oyuncusu Alajbegovic'ten fiziksel durumla ilgili sevindirici haber
Dedic ve Busuladzic'le ilgili haberler büyük ölçüde olumsuz olsa da, Juventus'un yeteneği Kerim Alajbegovic konusunda daha olumlu bir güncelleme geldi. Genç yetenek, Juventus ile Atalanta arasında yakın zamanda oynanan karşılaşmada ilk yarıda oyundan alınmasının ardından bir başka sakatlık krizi endişesini tetiklemişti. Ancak Torino'daki sağlık ekibi ve oyuncunun kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Barbarez, orta sahanın yaklaşan milli takım döneminde forma giyip giyemeyeceğine dair endişeleri yatıştırdı.
Teknik direktör, "Dün gece Alajbegovic'le konuştuk. Hafif bir sakatlığı var, kalçasında ağrı hissetti. Juventus doktorları onu dün gece muayene etti ve şu anda Saraybosna'ya gidiyor. Bir ya da iki gün dinlenebilir ama özel bir durum olmamalı" ifadelerini kullandı.
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