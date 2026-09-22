Newcastle United, Dedic'i ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle milli görevden uzak kalmasının ardından ele alış biçimi konusunda dışarıdan gelen eleştirilerle karşı karşıya. Bosna-Hersek milli oyuncusu, St James' Park'taki hayatına parlak bir başlangıç yapmıştı ancak bu ayın başlarında Millwall'a karşı oynanan Carabao Cup maçında ilk kez ortaya çıkan tekrarlayan bir kondisyon sorunu, gelişimini durdurdu.

Newcastle sağlık ekibinin başlangıçtaki iyimserliğine rağmen, savunmacıyı daha sonra Leeds United'a karşı oynanan bir Premier League maçında oynatma kararının hem kulüp hem de ülke adına büyük ölçüde ters teptiği görülüyor. Savunmacı, Leeds'e karşı alınan yenilgide 58 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı; Barbarez'in inancına göre bu an, oyuncunun mevcut milli ara için milli takım kadrosundaki yerini kaybetmesine mal oldu.