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USMNT player ratings GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Bosna-Hersek maçı sonrası ABD Milli Takımı oyuncu değerlendirmeleri: Malik Tillman günü kurtardı; Amerikalılar, Folarin Balogun’a gösterilen tartışmalı kırmızı kartın ardından ayakta kalmayı başardı ve Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi

Player ratings
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

Çarşamba günü oynanan 32'li tur, ABD Erkek Milli Takımı'nın asla yaşamak istemeyeceği bir sınav oldu; ancak takım, Bay Area'dan kurtulup turnuvada kalmak için yapılması gerekeni yaptı.

SANTA CLARA, Kaliforniya --- ABD Erkek Milli Takımı, nefes alabilmek için can atıyordu. Bunun yerine, alkış yağmuruna tutuldular. Bir oyuncusu eksik, bir gol gerideyken ve turnuva umutlarına sımsıkı tutunurken, Malik Tillman öne çıktı ve ülkesine hem nefes alması hem de kutlama yapması için bir neden verdi.

Bosna-Hersek karşısında 2-0'lık efsanevi galibiyeti perçinleyen Tillman'ın serbest vuruşu, ABD Erkek Milli Takımı'na 24 yıl sonra ilk kez eleme turunda zafer kazandırdı. Ancak bu zafer sorunsuz geçmedi; Dünya Kupası'nın ilk haftalarında başarılı olmaya alışkın olan 10 kişilik ABD Erkek Milli Takımı, bir süreliğine hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Folarin Balogun'un golüyle 1-0 öne geçen ABD Milli Takımı, bir başka rahat galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak 64. dakikada, VAR incelemesinin ardından Balogun aniden doğrudan kırmızı kart gördü. Bu karar, en hafif tabirle tartışmalıydı; zira Amerikalı yıldız, savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in ayak bileğine bastıktan sonra doğrudan oyundan atıldı. O andan itibaren ABD Milli Takımı, tüm gücünü ortaya koymak zorunda kaldı ve bunu başardı. Sonunda bir yol buldular.

Bu çözüm, kırmızı kartın ardından 18 dakika sonra sahneye çıkan ve muhteşem bir serbest vuruşla topu ağlara gönderen Tillman'ın ayağından geldi. Santa Clara'daki kutlamalar coşkulu geçti; hem USMNT taraftarları hem de oyuncular, rahat bir nefes alırken aynı zamanda sevinç çığlıkları attılar.

Ancak şimdi sıra bir sonraki maçta. Bu görev, her ne kadar sinir bozucu bir şekilde de olsa, yerine getirildi. Bir sonraki maçta, Belçika ile oynanacak karşılaşmada Balogun’un yokluğu bir darbe olacak, ancak bu darbe başka bir günün meselesi. Forvetin oyundan atıldığı andan itibaren tek önemli olan hedefe ulaşmaktı ve bu Dünya Kupası’nın en kararlı 30 dakikasının ardından ABD Milli Takımı bunu başardı.

GOAL, Santa Clara’daki maçta USMNT oyuncularını değerlendiriyor...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Matt Freese (7/10):

    İlk yarıda, bir Olimpico denemesi de dahil olmak üzere birkaç kez devreye girdi. ABD Milli Takımı'nın ona ihtiyacı olduğunda yeterince sağlam bir performans sergiledi ve yapması gereken üç kurtarışı da başarıyla gerçekleştirdi.

    Antonee Robinson (7/10):

    İlk yarıda çok gergin bir an yaşadı, ancak sonuçta bir şey çıkmadı. Sol kanatta iyi anlar yaşadı, ancak ABD Milli Takımı genel olarak yine sağ kanattan atağa çıktı.

    Tim Ream (8/10):

    Son derece soğukkanlıydı; bu sayede USMNT'yi maçın başlarında bir iki zor durumdan kurtardı ve ikinci yarıda inanılmaz bir sakinlik sergiledi. Tecrübeli oyuncudan inanılmaz bir liderlik performansı.

    Chris Richards (8/10):

    Ream gibi Richards da, özellikle iri ve fiziksel olarak güçlü Bosna takımı karşısında hava toplarında muazzam bir performans sergiledi. Kolay bir mücadele değildi, ancak Richards galip geldi.

    Alex Freeman (7/10):

    Topa çok sık dokundu ve genellikle doğru kararlar verdi. USMNT'nin en genç oyuncusundan iyi bir soğukkanlılık sergilendi.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Tyler Adams (7/10):

    Güzel bir dokunuşla Balogun'un açılış golüne katkıda bulundu. Top olmadan da yaptığı onca şey göz önüne alındığında, bu her zaman bir artıdır.

    Weston McKennie (7/10):

    Her zamanki gibi aktif ve enerjikti. Tüm yaz boyunca göze çarpan bir oyuncudan beklenen performansı yine sergiledi.

    Malik Tillman (9/10):

    Top ceza sahasında pinball gibi zıpladığı için asist olarak kaydedilmeyecek olsa da, Balogun'un golüne yol açan pası Tillman verdi. Ardından, maçı kesinleştiren muhteşem bir serbest vuruşla golü attı. Hak ettiği takdiri almaya başlayan bir oyuncudan muhteşem bir maç.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Christian Pulisic (6/10):

    Sık sık ileriye çıktı, ancak hiçbir zaman tam olarak sonuç alamadı. İkinci yarıda Balogun oyundan çıkınca tek başına kaldı. Ofsayt nedeniyle golü iptal edilmesi şanssızlıktı.

    Sergino Dest (6/10):

    Sağ kanatta yine McKennie ile iyi bir uyum sergiledi, ancak Avustralya maçındaki kadar iyi değildi. Son üçte birde biraz daha iyi olabilirdi.

    Folarin Balogun (7/10):

    Tarihin en kötü kırmızı kartlarından biri yüzünden harika bir maç mahvoldu. Daha fazla gol atacak gibi görünen bir oyuncu için çok üzücü bir durum.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Durum göz önüne alındığında, oyuna girmesi kaçınılmazdı. Yapılması gerekeni yaptı: koştu.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Rolünü biliyordu; topu tutmak ve oyun kuruculuk yapmaktı. Bunu harika bir şekilde yerine getirdi.

    Gio Reyna (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Balogun'un kırmızı kart görmesinden sonra bile maç planı tam isabetliydi. Paniklemedi. Bunun yerine, yıldız oyuncularına güvenerek oyunu sürdürmelerini ve sorunu çözmelerini bekledi. Doğru bir karardı.

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