Bosna-Hersek maçı sonrası ABD Milli Takımı oyuncu değerlendirmeleri: Malik Tillman günü kurtardı; Amerikalılar, Folarin Balogun’a gösterilen tartışmalı kırmızı kartın ardından ayakta kalmayı başardı ve Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi

SANTA CLARA, Kaliforniya --- ABD Erkek Milli Takımı, nefes alabilmek için can atıyordu. Bunun yerine, alkış yağmuruna tutuldular. Bir oyuncusu eksik, bir gol gerideyken ve turnuva umutlarına sımsıkı tutunurken, Malik Tillman öne çıktı ve ülkesine hem nefes alması hem de kutlama yapması için bir neden verdi.

Bosna-Hersek karşısında 2-0'lık efsanevi galibiyeti perçinleyen Tillman'ın serbest vuruşu, ABD Erkek Milli Takımı'na 24 yıl sonra ilk kez eleme turunda zafer kazandırdı. Ancak bu zafer sorunsuz geçmedi; Dünya Kupası'nın ilk haftalarında başarılı olmaya alışkın olan 10 kişilik ABD Erkek Milli Takımı, bir süreliğine hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Folarin Balogun'un golüyle 1-0 öne geçen ABD Milli Takımı, bir başka rahat galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak 64. dakikada, VAR incelemesinin ardından Balogun aniden doğrudan kırmızı kart gördü. Bu karar, en hafif tabirle tartışmalıydı; zira Amerikalı yıldız, savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in ayak bileğine bastıktan sonra doğrudan oyundan atıldı. O andan itibaren ABD Milli Takımı, tüm gücünü ortaya koymak zorunda kaldı ve bunu başardı. Sonunda bir yol buldular.

Bu çözüm, kırmızı kartın ardından 18 dakika sonra sahneye çıkan ve muhteşem bir serbest vuruşla topu ağlara gönderen Tillman'ın ayağından geldi. Santa Clara'daki kutlamalar coşkulu geçti; hem USMNT taraftarları hem de oyuncular, rahat bir nefes alırken aynı zamanda sevinç çığlıkları attılar.

Ancak şimdi sıra bir sonraki maçta. Bu görev, her ne kadar sinir bozucu bir şekilde de olsa, yerine getirildi. Bir sonraki maçta, Belçika ile oynanacak karşılaşmada Balogun’un yokluğu bir darbe olacak, ancak bu darbe başka bir günün meselesi. Forvetin oyundan atıldığı andan itibaren tek önemli olan hedefe ulaşmaktı ve bu Dünya Kupası’nın en kararlı 30 dakikasının ardından ABD Milli Takımı bunu başardı.

GOAL, Santa Clara’daki maçta USMNT oyuncularını değerlendiriyor...