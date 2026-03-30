Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

Bosna, Dzeko: "Dimarco bana kimseyi kırmak istemediğini yazdı, ama İtalya Galler'den korkuyorsa ortada bir sorun var demektir"

Eski Inter forveti, 2026 Dünya Kupası elemeleri playoff finalinin arifesinde konuştu.

Edin Dzeko, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali olan Bosna-Hersek-İtalya maçı öncesinde konuştu.


Schalke'nin forveti basın toplantısında şunları söyledi: "Milli takımdaki ilk golümün üzerinden neredeyse 20 yıl geçti mi? Bir futbolcunun kariyeri çabuk geçer ve her anın tadını çıkarmak gerekir."


  • OLAY

    "Roma, Inter ve Fiorentina'da oynadığım için İtalya'yı iyi tanıyorum. Azzurri, yarı finalde penaltılarla kazandığımız zaferi kutladı mı? Hepimiz olan biteni gördük, neyse ki ilgi başka yöne kaydı. Herkesin kendi tercihi vardır, bu normal. Ben kutlama yapamam, çünkü finalde İtalyaile karşılaşmamayı tercih ederdim. Ayrıca dikkatli ve akıllı olmak gerekir, özellikle de her şeyin abartıldığı günümüzün sosyal medya ortamında."


    "İtalya'nın neden Galler'de oynamak istemediğini bilmiyorum, biz oraya korkusuzca gittik ve kazandık. İtalya, 4 Dünya Kupası kazanan inanılmaz bir milli takım. Galler'de oynamaktan korkuyorsa, bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Son iki Dünya Kupası'na katılamadıktan sonra, şimdi çok fazla oynuyorlar. Dimarco bana kimseyi kırmak istemediğini yazdı, ben de ona benim için sorun olmadığını söyledim."



    • Reklam
