Yarın akşam Zenica'da oynanacak Bosna-Hersek ile İtalya arasındaki belirleyici playoff finali öncesinde bir skandal patlak verdi: Bosnalı Klixba gazetesine atıfta bulunan SportMediaset'in haberine göre, İtalyan bir askeri casus olduğu iddia edilen bir kişi, Bosna-Hersek milli takımının antrenman sahasına girerek oyuncuları filme almış. Saraybosna'daki haber kaynağının aktardığına göre, kamuflaj giysisi giymiş bir İtalyan askeri, başlangıçta zararsız bir şekilde antrenman tesisinin dışında bekledikten sonra cebinden bir akıllı telefon çıkararak çekim yapmaya başladı.
Bosna, antrenmandaki İtalyan asker: "casus" olmakla suçlanıyor, olay patlak verdi
NE OLDU?
Tüm bunlar, Dzeko ve takım arkadaşlarının maça hazırlandıkları FK Saraybosna'nın Butmir'deki kampında yaşandı: Dün kar yağışı nedeniyle spor merkezinde antrenman yaptılar, bugün ise sahaya çıktılar ve tesiste bulunan yerel basın mensupları, sahaya hemen bitişik bir üssü bulunan EUFOR'abağlı bir askerin antrenmanı videoya kaydettiğini fark etti. Söz konusu İtalyan askeri, halka açık olan antrenmanın ilk 15 dakikasından sonra da sahanın yakınında kalmış: Butmir, NATO karargahıyla sınır komşusu; bu karargah, Çokuluslu Tabur'u (MNBN), İtalyan Carabinieri dahil askeri polis personelini barındırıyor ve ülkedeki sivil-askeri işbirliğini (CIMIC) destekliyor.
BOSNA'NIN ŞİKAYETİ
Bu arada savunma kaynakları, söz konusu kişinin herhangi bir “casus” olmadığını belirtiyor: Adamın, futbol sahasının sınırında bulunan üsten olay yerine gelmiş ve başka hiçbir faaliyetle bağlantısı olmaksızın sadece antrenmanı izleyen bir İtalyan askeri olduğu belirtiliyor. Söz konusu askerler, Avrupa Birliği barış misyonlarında görev yapıyorlar ve şu anda bölgenin güvenliğini sağlamak ve istikrarını desteklemek amacıyla özellikle Althea misyonunda faaliyet gösteriyorlar. Bunun üzerine Bosna-Hersek Deniz Kuvvetleri, EUFOR misyonuna bir şikayette bulunacak: Bosna tesisinin küçük merdivenlerinde duran askerin görüntüsü ülke çapında yayıldı, ancak büyük olasılıkla bu, Gattuso'nun milli takımıyla hiçbir bağlantısı olmayan, sadece antrenmanı izlemek isteyen bir askerdi.