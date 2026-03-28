Bosna, Alajbegovic İtalya'ya meydan okuyor: "Biz kazanacağız. Stadyumun içinde ve dışında atmosfer cehennem gibi, çok sert bir maç olacak"

Onun penaltısı, Galler-Bosna maçındaki son anın kaderini belirledi ve Ejderhalar’ı 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finallerine taşıdı. Bayer Leverkusen'in sahibi olduğu ve sezon sonunda Salzburg'dan geri alınacağını yeni teyit eden 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic, şu anda İtalya'yı alt etmeyi hayal eden milli takımın yeni yüzü. İtalya ise evinde Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.





Zenica'daki Bilino Polje stadyumu tam bir cehenneme dönecek ve Gazzetta dello Sport'a konuşan 2007 doğumlu ofansif kanat oyuncusu, takımının bir üst tura çıkacağından emin olduğunu doğruladı.



