Bosna, Alajbegovic İtalya'ya meydan okuyor: "Biz kazanacağız. Stadyumun içinde ve dışında atmosfer cehennem gibi, çok sert bir maç olacak"

Onun penaltısı, Galler-Bosna maçındaki son anın kaderini belirledi ve Ejderhalar’ı 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finallerine taşıdı. Bayer Leverkusen'in sahibi olduğu ve sezon sonunda Salzburg'dan geri alınacağını yeni teyit eden 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic, şu anda İtalya'yı alt etmeyi hayal eden milli takımın yeni yüzü. İtalya ise evinde Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.


Zenica'daki Bilino Polje stadyumu tam bir cehenneme dönecek ve Gazzetta dello Sport'a konuşan 2007 doğumlu ofansif kanat oyuncusu, takımının bir üst tura çıkacağından emin olduğunu doğruladı.


  • DZEKO İLE İLİŞKİSİ VE SON PENALTI

    "Henüz çok gencim, sadece 18 yaşındayım, ama Edin bizim için gerçekten büyük bir efsane. Hepimiz burada yaptıklarından gurur duyuyoruz, aynı zamanda inanılmaz bir insan. Penaltı mı? Kafamda fazla bir şey düşünmeden penaltı noktasına gittim, sadece gol atmak istiyordum, bunu başaracağıma emindim ve öyle de oldu"

  • "İTALYA MI? BİZ KAZANACAĞIZ, ÇOK ÇETİN BİR MAÇ OLACAK"

    "İtalya mı? İyi bir takım olduğunu biliyoruz, ama kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Evimizde oynuyoruz, stadyum coşacak, “acımasız” bir maç olacak."

  • STADYUMUN İÇİNDE VE DIŞINDA BİR KAOS

    "Stadyum küçük mü? Evet, ama çok, çok gürültülü. Bence ulusal takım maçları açısından Avrupa'nın en gürültülü stadyumlarından biri. Ve gürültü sadece stadyumun içinde değil, dışarıda, sokaklarda da olacak; bizim için büyük bir destek olacak diyebiliriz."

