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Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com
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Boşlukları açığa çıkaran darbe: Arteta yeni macerasının bedelini ödeyecek mi?

FEATURES
M. Arteta
Arsenal - Leeds United
Arsenal
Leeds United
Premier Lig
İspanya
İngiltere
Mısır
Cezayir
Fas

Üç farklı mağlubiyet, ardında daha büyük bir dönüşümü gizliyor

Brighton karşısında alınan 3-0'lık net mağlubiyet, Arsenal'in kusursuz başladığı bir sezondaki geçici bir tökezleme değil, takımını yeniden şekillendirmeye ve onu taktiksel gelişimin yeni bir aşamasına taşımaya çalışan Mikel Arteta'nın projesi için gerçek bir sınava dönüştü. Takımı Premier Lig'in en zorlu rakiplerinden biri haline getiren net bir kimlik inşa etmek için yıllarca çalıştıktan sonra İspanyol teknik adam, daha esnek ve kontrolü ele alma yeteneğine sahip çözümler arayışıyla, başarısını yaratan bazı yöntemlerden vazgeçmeye hazır görünüyor.

Ancak yenilenme her zaman beklenen sonuçları en baştan getirmez; Brighton karşılaşması, Arsenal'e daha fazla hücum seçeneği sunan taktiksel maceranın, takımın alışık olmadığı sorunlara da kapı aralayabileceğini gösterdi. Gelişimi sürdürme isteği ile dengeyi koruma zorunluluğu arasında Arteta, kendisini kritik bir soruyla karşı karşıya buluyor: Rakiplerine, yeni sisteminde ortaya çıkan zayıf noktaları değerlendirme fırsatı vermeden hırslarını nasıl koruyacak?

Nitekim Aralık 2019'da Arsenal'in sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana Arteta, kadrosunda meydana gelen değişikliklerden ve Emirates Stadyumu'ndaki yolculuğu boyunca edindiği tecrübelerden yararlanarak takımını çeşitli aşamalardan geçirerek geliştirmek için çalıştı; bu bilgiler İngiliz yayın kuruluşu "BBC"tarafından aktarıldı.

İlk dönemlerinde takımın kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ve özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyacı vardı; bu nedenle İspanyol teknik adam, bazı maçlarda beş defansla oynamak dahil olmak üzere daha ihtiyatlı savunma yöntemleri benimsemekte tereddüt etmedi. O dönemde öncelik dengeyi yeniden sağlamak ve sonuç almaktı; bu da ilk sezonunda kazandığı FA Cup ile taçlandı.

Zaman geçtikçe Arteta, topa sahip olmaya, karşılıklı hareketlere ve kısa paslarla fırsat yaratma becerisine dayanan daha akıcı bir hücum kimliği geliştirmeye başladı. Bu dönüşümün izleri 2022 yılında net bir şekilde ortaya çıktı; Arsenal, takıma hız ve dinamizm katan bir grup genç oyuncuya güvenerek rakip kalelere doğru ilerlemede daha cesur hale geldi.

Ancak gelişim bununla sınırlı kalmadı; Arteta daha sonra maçların temposunu kontrol edebilen, dalgalanmaları azaltabilen ve rakipleri farklı koşullarda karşılamak için gereken fiziksel güce de sahip, daha sağlam bir takım inşa etmeye yöneldi.

Şimdi ise İspanyol teknik adam, takımın rakiplerin kolayca inceleyip baş edebileceği tek bir tarzın tutsağı olmaması için taktiksel esnekliği artırmaya ve oyun kurmada ek çözümler yaratmaya dayanan yeni bir Arsenal versiyonunu hayata geçirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından duyulan rahatlama hissi, Arteta'ya ister oyuncu seçiminde ister sahadaki görev dağılımında olsun, maceraya atılmak için daha geniş bir alan tanıyabilir. Ne var ki bu cesaretin iki yüzü var; daha büyük başarıların yolunu açabileceği gibi, yeni fikirler istenildiği gibi işlemediğinde acı mağlubiyetlere de yol açabilir.

Arteta, uluslararası ara öncesinde takımının 3-0 kaybettiği ve Fabian Hürzeler'in şampiyona kendi oyun tarzını dayatmayı başardığı maçın ardından, "Brighton gerçekten harikaydı" diyerek bu durumu itiraf etti.

Brighton, Arsenal'in tehlikesini azaltmaya çalışmak ya da hatalarını beklemekle yetinmedi; yoğun baskıya, organize hareketlere ve savunma ile hücum arasında hızlı geçiş yapma becerisine dayanan cesur bir planla maça çıktı. Sonuç ise Arsenal için en acı mağlubiyetlerden biri oldu; bunun nedeni yalnızca sonuç değil, takımın alışılmış oyun tarzını dayatmaktan ya da hücumlarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu alanları bulmaktan aciz görünmesiydi.

Mağlubiyet, yeni proje etrafındaki soru işaretlerinin boyutunu artıran bir zamanlamada geldi; özellikle de Arsenal'in bu sezon önceki tüm maçlarını kazanmış olması nedeniyle. Bu yüzden yenilgi, taktiksel değişikliklerin başarısızlığının yeterli bir kanıtı değildi, ancak sistemi geliştirme yolunun engellerden yoksun olmayacağını açıkça ortaya koydu.

Brighton'ın dayattığı en büyük zorluk, Arteta'nın oyuncularını oyunu sakince kurmak için gereken zaman ve alandan mahrum bırakmak ve onları baskı altında hızlı kararlar almaya zorlamaktı. İşte burada İspanyol teknik adamın oyuncularına verdiği yeni görevlerin önemi ortaya çıktı; özellikle sistemin başarısının büyük ölçüde pozisyon alma hassasiyetine, pas hızına ve rakibin ilk baskısını aşma becerisine dayandığı orta saha bölgesinde.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sistemin kalbinde değişim: Rice geriye çekiliyor, Lewis-Skelly öne çıkıyor

    Geçen sezon Arsenal, merkez pivot mevkisinde Martin Zubimendi'ye güvenirken, Declan Rice iki ceza sahası arasında hareket eden orta saha rolünü üstlenerek topu ileri taşıma, baskıya katkıda bulunma ve top kazanma becerilerinden faydalanıyordu.

    Sezonun sonu yaklaşırken takım bir miktar ivme kaybetti; ardından Myles Lewis-Skelly'nin geride konumlanan orta saha mevkisine sürülmesi sisteme yeni bir soluk getirdi ve bu, takımın canlılığını geri kazanmasına ve bazı engelleri aşmasına yardımcı oldu. O zamandan beri Arteta, Arsenal'in yeni oyun tarzının önemli anahtarlarından biri haline gelen bu rolde genç oyuncuya güvenmeyi sürdürdü.

    Topa sahip olduğu anlarda takım, 3-1-6 olarak tanımlanabilecek bir taktiksel şekle dayanıyor; Rice arka hatta çekilerek Ezri Konsa ve Gabriel Magalhães'in yanında üçlü bir savunma oluştururken, Lewis-Skelly orta sahada tek pivot sorumluluğunu üstlenerek savunma ve hücum hatları arasındaki bağlantı halkası oluyor.

    Bu dağılım Arsenal'e topu kendi bölgelerinden çıkarma konusunda çeşitli seçenekler sunuyor, ancak aynı zamanda oyunculara, özellikle de rakiplerin hareketlerini okuması ve topu alıp paslaması için doğru anı belirlemesi gereken pivot oyuncuya büyük sorumluluklar yüklüyor.

    Ayrıca roller her zaman sabit kalmıyor; Riccardo Calafiori, Ben White ve Martin Ødegaard konumlarını değiştiriyor ve bazıları daha derin bölgelere çekiliyor; bu da bazı aşamalarda beş oyuncudan oluşan bir oyun kurma tabanı oluşturulmasına imkân tanıyor.

    Bu hareketler Arsenal'in, rakibin uyguladığı baskının niteliğine ve topu almaya müsait oyuncuların konumlarına göre 3-2 veya 4-1 gibi iki farklı şekil arasında geçiş yapmasına olanak sağlıyor. Bundan amaç, uygun bölgelerde sayısal üstünlük yaratmak, pas için birden fazla seçenek sunmak ve ardından uzun toplara ya da bireysel hareketlere bel bağlamak yerine topu rakip bölgelerine doğru ilerletmek.


  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Oyun kurmada yeni bir silah: Arteta'nın projesinde vazgeçilmez bir parça

    Rice'ın savunma hattında görevlendirilmesi, İngiliz oyuncunun baskı altında topla ister isabetli paslar aracılığıyla ister topu açık alanlara taşıyarak baş edebilme kapasitesiyle ilgili önemli bir avantaj sunuyor Arsenal'e.

    William Saliba'nın yokluğunda Konsa, oyun kurmada iyi yeteneklere sahip; ancak Rice, bu bölgedeki varlığını son derece faydalı kılan bir dizi özellik sunuyor; özellikle de kendisini sahaya tamamen dönük bulduğunda, takım arkadaşlarının hareketlerini görmek ve pas yollarını belirlemek için daha geniş bir alana sahip oluyor.

    Bu rol, bir orta saha oyuncusunun topu sırtı rakip kaleye dönük şekilde aldığında üstlendiği görevlerden farklıdır; bu, fiziksel gücüne ve ikili mücadelelerdeki becerilerine rağmen Rice'ın bazı yeteneklerini sınırlayabilecek bir durumdur.

    Savunma hattına çekilerek İngiliz orta saha oyuncusu, sahayı iyi görebilme yeteneğinden ve topla ileri çıkabilme kapasitesinden yararlanabiliyor; bu arada Lewis-Skelly, hatlar arasındaki bağlantıyı kurma sorumluluğunu üstleniyor; bu görev dağılımı Arsenal'e daha fazla kontrol ve esneklik kazandırmayı amaçlıyor.

    Ancak bu sistemin başarısı, oyuncuların hareketlerini doğru zamanlamayla gerçekleştirebilme kapasitesine bağlı kalıyor; çünkü pasta herhangi bir gecikme ya da pozisyon alıştaki bir hata, sayısal üstünlüğü rakibin istismar edeceği bir zayıf noktaya dönüştürebilir.

    Lewis-Skelly, yeni sistemdeki yerini tesadüfen kazanmadı; aksine, kendisini dar alanlarda merkez oyuncu rolünü oynamaya uygun kılan bir dizi özellik sayesinde kazandı.

    Zira genç oyuncu, baskıya maruz kaldığında soğukkanlılığa, topu elinde tutabilme kapasitesine ve bireysel mücadelelerde rakiplerini geçme becerisine sahip. Ayrıca maç bunu gerektirdiğinde, ister çalım yoluyla ister forvetlere doğrudan paslar atarak risk almaktan çekinmiyor.

    Bu özelliklerin önemi şu noktada yatıyor: merkez oyuncunun yalnızca topu alıp en yakın takım arkadaşına paslaması yetmiyor, aynı zamanda baskı hatlarını kırması ve takımın savunmadan hücuma geçmesine olanak tanıyan yolları bulması da gerekiyor.

    Lewis-Skelly'nin bu mevkideki performansı, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in de dikkatini çekti; Tuchel, milli ara boyunca Arteta'nın oyuncuyu görevlendirmedeki bazı fikirlerini taklit etmeye çalıştı.

    Buna karşılık, bu taktiksel dağılımın sağladığı avantajlardan yararlanma çabasıyla, Elliot Anderson'a üç oyuncudan oluşan bir savunma hattı içinde Rice'ınkine benzer bir rol verildi.

    Bu ilgi, Lewis-Skelly'nin üstlendiği rolün yalnızca yeni bir mevkiyi doldurmanın ötesine geçtiğini ve farklı seviyelerde yararlanılabilecek bir taktiksel fikrin parçası haline geldiğini doğruluyor.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Arsenal, Brighton karşısında neden takıldı?

    Arsenal'in Brighton karşısında yaşadığı en belirgin sorunlardan biri, Lewis-Skelly'nin ön libero mevkisinde bulunmaması ve bu görevi onun yerine Bruno Guimaraes'in üstlenmesiydi.

    Rolün doğası ve gerektirdikleri göz önüne alındığında, bu değişiklik takımın baskıyla başa çıkma kabiliyetini etkiledi; özellikle de Brighton, ister topa sahipken ister topu geri kazanmaya çalışırken yüksek yoğunlukta hareketlere dayandığı için.

    Arsenal'in oyuncuları, dar bölgelerden topla çıkabilmek için hassas teknik beceriler, ideal bir konumlanma ve hareketlerde hızlı bir zamanlamanın yanı sıra, takım arkadaşlarının pozisyonlarına dair sürekli bir farkındalığa ihtiyaç duydular.

    Guimaraes'in rolün gereklerine uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyması gayet doğal; ancak onu bireysel baskıyı bu denli yetkin biçimde uygulayan bir takım karşısında bu göreve sürmek, kendisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı; özellikle de Lewis-Skelly'nin Arteta'nın sistemi içinde bu rolü oynamakta daha fazla tecrübe edinmiş olması nedeniyle.

    Sorun, mevkiyi işgal eden oyuncunun kimliğiyle sınırlı kalmadı; Arsenal'in baskı altında doğru kararları alabilme kabiliyetine kadar uzandı. Brighton'ın oyun tarzı, Londra ekibinin oyuncularını tereddüde düşürdü ve onları hazırlıklı olmadıkları koşullarda pas vermeye zorladı.

    Arteta maçın ardından sorunun daha ilk taç atışından itibaren ortaya çıktığını söyledi; takımının defalarca kendisini zor durumlara soktuğunu belirtti, ardından topla daha hızlı çıkmanın gerekliliğinin altını çizerek bunu maçtan çıkarılacak en önemli derslerden biri olarak değerlendirdi.

    Karşılaşma boyunca Arsenal, isabetsiz paslar nedeniyle çok sayıda top kaybetti; oysa ki ikili mücadelelerde üstünlük kurma kabiliyetiyle tanınan bir takımdı. Buna karşılık Brighton, topu taşıyan oyuncu üzerindeki baskıyı sıkılaştırmayı, önündeki boşlukları daraltmayı ve Arteta'nın oyuncularını aceleci kararlar almaya zorlamayı başardı.

    Ayrıca Brighton her an sürekli baskıya dayanmadı; maçı akıllıca yönetti, kimi zaman daha derin bölgelere çekilip ardından uygun fırsatı gördüğünde Arsenal'in oyuncularının üzerine atıldı.

    Arsenal belki de kendisini alışılagelen senaryonun içinde bulmayı bekliyordu; hani topa hücum üçte birinde hâkim olduğu ve geçmek için kısa paslara ve karşılıklı hareketlere ihtiyaç duyulan, topluca duran bir savunmayla karşılaştığı senaryo.

    Ancak Brighton bu senaryoya uymayı reddetti ve kendisine hızla bireysel baskıya geçme imkânı veren bir savunma düzenine dayandı; oyuncularını rakiplerini markaja almak ve önlerindeki pas seçeneklerini kısıtlamakla görevlendirdi.

    Bu şekilde Hürzeler, Arsenal'in oyuncularının hücumu kurarken güvenebilecekleri markajsız bir oyuncu bulmalarını engelledi ve onları kolayca ulaşılamayan alternatif çözümler aramaya zorladı.

    Brighton, rakibine alışılmadık bir oyun tarzı dayatmayı başardı; Arsenal ne topla çıkmak için tercih ettiği koşulları oluşturabildi ne de maçın temposuna hâkim olabildi.

    İşte adam adama baskının tehlikesi, ustalıkla uygulandığında burada yatıyor; zira bu baskı yalnızca boşlukları daraltmakla kalmıyor, her oyuncuyu doğrudan bir baskı altında hızlı karar alma sorumluluğuyla karşı karşıya bırakıyor ve takımın markajı kırmak için topluca hareket edebilme kabiliyetini sınıyor.

    Arsenal'e gelince, bu tür bir baskıyla mücadele etmek yalnızca pas isabetini artırmaktan fazlasını gerektiriyor; zira takımın, güvenli paslarla yetinmek yerine rakibi geçebilecek yeterli cesarete sahip olmasının yanı sıra, önleyici hareketlere ve mevkilerin sürekli değiştirilmesine ihtiyacı var.


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta tekrarlayan bir meydan okumayla karşı karşıya: Yeni çözümler arıyor

    Yenilginin ağırlığına rağmen Arteta'nın geçmişi, taktiksel zorluklarla başa çıkma ve zorlu maçlardan dersler çıkarma kapasitesine işaret ediyor.

    Arsenal geçtiğimiz sezon Lig Kupası finalinde benzer bir meydan okumayla karşılaşmıştı; Manchester City, 4-2-4 taktik dizilişine uygun olarak farklı bir savunma organizasyonuna başvurmuş, bölge savunmasına ve derinlik üzerinden kaleye giden boşlukları kapatmaya odaklanmıştı.

    Bu yöntem, Arsenal'in defans oyuncularının bazı bölgelerde topa sahip olmasına izin verdi, ancak ilerleme ve sahanın merkezinden fırsat üretme kabiliyetlerini sınırladı; bu da savunma düzenini kırmayı karmaşık bir göreve dönüştürdü.

    Enzo Maresca, bu sezon Community Shield maçında Arsenal karşısında benzer bir fikri yeniden uyguladı ve bu yöntemin Londra ekibi karşısında gösterdiği etkiden yararlandı.

    Ancak sonuç bu kez farklı oldu; zira Arsenal mücadeleye daha iyi hazırlanmış şekilde çıktı ve savunma organizasyonuyla başa çıkmak için, oyuncularının teknik kapasitelerinden ve oyun kurarken üstlendikleri rollerin çeşitliliğinden faydalanarak çok sayıda çözüme sahip oldu.

    Bu deneyim, oyuncuları değişiklikleri anlamak ve bunlar üzerinde çalışmak için yeterli vakti bulduğunda Arteta'nın fikirlerini değiştirebildiğini ortaya koyuyor; bu da ona Brighton karşısında ortaya çıkan sorunları çözme imkânı konusunda iyimser olmak için bir neden veriyor.

    Yine de organize bireysel baskıyla başa çıkmak daha karmaşık bir meydan okuma olmayı sürdürüyor; çünkü bu, doğrudan baskı altında karar alma kabiliyetinin yanı sıra, savunmadaki herhangi bir aksaklığı değerlendirmek için eşzamanlı kolektif bir hareketlilik gerektiriyor.

    Arteta'nın değişiklikleri yalnızca arkadan oyun kurmayla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların hücum üçlüsünde, özellikle de sağ tarafta hareket etme biçimine de uzanıyor; öyle ki Arsenal artık sahanın iki tarafı arasında daha esnek ve daha az simetrik bir yapıya başvuruyor.

    Kai Havertz artık bazen sağ kanat çizgisine doğru hareket ediyor, Ben White bek pozisyonundan daha ileri bölgelere çıkarken Bukayo Saka da kanatta kalmak ile derinliğe girmek arasında gidip geliyor.

    Aynı zamanda Rice ve Ødegaard topu almak ve hücumların kurulumuna katılmak için uygun boşluklara doğru hareket ediyor; bu da takıma çeşitli seçenekler sunuyor ve rakibin savunma sorumluluklarını belirleme görevini zorlaştırıyor. Bu yöntem; dar alanlarda sayısal üstünlük yaratmayı, kısa paslar alışverişinde bulunmayı, defans oyuncularını yerlerinden çekmeyi, ardından onların hareketleri sonucu ortaya çıkan boşlukları değerlendirmeyi amaçlıyor.

    Bu fikir, alçak savunma bloğuna dayanan takımlar karşısında özel bir önem kazanıyor; bu da Arsenal'in geçtiğimiz sezonlarda karşılaştığı zorluklardan biriydi. Takım, ceza sahası etrafında paslaşmakla yetinmek yerine rakibi belirli bir tarafa çekmeyi, ardından topu derinlikteki ya da karşı taraftaki boş alanlara aktarmayı hedefliyor.

    Bu hareketler, bu sezon boyunca fırsatlar ve goller doğurdu; ayrıca Arteta'ya rakiplerin savunma düzenini kırmak için ek araçlar sağladı. Ancak hücum esnekliği buna karşılık daha büyük savunma sorumlulukları da getiriyor; zira oyuncuların top kaybında dengeyi korumaları ve kontra ataklarda değerlendirilebilecek geniş boşluklar bırakmaktan kaçınmaları gerekiyor.


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    Arteta nasıl bir yanıt verecek? Arsenal'in gelişiminde yeni bir perde

    Arteta'nın Brighton karşısında yaşananlara vereceği yanıt, projesinin seyrinde önemli bir dönüm noktası olacak; zira sorunun yeni fikirlerin kötü uygulanmasından mı, yoksa görev dağılımında ve baskıyla başa çıkma biçiminde değişiklik yapma gerekliliğinden mi kaynaklandığını belirlemesi gerekecek.

    Çözüm, pas hızını ve topsuz hareketi geliştirmekten başlayabilir; öyle ki baskı altında kalan oyuncuya ek seçenekler sunulsun ve kendisini topu uzun süre tutmak ya da aceleyle bir karar vermek zorunda hissetmesin.

    Ayrıca orta saha oyuncularının ve savunmacıların konumlanmasındaki değişiklikler, daha iyi pas açıları yaratmaya ve rakibin mevcut tüm seçenekler üzerinde birebir markaj kurma kabiliyetini azaltmaya yardımcı olabilir.

    Bu, mutlaka yeni taktik yapıdan vazgeçmek anlamına gelmiyor; aksine istenen şey, bu yapıyı rakiplerin farklı yöntemlerine daha fazla uyum sağlayabilecek şekilde geliştirmek olabilir. Özellikle de savunmada toplanan bir takıma karşı işe yarayan bir yaklaşımın, sahanın her yerinde yoğun baskı uygulayan bir takıma karşı etkili olmayabileceği göz önüne alındığında.

    Sonuç olarak Brighton karşısında alınan mağlubiyet, Arteta için projesine ilişkin nihai bir hüküm değil, erken bir uyarı gibi görünüyor. Zira kupalar için mücadele etmeye alışmış bir takım, rakiplerinin zayıf noktalarını keşfetmeye ve aradaki farkı kapatmaya yönelik sürekli çabası karşısında, geçmiş sezonlarda kendisine üstünlük sağlayan yöntemleri tekrarlamakla yetinemez.

    Değişim, bariz riskler taşıyor ve uyum döneminde bazı tökezlemelere yol açabilir; ancak zirvedeki konumunu korumak isteyen her takım için bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Arteta, hataları düzeltmekle yeni fikirlerine bağlı kalmak arasında, Brighton şokunu Arsenal'i daha çeşitli ve esnek bir görünümle yeniden inşa etme fırsatına çevirmeye çalışacak.

    Artık soru yalnızca Arsenal'in alışılagelmiş oyun biçimini dayatma kabiliyetiyle ilgili değil; rakip, planlarını bozmayı başardığında farklı bir yaklaşım bulabilme kabiliyetiyle de ilgili. Bu sorunun cevabı, Arteta projesinin bir sonraki bölümünün ana hatlarını belirleyebilir ve yeni macerasının takımı daha üst bir seviyeye mi taşıyacağını, yoksa iş işten geçmeden hesaplarını gözden geçirmesini mi dayatacağını ortaya koyabilir.


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