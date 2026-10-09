Brighton karşısında alınan 3-0'lık net mağlubiyet, Arsenal'in kusursuz başladığı bir sezondaki geçici bir tökezleme değil, takımını yeniden şekillendirmeye ve onu taktiksel gelişimin yeni bir aşamasına taşımaya çalışan Mikel Arteta'nın projesi için gerçek bir sınava dönüştü. Takımı Premier Lig'in en zorlu rakiplerinden biri haline getiren net bir kimlik inşa etmek için yıllarca çalıştıktan sonra İspanyol teknik adam, daha esnek ve kontrolü ele alma yeteneğine sahip çözümler arayışıyla, başarısını yaratan bazı yöntemlerden vazgeçmeye hazır görünüyor.

Ancak yenilenme her zaman beklenen sonuçları en baştan getirmez; Brighton karşılaşması, Arsenal'e daha fazla hücum seçeneği sunan taktiksel maceranın, takımın alışık olmadığı sorunlara da kapı aralayabileceğini gösterdi. Gelişimi sürdürme isteği ile dengeyi koruma zorunluluğu arasında Arteta, kendisini kritik bir soruyla karşı karşıya buluyor: Rakiplerine, yeni sisteminde ortaya çıkan zayıf noktaları değerlendirme fırsatı vermeden hırslarını nasıl koruyacak?

Nitekim Aralık 2019'da Arsenal'in sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana Arteta, kadrosunda meydana gelen değişikliklerden ve Emirates Stadyumu'ndaki yolculuğu boyunca edindiği tecrübelerden yararlanarak takımını çeşitli aşamalardan geçirerek geliştirmek için çalıştı; bu bilgiler İngiliz yayın kuruluşu "BBC"tarafından aktarıldı.

İlk dönemlerinde takımın kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ve özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyacı vardı; bu nedenle İspanyol teknik adam, bazı maçlarda beş defansla oynamak dahil olmak üzere daha ihtiyatlı savunma yöntemleri benimsemekte tereddüt etmedi. O dönemde öncelik dengeyi yeniden sağlamak ve sonuç almaktı; bu da ilk sezonunda kazandığı FA Cup ile taçlandı.

Zaman geçtikçe Arteta, topa sahip olmaya, karşılıklı hareketlere ve kısa paslarla fırsat yaratma becerisine dayanan daha akıcı bir hücum kimliği geliştirmeye başladı. Bu dönüşümün izleri 2022 yılında net bir şekilde ortaya çıktı; Arsenal, takıma hız ve dinamizm katan bir grup genç oyuncuya güvenerek rakip kalelere doğru ilerlemede daha cesur hale geldi.

Ancak gelişim bununla sınırlı kalmadı; Arteta daha sonra maçların temposunu kontrol edebilen, dalgalanmaları azaltabilen ve rakipleri farklı koşullarda karşılamak için gereken fiziksel güce de sahip, daha sağlam bir takım inşa etmeye yöneldi.

Şimdi ise İspanyol teknik adam, takımın rakiplerin kolayca inceleyip baş edebileceği tek bir tarzın tutsağı olmaması için taktiksel esnekliği artırmaya ve oyun kurmada ek çözümler yaratmaya dayanan yeni bir Arsenal versiyonunu hayata geçirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından duyulan rahatlama hissi, Arteta'ya ister oyuncu seçiminde ister sahadaki görev dağılımında olsun, maceraya atılmak için daha geniş bir alan tanıyabilir. Ne var ki bu cesaretin iki yüzü var; daha büyük başarıların yolunu açabileceği gibi, yeni fikirler istenildiği gibi işlemediğinde acı mağlubiyetlere de yol açabilir.

Arteta, uluslararası ara öncesinde takımının 3-0 kaybettiği ve Fabian Hürzeler'in şampiyona kendi oyun tarzını dayatmayı başardığı maçın ardından, "Brighton gerçekten harikaydı" diyerek bu durumu itiraf etti.

Brighton, Arsenal'in tehlikesini azaltmaya çalışmak ya da hatalarını beklemekle yetinmedi; yoğun baskıya, organize hareketlere ve savunma ile hücum arasında hızlı geçiş yapma becerisine dayanan cesur bir planla maça çıktı. Sonuç ise Arsenal için en acı mağlubiyetlerden biri oldu; bunun nedeni yalnızca sonuç değil, takımın alışılmış oyun tarzını dayatmaktan ya da hücumlarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu alanları bulmaktan aciz görünmesiydi.

Mağlubiyet, yeni proje etrafındaki soru işaretlerinin boyutunu artıran bir zamanlamada geldi; özellikle de Arsenal'in bu sezon önceki tüm maçlarını kazanmış olması nedeniyle. Bu yüzden yenilgi, taktiksel değişikliklerin başarısızlığının yeterli bir kanıtı değildi, ancak sistemi geliştirme yolunun engellerden yoksun olmayacağını açıkça ortaya koydu.

Brighton'ın dayattığı en büyük zorluk, Arteta'nın oyuncularını oyunu sakince kurmak için gereken zaman ve alandan mahrum bırakmak ve onları baskı altında hızlı kararlar almaya zorlamaktı. İşte burada İspanyol teknik adamın oyuncularına verdiği yeni görevlerin önemi ortaya çıktı; özellikle sistemin başarısının büyük ölçüde pozisyon alma hassasiyetine, pas hızına ve rakibin ilk baskısını aşma becerisine dayandığı orta saha bölgesinde.