Monchengladbach yönetimi, kulübü sarsan kötü sonuçların ardından hızlı davrandı. Yönetim kurulu için bardağı taşıran son damla, Freiburg deplasmanında alınan küçük düşürücü 5-0'lık yenilgi oldu; bu sonuç, açılış haftasından bu yana takımı etkileyen savunma zaaflarını ve uyum eksikliğini gözler önüne serdi. İlk üç maçından tek bir puan dahi çıkaramayan kulüp, daha önce teknik direktörlük koltuğu için uzun vadeli bir çözüm olarak görülen ismin sözleşmesini feshetmekten başka seçeneği olmadığına karar verdi.

Polanski'nin bu sezondaki dönemi, RB Leipzig'e karşı alınan 3-0'lık yenilgiyle başladı, ardından yeni yükselen Elversberg'e sahasında 4-3 kaybedildi. Bu performanslar, yaz aylarında kulübün etrafındaki iyimserlikle büyük bir tezat oluşturdu. Sportif direktör Rouven Schroder, kamptaki hayal kırıklığını dile getirerek şöyle dedi: "İyi bir sezon öncesi dönemi ve olumlu işaretlere rağmen takım, Bundesliga'da istenen sonuçları elde etmeyi başaramadı. Son performanslar, Eugen'i görevinden derhal alma kararına yol açtı."







