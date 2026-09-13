24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'ya kötü başlangıcın ardından teknik direktör Eugen Polanski'nin görevine son verdi

E. Polanski
Mönchengladbach
Bundesliga

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın yeni sezonuna felaket bir başlangıç yapılmasının ardından teknik direktör Eugen Polanski ile resmen yollarını ayırdı. Bu karar, Borussia Mönchengladbach'ın ligin ilk üç maçında tek bir puan bile alamamasının ardından geldi ve kulübü puan tablosunun dibinde tehlikeli bir konumda bıraktı.

  • Kâbus gibi bir başlangıç, kaçınılmaz elenişi getirdi

    Monchengladbach yönetimi, kulübü sarsan kötü sonuçların ardından hızlı davrandı. Yönetim kurulu için bardağı taşıran son damla, Freiburg deplasmanında alınan küçük düşürücü 5-0'lık yenilgi oldu; bu sonuç, açılış haftasından bu yana takımı etkileyen savunma zaaflarını ve uyum eksikliğini gözler önüne serdi. İlk üç maçından tek bir puan dahi çıkaramayan kulüp, daha önce teknik direktörlük koltuğu için uzun vadeli bir çözüm olarak görülen ismin sözleşmesini feshetmekten başka seçeneği olmadığına karar verdi.

    Polanski'nin bu sezondaki dönemi, RB Leipzig'e karşı alınan 3-0'lık yenilgiyle başladı, ardından yeni yükselen Elversberg'e sahasında 4-3 kaybedildi. Bu performanslar, yaz aylarında kulübün etrafındaki iyimserlikle büyük bir tezat oluşturdu. Sportif direktör Rouven Schroder, kamptaki hayal kırıklığını dile getirerek şöyle dedi: "İyi bir sezon öncesi dönemi ve olumlu işaretlere rağmen takım, Bundesliga'da istenen sonuçları elde etmeyi başaramadı. Son performanslar, Eugen'i görevinden derhal alma kararına yol açtı."



    • Reklam
  • Eugen PolanskiGetty Images

    Bir kulüp efsanesinin duygusal vedası

    Polanski, 2005'te Taylar adına Bundesliga'daki ilk maçına çıkmadan önce akademiden yetişerek kulübün dokusuna derinden işlemiş bir figür. Bir dönem efsane teknik direktör Jupp Heynckes'in, çıktığı 54 resmi maçın tamamında her zaman her şeyini veren bir oyuncu olarak tanımladığı isim olması nedeniyle, takımdan ayrılığı özellikle duygusal bir anlam taşıyor.

    Ayrılığı hakkında konuşan Polanski, hem oyuncu hem de antrenör olarak hizmet ettiği kuruma duyduğu sevgiyi gizlemedi. Şöyle dedi: "Borussia Monchengladbach benim kulübümdü ve hâlâ da öyle. Bu yüzden işlerin bu şekilde sonuçlanması çok büyük acı veriyor. Kümede kalmayı başarıyla garantiledikten sonra bu sezon için birkaç değişiklik yaptık. İddialı hedefler belirlemiştik ancak bunları yerine getiremedik. Bunun için gerçekten üzgünüm. Borussia'nın çok kısa süre içinde yeniden doğru yola girmesini gerçekten umuyorum."

  • İç değişiklikler ve teknik ekipte yeniden yapılanma

    Borussia-Park'taki tasfiye yalnızca teknik direktörle sınırlı kalmadı. Kulüp, yardımcı antrenör Tobias Trulsen'in de ilk takım ortamını yenilemeye yönelik daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olarak görevden alındığını doğruladı. Schroder, ayrılan teknik ekip üyelerinin profesyonel katkılarını hızla kabul ederek şunları ekledi: "Eugen tam anlamıyla bir Borussia insanı. Kendisine ve Tobias Trulsen'e, Borussia'ya bağlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz."

    Kalıcı halef arayışı artık sürerken kulüp, kısa vadede istikrarı sağlamak için harekete geçti. Jan-Moritz Lichte geçici teknik direktör olarak görevlendirildi ve takımı yaklaşan antrenmanlarda ve maçlarda yönetecek. Lichte, Alman teknik adamlık çevrelerinde tanınan bir isim ve Markus Gellhaus ile teknik ekibin kalan üyeleri tarafından desteklenecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACHAFP

    Kritik bir iç saha maçı öncesinde

    Görevden almanın zamanlaması, geçici teknik ekibe 4. hafta öncesindeki kritik karşılaşmaya hazırlanmak için net bir fırsat veriyor. Gladbach, gelecek cumartesi Borussia-Park'ta Mainz'i ağırlayacak ve kulübün sezonun ilk puanlarını çaresizce aradığı bu maç artık çok daha büyük önem kazanmış durumda. İç saha taraftarları, özellikle de Freiburg karşısında alınan son ağır yenilgide görülen savunma çöküşünün ardından, takımlarından derhal bir reaksiyon bekleyecek.

Bundesliga
Mönchengladbach crest
Mönchengladbach
BMG
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05