Getty Images Sport
Çeviri:
Borussia Dortmund yöneticisi, Alman devlerinin "mükemmel" bir transfer için büyük harcamalar yapmaya hazır olduğunu kanıtlamak için Jude Bellingham'ı örnek gösteriyor
Bellingham'ın gelecekteki transferler için planı
Dortmund genellikle "satıp yeni oyuncu alan" bir kulüp olarak görülse de, genel müdür Ricken, Bellingham'ın transferini yönetim kurulunun özel bir oyuncu için kendi kurallarını çiğneyeceğinin kanıtı olarak gösterdi. "Son iki yılda oyuncu alımlarına çok para harcadık. Bu açıdan bakarsak, bir satış gerekli," dedi Ricken Bild'e. "Vurgulamak istediğim bir şey var: profile mükemmel uyan olağanüstü bir oyuncu bulursanız, bütçeyi biraz aşsa bile yönetim böyle bir transferi nadiren reddeder."
Ricken, görüşünü örneklemek için, İngiltere'nin yıldızını Birmingham City'den Signal Iduna Park'a getiren transferi yeniden gündeme getirdi. "Elimizde bir örnek var: Jude Bellingham. BVB, onu 16 yaşındayken, Corona salgınının ortasında transfer etti. İkinci ligden. Az da olmayan bir paraya [30 milyon avro]. Ama fikir oradaydı, argümanlar oradaydı ve inanç da. Bu yüzden BVB o zaman bunu yaptı. Ve aynısı şimdi de geçerli. Bize mükemmel şekilde uyan üst düzey oyuncular için, kesinlikle yaratıcı çözümler de buluruz."
- Getty Images Sport
Birmingham City'den Borussia Dortmund'a
2020 yılında Dortmund, o dönem 17 yaşında olan oyuncuyu Birmingham'dan 25 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli karşılığında kadrosuna kattı ve onu o tarihte futbol tarihinin en pahalı genç oyuncusu yaptı. Bundesliga devi, Bellingham'ın Birmingham formasıyla 41 Championship maçında forma giyerek sadece bir sezon profesyonel futbol oynamış olmasına rağmen, onu transfer etmek için büyük bir harcama yaptı. Bu geçiş o kadar önemliydi ki, Birmingham City tartışmalı bir şekilde 22 numaralı formasını emekliye ayırdı. Bellingham, Real Madrid'e rekor kıran transferinden önce Almanya'da geçirdiği üç yıl boyunca dünya çapında bir orta saha oyuncusu haline geldiği için bu jest sonunda haklı çıktı.
Orta saha oyuncusu ve ailesi, Dortmund ile o kadar güçlü bağlar kurdu ki, küçük kardeşi Jobe geçen yaz Sunderland'dan ayrılıp Alman kulübüne transfer olmayı tercih etti. Ancak 20 yaşındaki oyuncunun ilk sezonu pek de sorunsuz geçmedi; şu ana kadar oynadığı 26 Bundesliga maçının sadece 14'ünde ilk 11'de yer aldı.
Kadro revizyonu ve yaratıcılık arayışı
Sebastian Kehl'in ayrılması ve Ole Book'un yeni sportif direktör olarak göreve başlamasıyla Dortmund, yaklaşımını değiştirmeyi planlıyor. Ricken, yaz aylarında Julian Brandt ve Niklas Süle gibi isimlerin ayrılmasıyla birlikte transfer piyasasında daha fazla "hız, cesaret ve agresiflik" görmek istiyor.
"Julian Brandt'ın yaratıcılığı ve golcü özelliği telafi edilmek zorunda; kararımızı verirken bunun farkındaydık. Elbette, kalite katan, bize hemen katkı sağlayabilecek ve ütopik bir transfer ücreti gerektirmeyen bir hücum oyuncusu arıyoruz. Savunmada Niklas Süle ayrılıyor ve Emre Can da uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu açıdan da kafa yoruyoruz."
Ricken ayrıca teknik direktör Niko Kovac'a güçlü bir destek verdi ve onun gelecek sezon da takımı yöneteceğini doğruladı. "Evet. Kesinlikle. O olmasaydı ikinci sırada olmazdık, çünkü öncelikle takımı istikrara kavuşturdu ve ikinci olarak geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Niko kulübümüze harika bir şekilde uyum sağladı. Şu anda Niko, Ole, Carsten [Cramer], Matthias Sammer, scout ekibi ve akademi arasında tam bir karşılıklı güvenin olduğu bir grup oluşuyor. Yeni bir enerji, iyimserlik ruhu ve güven hissedilebiliyor."
- Getty Images Sport
Nico Schlotterbeck'in sözleşme anlaşmazlığı
Ancak Dortmund’un endişelenmesi gereken tek konu transferler değil. Kilit savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck’in geleceği hâlâ gündemin en önemli maddelerinden biri. Alman milli oyuncu, kulüple uzun vadeli bir anlaşma imzalamamış ve hatta müzakerelerde bir ilerleme kaydedildiğine dair haberleri kamuoyuna açıkça yalanlamış olsa da, Ricken devam eden görüşmeler ve yaz transfer döneminde ayrılma olasılığı hakkında konuştu.
"Nico ile birkaç kez görüştüm. Nico'nun bazı konuları düşünmek için zamana ihtiyacı olmasını oldukça anlaşılır buluyorum. Sözleşme durumu ve onun kalitesindeki bir oyuncu için bu olağandışı bir durum değil," dedi Ricken. Ayrıca, bazı yorumcuların önerdiği gibi, defans oyuncusu için kamuoyuna açık bir son tarih belirleme fikrini de reddetti.