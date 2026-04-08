Borussia Dortmund yöneticisi, Alman devlerinin "mükemmel" bir transfer için büyük harcamalar yapmaya hazır olduğunu kanıtlamak için Jude Bellingham'ı örnek gösteriyor

Dortmund genellikle "satıp yeni oyuncu alan" bir kulüp olarak görülse de, genel müdür Ricken, Bellingham'ın transferini yönetim kurulunun özel bir oyuncu için kendi kurallarını çiğneyeceğinin kanıtı olarak gösterdi. "Son iki yılda oyuncu alımlarına çok para harcadık. Bu açıdan bakarsak, bir satış gerekli," dedi Ricken Bild'e. "Vurgulamak istediğim bir şey var: profile mükemmel uyan olağanüstü bir oyuncu bulursanız, bütçeyi biraz aşsa bile yönetim böyle bir transferi nadiren reddeder."

Ricken, görüşünü örneklemek için, İngiltere'nin yıldızını Birmingham City'den Signal Iduna Park'a getiren transferi yeniden gündeme getirdi. "Elimizde bir örnek var: Jude Bellingham. BVB, onu 16 yaşındayken, Corona salgınının ortasında transfer etti. İkinci ligden. Az da olmayan bir paraya [30 milyon avro]. Ama fikir oradaydı, argümanlar oradaydı ve inanç da. Bu yüzden BVB o zaman bunu yaptı. Ve aynısı şimdi de geçerli. Bize mükemmel şekilde uyan üst düzey oyuncular için, kesinlikle yaratıcı çözümler de buluruz."