Borussia Dortmund, yıldız savunma oyuncusunda üçüncü kez ön çapraz bağ yırtılması endişesi nedeniyle 'ciddi' bir diz sakatlığı olduğundan şüpheleniyor

Olay, PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında meydana geldi. Sule, topu uzaklaştırmaya çalışırken kötü bir şekilde kaydı ve hemen sol dizini tutarak gözle görülür bir acı çekti. Düşüş sırasında topun kaldırdığı koluna çarpması, durumun ciddiyetini daha da artırdı ve bu olay, ev sahibi takım lehine VAR desteğiyle bir penaltı kararıyla sonuçlandı.

Dortmund yönetimi, maçın bitiminden sonra sorunun ciddiyetini hafifletmek için pek bir şey yapmadı. Spor direktörü Lars Ricken, ilk teşhisin endişe verici olduğunu doğruladı. Ricken gazetecilere, "Şimdiden ciddi bir sakatlık şüphesi var. O, dizinde bandajla soyunma odasında oturuyor. Şimdi daha ileri tetkiklerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor" dedi.