Borussia Dortmund, yıldız savunma oyuncusunda üçüncü kez ön çapraz bağ yırtılması endişesi nedeniyle 'ciddi' bir diz sakatlığı olduğundan şüpheleniyor
Ciddi diz hasarı endişesi
Olay, PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında meydana geldi. Sule, topu uzaklaştırmaya çalışırken kötü bir şekilde kaydı ve hemen sol dizini tutarak gözle görülür bir acı çekti. Düşüş sırasında topun kaldırdığı koluna çarpması, durumun ciddiyetini daha da artırdı ve bu olay, ev sahibi takım lehine VAR desteğiyle bir penaltı kararıyla sonuçlandı.
Dortmund yönetimi, maçın bitiminden sonra sorunun ciddiyetini hafifletmek için pek bir şey yapmadı. Spor direktörü Lars Ricken, ilk teşhisin endişe verici olduğunu doğruladı. Ricken gazetecilere, "Şimdiden ciddi bir sakatlık şüphesi var. O, dizinde bandajla soyunma odasında oturuyor. Şimdi daha ileri tetkiklerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor" dedi.
ACL sorunlarının geçmişi
Dortmund ve oyuncunun kendisi için en büyük endişe kaynağı, Süle’nin ciddi diz sakatlıkları geçirdiği geçmişi. 30 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca halihazırda iki kez ön çapraz bağ (ACL) yırtığı yaşadı. Üçüncü bir sakatlık, Alman savunma oyuncusu için yıkıcı bir darbe olacak ve onu yılın geri kalanında sahalardan uzak tutabilir.
Yönetim kurulunun karamsar bakış açısına rağmen, teknik direktör Niko Kovac, defans oyuncusunun durumu hakkında küçük bir umut ışığı sunmaya çalıştı. "Elbette, eski kulübüne karşı oynamak her zaman güzel bir şey. Niki ile de niyetim buydu. Henüz kesin bir şey bilmiyoruz. En azından ayağına basabildi. Bu en azından iyi bir işaret," diye açıkladı Kovac maçtan sonra.
Penaltı kararıyla çifte darbe
Defans oyuncusu için işleri daha da kötüleştiren şey, topu geri kazanma girişiminin sadece sakatlığa yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda Hoffenheim'a ilk golü hediye etmesiydi. Sule düşerken sol kolu yukarı doğru uzanmış ve topa temas etmişti. Hakem Daniel Siebert'in video incelemesinin ardından penaltı kararı verildi ve Andrej Kramaric bu penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek ev sahibi takıma 1-0'lık üstünlük sağladı.
Sule, bu olayın ardından oyuna devam edemedi ve devre arasına girmeden önce sahadan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine Ramy Bensebaini oyuna girdi.
Kulüpteki son maçı mı?
Sule'nin Dortmund formasıyla son maçına çıkmış olabileceğine dair endişeler giderek artıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusunun, kulüpte geçirdiği dört yılın ardından bu yaz Westfalenstadion'dan ayrılacağı şimdiden kesinleşti. Yaralanma tahmin edildiği kadar ciddiyse, sezon bitmeden sahalara dönmesi pek olası görünmüyor.
Dortmund'un bugün aldığı yenilginin ardından, Bayern Münih'in 35. Bundesliga şampiyonluğunu garantilemesi için önü açıldı. Rekor sahibi takım, tarihe geçmek için sadece bir adım uzakta; yarın Stuttgart karşısında alacakları bir galibiyet veya beraberlik, şampiyonluğu resmen garantileyecek.