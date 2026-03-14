Borussia Dortmund yetkilisi, Real Madrid ve Liverpool'un ilgisine rağmen Nico Schlotterbeck ile sözleşme görüşmelerinin halen sürdüğünü doğruladı

Ruhr Nachrichten’e konuşan Ricken, hemen bir imza atılmamış olmasına rağmen kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkinin hâlâ sağlam olduğunu vurguladı. 49 yaşındaki yönetici, “Nico ile hâlâ iyi ve samimi bir iletişim içindeyiz. Bu, karşılıklı saygıyı gösteriyor çünkü bu konuda tamamen netiz. Ayrıca ortak beklentilerimiz var ve buna göre hareket ediyoruz” diye açıkladı.

Görüşmelerin tonu olumlu olsa da, kulüp bu durumun sonsuza kadar sürmesine izin veremeyeceğinin farkında. Schlotterbeck'in mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek, ancak BVB yetkilileri kadro planlamasını yapabilmek için bir an önce karar verilmesini istiyor. Kulüp, sözleşmesinin son yılına girmeyi önlemek istiyor. Aksi takdirde, bir sonraki transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüplerinden biri ilgisini resmileştirirse, pazarlık pozisyonu önemli ölçüde zayıflayacak.