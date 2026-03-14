Borussia Dortmund yetkilisi, Real Madrid ve Liverpool'un ilgisine rağmen Nico Schlotterbeck ile sözleşme görüşmelerinin halen sürdüğünü doğruladı
Ricken, müzakereler konusunda sakinliğini koruyor
Ruhr Nachrichten’e konuşan Ricken, hemen bir imza atılmamış olmasına rağmen kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkinin hâlâ sağlam olduğunu vurguladı. 49 yaşındaki yönetici, “Nico ile hâlâ iyi ve samimi bir iletişim içindeyiz. Bu, karşılıklı saygıyı gösteriyor çünkü bu konuda tamamen netiz. Ayrıca ortak beklentilerimiz var ve buna göre hareket ediyoruz” diye açıkladı.
Görüşmelerin tonu olumlu olsa da, kulüp bu durumun sonsuza kadar sürmesine izin veremeyeceğinin farkında. Schlotterbeck'in mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek, ancak BVB yetkilileri kadro planlamasını yapabilmek için bir an önce karar verilmesini istiyor. Kulüp, sözleşmesinin son yılına girmeyi önlemek istiyor. Aksi takdirde, bir sonraki transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüplerinden biri ilgisini resmileştirirse, pazarlık pozisyonu önemli ölçüde zayıflayacak.
Niko Kovac'ın bakış açısı
Teknik ekip de bu konunun çözüme kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor; teknik direktör Niko Kovac, bu defans oyuncusunun taktiksel düzeni için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ancak teknik direktör, müzakere süreci boyunca sınırlarını aşmamaya özen gösterdi. Kovac, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “Teknik direktörün bu konuyla hiçbir ilgisi yok; nihayetinde mesele kulüp ve kulüp her şeyin üstündedir” dedi.
Kovac, hızlı bir çözümün tüm taraflar için faydalı olacağını kabul etse de, zaman çizelgesi konusunda sabırlı davranıyor. Zamanın hâlâ olduğunu belirtirken, ideal olarak transfer piyasası yeniden açılmadan önce konunun çözülmesini istediğini ifade etti. Teknik direktörün odak noktası sahada olmaya devam ediyor; Schlotterbeck, Dortmund'un bu sezon Bundesliga şampiyonluk yarışında kalmasına yardımcı olan savunmayı yönetmeye devam ediyor.
Felix Nmecha faktörü
Dortmund, takımın omurgasını oluşturan diğer önemli oyuncuları kadroda tutmak için şimdiden adımlar attı ve kısa süre önce Alman orta saha oyuncusu Felix Nmecha ile 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu. Kulüp, Nmecha'nın projeye olan bağlılığının bir transfer aracı olmasını umuyor ve Schlotterbeck ile diğer potansiyel hedeflerine Westfalenstadion'un en iyi oyuncuların hedeflerini gerçekleştirebilecekleri bir yer olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Ricken ve yönetim kurulu, bu sözleşme uzatmalarını en üst düzeyde rekabet etme niyetlerini göstermek için kullanıyor.
Bu olumlu sinyallere rağmen, Schlotterbeck için en önemli konu hala kupa kazanma arzusu. Eski Freiburg oyuncusunun, düzenli olarak büyük kupalar kazanabilecek bir kulüpte oynamak istediği bildiriliyor. Şu anda ligde ikinci sırada yer alan Dortmund, zirveye olan farkın kapatılabileceğini ona ikna etmek zorunda. Niklas Süle gibi diğer önemli isimlerin ayrılması, kulübün en güvenilir oyuncularını kadroda tutma ihtiyacını daha da acil hale getirdi.
Avrupa'nın devlerini savuşturmak
Yurt dışından gelen ilgiyi görmezden gelmek imkansız; Real Madrid, bu sol ayaklı stoperle sık sık anılıyor. Madrid, savunma hattını güçlendirmek için uzun süredir Alman futbol piyasasını takip ediyor ve Schlotterbeck, defansın gerisinden takımı yönlendirebilen, topu iyi kullanan modern bir stoper profiline uyuyor. Liverpool’un da yeni teknik kadrosu altında savunma seçeneklerini yenilemek amacıyla durumu takip ettiği düşünülüyor.
Dortmund, en iyi yeteneklerini elinde tutma isteği ile transfer piyasasının gerçekleri arasında denge kurmaya çalışan, alışık olduğu bir durumda bulunuyor. Yakında bir anlaşmaya varılamazsa, kulüp yeterli bir ücret alabilmek için yaz aylarında teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.
