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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçında oyuncu puanları: Nico Schlotterbeck ve David Svensson gol attı, BVB ise maçın son bölümünde dağıldı

Player ratings
Dortmund
FEATURES
Dortmund - Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta savunmada son bölümde büyük bir çöküş yaşadı ve son dakikalarda iki gollü üstünlüğünü kaybetti. David Svensson ve Nico Schlotterbeck'in gollerine rağmen Werder Bremen, uzatma dakikalarında bir puanı kurtardı.

Bu, iki devrelik bir maçtı ya da daha doğrusu, 80 dakikalık üstünlüğün ardından gelen 10 dakikalık tam bir taktik kaosuydu. Borussia Dortmund topa sahip olma oranında yüzde 72 ile oyunu kontrol etti ve etkileyici şekilde 22 şut çekti, ancak Signal Iduna Park'tan yalnızca 1 puanla ayrıldı.

Golsüz sona eren temkinli ilk yarının ardından maç, 80. dakikada David Svensson'un kilidi açmasıyla bir anda hareketlendi. Hemen sonrasında gelen Nico Schlotterbeck golü, ev sahibi ekibe üç puanı getirmiş gibi görünüyordu.

Ancak BVB'yi zaman zaman etkileyen psikolojik kırılganlık, maçın son anlarında yeniden ortaya çıktı. Büyük ölçüde etkisiz kalan Werder Bremen, Ludovit Reis ve eski Dortmundlu Niclas Fullkrug'un golleriyle iki kez fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.

GOAL, Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund futbolcularına not verdi...

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Gregor Kobel - 5/10:

    İlk 80 dakika boyunca Dortmund topa hükmederken Kobel adeta bir seyirciydi. Ancak isabetli sadece dört şutta iki gol yemiş olması onu hayal kırıklığına uğratacaktır.

    Joane Gadou - 6/10:

    Genç oyuncu, uzun bölümler boyunca soğukkanlı bir görüntü verdi ve fiziksel özelliklerini kullanarak Bremen'in nadir gelişen kontra ataklarını durdurdu. Ancak son 10 dakikanın temposu savunma hattını bunaltmış gibi görünüyordu ve Gadou, Fullkrug'un beraberlik golüne giden pozisyonda marke ettiği oyuncuyu kaçırdı.

    Waldemar Anton - 6/10:

    Anton, maçın büyük bölümünde pozisyon alışlarında genel olarak çok iyiydi ve Dortmund'un önde kurduğu savunma hattını korumasına yardımcı oldu. BVB top çevirirken pas hazırlığına katkı verdi, ancak maçın son bölümünde Bremen'e iki net gol fırsatı tanıyan toplu savunma çöküşünün bir parçasıydı.

    Nico Schlotterbeck - 7/10:

    Kaptan, 85. dakikadaki golüyle galibiyeti getirdiğini düşünmüştü. İstatistiksel olarak oyuna hükmetti, ancak savunma hattının lideri olarak 2-0'lık üstünlüğün dört dakika içinde erimesine yol açan organizasyon eksikliğinin sorumluluğunu almalı.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Marcel Sabitzer - 6/10:

    Sabitzer hatlar arasında çok çalıştı ancak konuk ekibin kilidini açmak için gereken yaratıcılık kıvılcımını gösteremedi. Mücadele 0-0 kilitliyken 72. dakikada yapılan çift değişikliğin parçası oldu.

    Felix Nmecha - 6/10:

    Nmecha, orta sahanın merkezinde fizik gücüyle sağlam bir varlık ortaya koydu ve Dortmund oyunun temposunu belirlerken yüksek sayıda pas tamamladı.

    Jobe Bellingham - 6/10:

    3-4-2-1 düzeninde daha ileri bir rolde oynayan Bellingham, kendine has dinamizminden kesitler sundu ancak son pası bulmakta zorlandı. Niko Kovac çıkmazı bozacak taze ayaklar ararken 72. dakikada oyundan alındı.

    David Svensson - 8/10:

    Svensson, topa sahip olmayı net fırsatlara çevirmekte sık sık zorlanan orta sahada en parlak isimdi. 80. dakikadaki golü, enerjik performansının hak edilmiş ödülü oldu ve geç gelen dram yaşanana kadar maçın kazandıran oyuncusu gibi göründü.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Ethan Nwaneri - 6/10:

    Genç oyuncu kanatta teknik açıdan güven veren bir performans sergilese de, derinde bekleyen Bremen savunmasına karşı son üçte oyuna etki etmekte zorlandı. 60. dakikanın hemen ardından yerini Fabio Silva'ya bıraktı.

    Serhou Guirassy - 5/10:

    Guirassy uzun süreler boyunca izole kaldı ve Dortmund'un toplam 22 şutuna rağmen gol atamadı. Sırtı dönük oyunu fena değildi, ancak BVB taraftarlarının kendisinden beklediği gol tehdidini ortaya koyamadı.

    Maximilian Beier - 5/10:

    Dortmund'un saha hakimiyetine rağmen oyuna dahil olmakta zorlanan Beier için sinir bozucu bir akşamdı. Yarım fırsatları gole çevirmek için gereken bitiricilikten yoksundu ve sık sık kendisini Bremen savunmasının arasında sıkışmış halde buldu.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Fabio Silva - 6/10:

    63. dakikada oyuna girdi ve Svensson'un açılış golünün asistini yaptı. Olumlu bir etki yarattı, ancak Dortmund öne geçtikten sonra oyundan düştü.

    Joey Veerman - 5/10:

    Kaotik bir kısa performans sergiledi. Schlotterbeck'in golünün asistini yaptı, ancak ardından Bremen'in Dortmund orta sahasını ezmesiyle birlikte son bölümdeki çöküşte kilit rol oynadı.

    Konstantinos Karetsas - 5/10:

    72. dakikada oyuna dahil oldu, ancak maç karşılıklı gollerin atıldığı bir mücadeleye dönüşürken gerekli savunma katkısını ya da hücum çıkışını sağlayamadı.

    Niko Kovac - 4/10:

    Taktik açıdan Kovac ilk 80 dakikaya hükmetti, ancak son 10 dakikadaki maç yönetimi kötüydü. Takımı, Bremen'in geç bölümdeki taktik değişimine tamamen hazırlıksız göründü ve yaptığı oyuncu değişiklikleri gergin ekibi sakinleştiremedi.

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