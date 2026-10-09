Bu, iki devrelik bir maçtı ya da daha doğrusu, 80 dakikalık üstünlüğün ardından gelen 10 dakikalık tam bir taktik kaosuydu. Borussia Dortmund topa sahip olma oranında yüzde 72 ile oyunu kontrol etti ve etkileyici şekilde 22 şut çekti, ancak Signal Iduna Park'tan yalnızca 1 puanla ayrıldı.

Golsüz sona eren temkinli ilk yarının ardından maç, 80. dakikada David Svensson'un kilidi açmasıyla bir anda hareketlendi. Hemen sonrasında gelen Nico Schlotterbeck golü, ev sahibi ekibe üç puanı getirmiş gibi görünüyordu.

Ancak BVB'yi zaman zaman etkileyen psikolojik kırılganlık, maçın son anlarında yeniden ortaya çıktı. Büyük ölçüde etkisiz kalan Werder Bremen, Ludovit Reis ve eski Dortmundlu Niclas Fullkrug'un golleriyle iki kez fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.

GOAL, Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund futbolcularına not verdi...