Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'in Bundesliga kulübüyle sözleşme anlaşması yaptığını kamuoyuna yalanlamasının ardından Niko Kovac, Schlotterbeck'i savundu

Dortmund teknik direktörü, yanlış bilgilerin yayılmasına duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, 26 yaşındaki oyuncunun yalnızca dışardan gelen seslere tepki gösterdiğini vurguladı. Kovac, milli takımda görevdeyken durumu açıklığa kavuşturma ihtiyacı hisseden oyuncunun bu konuyu doğru bir şekilde ele aldığına inanıyor.

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kovac, "Manşetlere çıkan Schlotti değildi, sadece doğru olmayan söylentileri yayanlardı" dedi. "Schlotti'nin durumu açıklığa kavuşturma hakkı var. O yanlış bir şey yapmadı."

Schlotterbeck ise basına sızan maaş artışı ve olası bir serbest kalma maddesi gibi ayrıntılar karşısında "çok şaşırdığını" itiraf etti. Almanya'nın Gana'yı yendiği maçın ardından konuşan oyuncu, görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz hiçbir sözleşmenin imzalanmadığını doğruladı.