Getty Images
Çeviri:
Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'in Bundesliga kulübüyle sözleşme anlaşması yaptığını kamuoyuna yalanlamasının ardından Niko Kovac, Schlotterbeck'i savundu
Kovac, sözleşmeyle ilgili karışıklığın sorumlusu olarak medyayı gösteriyor
Kovac, Schlotterbeck’in geleceği konusunda artan spekülasyonlara değindi ve son dönemde yaşanan tartışmaların sorumluluğunu açıkça medya kuruluşlarına yükledi. 2031 yılına kadar sürecek kazançlı bir yeni sözleşmenin imzalanmasının an meselesi olduğu yönünde haberler ortaya çıkmış ve bu durum, oyuncuyu kamuoyuna bir açıklama yapmaya zorlamıştı.
- Getty Images
Antrenör ve oyuncu "yanlış" manşetlere tepki gösterdi
Dortmund teknik direktörü, yanlış bilgilerin yayılmasına duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, 26 yaşındaki oyuncunun yalnızca dışardan gelen seslere tepki gösterdiğini vurguladı. Kovac, milli takımda görevdeyken durumu açıklığa kavuşturma ihtiyacı hisseden oyuncunun bu konuyu doğru bir şekilde ele aldığına inanıyor.
Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kovac, "Manşetlere çıkan Schlotti değildi, sadece doğru olmayan söylentileri yayanlardı" dedi. "Schlotti'nin durumu açıklığa kavuşturma hakkı var. O yanlış bir şey yapmadı."
Schlotterbeck ise basına sızan maaş artışı ve olası bir serbest kalma maddesi gibi ayrıntılar karşısında "çok şaşırdığını" itiraf etti. Almanya'nın Gana'yı yendiği maçın ardından konuşan oyuncu, görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz hiçbir sözleşmenin imzalanmadığını doğruladı.
Ricken, bu değişim sürecine rağmen sakinliğini koruyor.
Spor direktörü Lars Ricken Salı günü yaptığı açıklamada, Schlotterbeck'in açıklamalarını anlaşılır bulduğunu belirtti ve kulübün şu anki hedefinin Schlotterbeck'i uzun vadede kendilerine bağlamak olduğunu vurguladı.
Ricken, "Nico'nun açıklamaları anlaşılabilir," dedi. "Ne bir ilerleme ne de bir anlaşma olduğunu teyit ettik, bu yüzden bizi şaşırtan daha çok son zamanlardaki haberlerdi. Onu uzun vadede BVB'ye bağlamak konusundaki temel tutumumuz değişmedi. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz."
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Kulüp, oyuncunun temsilcileriyle sözleşme görüşmelerini sürdürürken, Schlotterbeck ise Dortmund’un sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmaya odaklanmaya devam edecek. Takım şu anda Bundesliga’da ikinci sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih’in dokuz puan gerisinde. Die Roten, Cumartesi günü Stuttgart ile karşılaşacak.