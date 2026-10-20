Gregor Kobel - 6/10

İsviçreli kaleci nispeten sakin bir akşam geçirse de üç kurtarış yapmak zorunda kaldı. McCarthy'nin yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokmadaki başarısı, BVB'nin %55 topa sahip olmasına katkı sağladı. Ancak 1,13 xG değerini kaliteli gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlanan Sabah karşısında nadiren sınandı.

Waldemar Anton - 7/10

Oyun kurulumunda üçlü savunma hattında görev yapan Anton, savunma görevlerini sağlam biçimde yerine getirdi. Takımının yaptığı 44 uzaklaştırmaya katkıda bulunarak Sabah'ın seyrek gelişen kontra ataklarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu. Pozisyon disiplinini koruyup savunma hattının sahayı daraltacak kadar ileride kalmasını sağladı.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini, savunmanın solunda fiziksel gücüyle varlık gösterdi. Kovac takıma taze güç katmak amacıyla onu 71. dakikada oyundan alsa da görevlerini etkili biçimde yerine getirdi. Bununla birlikte, devre arasından önce Sabah'ın kanatlardaki yer değişimleri karşısında zaman zaman zorlandı.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Kaptan, savunma hattını yönlendirip takımının akıcı pas oyununa katkı sağlayarak örnek oldu. Dortmund'un hava topu mücadelelerinin çoğunu kazanmasında (4 galibiyet, 1 mağlubiyet) önemli rol oynadı ve Sabah'ın maçın sonlarında baskı kurduğu anlarda ihtiyaç duyulan liderliği gösterdi.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson, kanatta her zamanki çalışkanlığıyla takımına geniş alanlarda bir pas seçeneği sundu. Sabah'ın, Dortmund'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanmasını önlemek için özenle geriye koştu. Ancak son pasları, merkez orta saha oyuncularınınki kadar isabetli değildi.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson, 77. dakikada oyundan çıkana kadar görevini yerine getirdi. Takımın oyunu geniş alana yaymasına yardımcı oldu ve Dortmund'un ceza sahasına gönderdiği 23 ortanın birkaçında pay sahibi oldu. Gösterişli olmasa da hatasız bir performans sergiledi.