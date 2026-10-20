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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Borussia Dortmund'un Sabah FK karşısındaki oyuncu notları: Serhou Guirassy'nin iki golü Bakü'de kritik galibiyeti getirdi

Dortmund
Sabah FK
Sabah FK - Dortmund
Şampiyonlar Ligi

Serhou Guirassy, Azerbaycan'da attığı iki golle Borussia Dortmund'a 2-1'lik galibiyeti getirerek maçın belirleyici ismi oldu. Sabah FK dirençli bir performans sergilese de Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşmada Bundesliga devinin etkili bitiriciliği sonucu belirledi.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bakü'de zorlu geçme ihtimali taşıyan deplasman maçında Sabah FK'yi 2-1 mağlup etti. Niko Kovac'ın ekibi için maç ideal başladı: Serhou Guirassy, Felix Nmecha'nın hazırladığı pozisyonu 10. dakikada gole çevirdi. Ancak ev sahibi ekip, güçlü rakibinin baskısı karşısında dağılmadı. Aden McCarthy, Tymoteusz Puchacz'ın gönderdiği topu 39. dakikada değerlendirerek skora denge getirdi. Dortmund'un topa daha fazla sahip olduğu ancak fırsatları değerlendirmekte istikrar sağlayamadığı ilk yarı, eşitlikle sona erdi.

Alman ekibi ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirirken belirleyici golün hazırlayıcısı Joey Veerman oldu. Veerman'ın asistinde Guirassy, 53. dakikada kendisinin ikinci golünü atarak BVB'yi yeniden öne geçirdi. Toplam 23 şut çeken ve 3,06 gol beklentisine (xG) ulaşan Dortmund, taktiksel esnekliğini gösterdi ve son bölümün büyük kısmında Azerbaycan şampiyonuna fırsat tanımadı. Sabah FK mücadeleyi bırakmayıp Gregor Kobel'i üç kurtarış yapmaya zorlasa da Dortmund, savunma düzeni ve oyuncularının bireysel kalitesi sayesinde galibiyeti koruyarak grup aşamasında altı puana ulaştı.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Kaleci ve savunma

    Gregor Kobel - 6/10

    İsviçreli kaleci nispeten sakin bir akşam geçirse de üç kurtarış yapmak zorunda kaldı. McCarthy'nin yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokmadaki başarısı, BVB'nin %55 topa sahip olmasına katkı sağladı. Ancak 1,13 xG değerini kaliteli gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlanan Sabah karşısında nadiren sınandı.

    Waldemar Anton - 7/10

    Oyun kurulumunda üçlü savunma hattında görev yapan Anton, savunma görevlerini sağlam biçimde yerine getirdi. Takımının yaptığı 44 uzaklaştırmaya katkıda bulunarak Sabah'ın seyrek gelişen kontra ataklarını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu. Pozisyon disiplinini koruyup savunma hattının sahayı daraltacak kadar ileride kalmasını sağladı.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini, savunmanın solunda fiziksel gücüyle varlık gösterdi. Kovac takıma taze güç katmak amacıyla onu 71. dakikada oyundan alsa da görevlerini etkili biçimde yerine getirdi. Bununla birlikte, devre arasından önce Sabah'ın kanatlardaki yer değişimleri karşısında zaman zaman zorlandı.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    Kaptan, savunma hattını yönlendirip takımının akıcı pas oyununa katkı sağlayarak örnek oldu. Dortmund'un hava topu mücadelelerinin çoğunu kazanmasında (4 galibiyet, 1 mağlubiyet) önemli rol oynadı ve Sabah'ın maçın sonlarında baskı kurduğu anlarda ihtiyaç duyulan liderliği gösterdi.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson, kanatta her zamanki çalışkanlığıyla takımına geniş alanlarda bir pas seçeneği sundu. Sabah'ın, Dortmund'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluklardan yararlanmasını önlemek için özenle geriye koştu. Ancak son pasları, merkez orta saha oyuncularınınki kadar isabetli değildi.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson, 77. dakikada oyundan çıkana kadar görevini yerine getirdi. Takımın oyunu geniş alana yaymasına yardımcı oldu ve Dortmund'un ceza sahasına gönderdiği 23 ortanın birkaçında pay sahibi oldu. Gösterişli olmasa da hatasız bir performans sergiledi.

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    Orta saha

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Merkezde maça başlayan Chukwuemeka, topla ilerleme becerisini zaman zaman gösterdi. Oyunun savunma bölgesinden hücum alanlarına taşınmasına yardımcı oldu. Skoru korumak için yapılan üçlü oyuncu değişikliğinin bir parçası olarak 71. dakikada kenara alındı.

    Joey Veerman - 8/10

    Hollandalı oyuncudan üst düzey bir performans. Veerman, 53. dakikada Guirassy'ye verdiği kusursuz ayarlı pasla galibiyet golünün başlıca mimarı oldu. Oyun görüşü ve Sabah'ın orta blok savunmasını aşma becerisi, Dortmund'un hücum akışı açısından belirleyiciydi.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha, 10. dakikadaki açılış golüne yaptığı akıllıca asistle maçın başında takımının oyununa yön verdi. Tehlikeli boşluklarda pozisyon aldı ve 71. dakikada yükünü dengelemek amacıyla oyundan alınana kadar hücum bağlantısında kilit rol oynadı.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Hücum

    Fabio Silva - 6/10

    Silva, Sabah savunmacılarını yerlerinden çıkarıp Guirassy'ye alan açmak için kanallarda çok çalıştı. Kendisi gol atamasa da hareketliliği, Dortmund'un 23 şuta ulaşmasında önemli rol oynadı. Maçın duraklama dakikalarının sonlarında oyundan alındı.

    Serhou Guirassy - 9/10

    Tartışmasız maçın oyuncusuydu. Üst düzey golcülük içgüdülerini gösteren Guirassy, 10. dakikada attığı golle gerginliği giderdi, 53. dakikada bir kez daha ağları bularak takımına galibiyeti getirdi. Gol olasılığı yüksek fırsatları değerlendirmesi, iki takım arasındaki farkı yarattı.

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  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Joane Gadou - 6/10

    71. dakikada Bensebaini’nin yerine oyuna girdi. Savunma düzenini korudu ve Sabah’ın sonradan oyuna giren oyuncularının fiziksel tehdidiyle iyi başa çıktı.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Maçın son bölümünde orta sahada daha fazla kontrol ve savunma desteği sağlamak için 71. dakikada Chukwuemeka’nın yerine oyuna girdi.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    71. dakikada Nmecha’nın yerine oyuna girdi. Sabah son dakikalarda beraberliği bulmak için baskısını artırmaya çalışırken tecrübesi, topu Dortmund’da tutmak ve oyunun temposunu düşürmek açısından büyük önem taşıdı.

    Maximilian Beier - 5/10

    77. dakikada Svensson’un yerine oyuna girdi. Dortmund üçüncü golü aramak yerine skor üstünlüğünü korumaya odaklandığı için oyuna etki etme fırsatı bulmakta zorlandı.

    Ethan Nwaneri - Puan verilmedi

    91. dakikada Fabio Silva’nın yerine oyuna girerek çok kısa bir süre sahada kaldı. Oyuna etki edecek kadar zamanı olmadı.

    Niko Kovac - 7/10

    Kovac’ın taktik düzeni, Dortmund’un beklenen gol (xG) üstünlüğünü 3,06’ya 1,13’le elde etmesini sağladı. 71. dakikada üç oyuncu değişikliğiyle orta saha ve savunmayı tazeleme kararı, oyunu iyi okuduğunu gösterdi. Bu hamle, Sabah’ın maça ortak olma çabalarını başarıyla etkisiz hâle getirdi.

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