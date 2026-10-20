Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bakü'de zorlu geçme ihtimali taşıyan deplasman maçında Sabah FK'yi 2-1 mağlup etti. Niko Kovac'ın ekibi için maç ideal başladı: Serhou Guirassy, Felix Nmecha'nın hazırladığı pozisyonu 10. dakikada gole çevirdi. Ancak ev sahibi ekip, güçlü rakibinin baskısı karşısında dağılmadı. Aden McCarthy, Tymoteusz Puchacz'ın gönderdiği topu 39. dakikada değerlendirerek skora denge getirdi. Dortmund'un topa daha fazla sahip olduğu ancak fırsatları değerlendirmekte istikrar sağlayamadığı ilk yarı, eşitlikle sona erdi.
Alman ekibi ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirirken belirleyici golün hazırlayıcısı Joey Veerman oldu. Veerman'ın asistinde Guirassy, 53. dakikada kendisinin ikinci golünü atarak BVB'yi yeniden öne geçirdi. Toplam 23 şut çeken ve 3,06 gol beklentisine (xG) ulaşan Dortmund, taktiksel esnekliğini gösterdi ve son bölümün büyük kısmında Azerbaycan şampiyonuna fırsat tanımadı. Sabah FK mücadeleyi bırakmayıp Gregor Kobel'i üç kurtarış yapmaya zorlasa da Dortmund, savunma düzeni ve oyuncularının bireysel kalitesi sayesinde galibiyeti koruyarak grup aşamasında altı puana ulaştı.