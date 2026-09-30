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Borussia Dortmund'un harika çocuğu Mathis Albert, 4-2 biten nefes kesen Şili maçında USMNT tarihinde gol atan en genç oyuncu olarak Christian Pulisic'in rekorunu geçti
Albert adını tarihe yazdırdı
ABD Erkek Milli Takımı, St. Louis'te yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etti; Albert, A Milli Takım adına gol atan en genç oyuncu oldu. Şili'ye karşı alınan nefes kesen 4-2'lik galibiyette, Dortmund'un kanat oyuncusu uzatma dakikalarında ağları bularak sonucu perçinledi. Henüz 17 yaş 131 günlük olan Albert, 2016'da 17 yaş 253 günlükken Bolivya'ya karşı gol atarak bu rekoru elinde bulunduran Pulisic'i resmen geride bıraktı. Rekor getiren gol, Albert'in seken topa en hızlı şekilde tepki verip üst direğe çarpan ve çizgiyi geçen bir vuruş yapmasıyla geldi; bu an, Energizer Park'ta büyük sevinç yaşanmasına yol açtı.
Rekor kıran bu an, Güney Carolina doğumlu oyuncunun meteorik yükselişindeki son bölüm oldu. Bu yılın başlarında Dortmund formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına da çıkan Albert, uluslararası sahnenin baskısını kaldırabildiğini hızla kanıtlıyor. Genç yeteneklerinin takıma entegrasyonunu değerlendiren teknik direktör Mauricio Pochettino, şöyle dedi: "Onlar genç, ama mücadele edecek kadar olgunlar. 16, 17, 18, 19 yaşındaki oyuncularla oynamak iyi olabilir ya da trend olabilir... ama önemli olan şu ki, bu çocukları çağırdığımızda performans göstereceklerinden eminiz. Bu sadece bir zaman meselesi."
- Getty Images Sport
St. Louis'te gidip gelen bir gerilim
Maçın kendisi, takım arkadaşı genç Julian Hall'un yaptığı zekice bir vücut çalımını değerlendiren Sebastian Berhalter'in açılış golüyle başlayan tam anlamıyla bir duygu fırtınasıydı. Ancak Şili agresif şekilde karşılık verdi ve Diego Ulloa ile Maximiliano Gutierrez'in devre arasının iki yanına yayılan golleri, konuk ekibe kısa süreliğine üstünlüğü getirdi. ABD Erkek Milli Takımı buna neredeyse anında Hall'la yanıt verdi; genç oyuncu, Gio Reyna'nın ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Genç ABD kadrosu, Pochettino'nun yenilenmiş hücum hattının hızını durdurmakta zorlanan fiziksel gücü yüksek Şili ekibi karşısında önemli bir direnç ortaya koydu.
Maçın temposu son düdüğe kadar yüksek kaldı ve ev sahibi ekip sonunda farkı açtı. Chris Richards, kornerden gelen topa sert bir kafa vuruşu yaparak ABD'yi yeniden öne geçirdi, ardından Albert'in tarihe geçen geç katkısı maçı erişilmez hale getirdi. Bu galibiyet, milli takım kariyerini noktaladığının doğrulanmasının ardından maç öncesinde düzenlenen törenle onurlandırılan tecrübeli savunmacı Tim Ream için anlamlı bir saygı duruşu niteliği taşıdı.
Dortmund’un üretim hattından çıkan yükselen yıldız
Albert'in milli takım rekorlar kitabına uzanan yolculuğu, Amerikalı taraftarlar için tanıdık bir rotayı izliyor. Tıpkı ondan önce Pulisic ve Reyna'da olduğu gibi, bu kanat oyuncusu da kendisini Almanya'da geliştiriyor. Avrupa'ya taşınmadan önce Güney Carolina doğumlu futbolcu, LA Galaxy akademisinde vakit geçirdi ve burada teknik kapasitesi ile hızı Dortmund scoutlarının dikkatini çekti. Resmi olarak 2024'te Bundesliga devine katıldı ve o tarihten bu yana altyapı kademelerinde hızla yükseldi, hatta bir önceki yerel sezonun son bölümünde A takım düzeyindeki ilk maçına da çıktı.
Uluslararası arenadaki etkisi de aynı derecede hızlı oldu. Peru'ya karşı oynadığı ilk maçın ardından Pochettino'dan övgü alan Albert, artık oyununa bitirici bir keskinlik de ekledi. Ceza sahasında boş alan bulma becerisi ve gol önündeki soğukkanlılığı, gelecekteki turnuvalara hazırlanırken ABD Milli Takımı için odak noktalarından biri olacağını gösteriyor. Malik Tillman gibi Avrupa'da forma giyen başka genç oyuncuların da ikinci yarıda sahne almasıyla, teknik ekibin elindeki yetenek derinliği tüm zamanların en yüksek seviyesinde görünür durumda.
- Getty Images Sport
Son düdükte tansiyon yükseldi
Albert’in rekoru etrafındaki kutlama havasına rağmen maç, son dakikalardaki sert müdahalelerin her iki takım ile teknik ekipler arasında saha kenarında hararetli bir gerginliğe yol açmasıyla kargaşa içinde sona erdi. Güney Amerika ekibinin agresif oyunundan ötürü hayal kırıklığı yaşasalar da genç Amerikalılar son düdüğe kadar geri adım atmadı ve ABD Milli Takımı şimdi dikkatini Kuzey Amerika’daki rakipleri Meksika ve Kanada’ya karşı oynanacak yaklaşan maçlara çevirirken, bunun sıradan bir hazırlık maçının çok ötesinde bir sertlik taşıdığını ortaya koydu.
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