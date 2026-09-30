ABD Erkek Milli Takımı, St. Louis'te yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etti; Albert, A Milli Takım adına gol atan en genç oyuncu oldu. Şili'ye karşı alınan nefes kesen 4-2'lik galibiyette, Dortmund'un kanat oyuncusu uzatma dakikalarında ağları bularak sonucu perçinledi. Henüz 17 yaş 131 günlük olan Albert, 2016'da 17 yaş 253 günlükken Bolivya'ya karşı gol atarak bu rekoru elinde bulunduran Pulisic'i resmen geride bıraktı. Rekor getiren gol, Albert'in seken topa en hızlı şekilde tepki verip üst direğe çarpan ve çizgiyi geçen bir vuruş yapmasıyla geldi; bu an, Energizer Park'ta büyük sevinç yaşanmasına yol açtı.

Rekor kıran bu an, Güney Carolina doğumlu oyuncunun meteorik yükselişindeki son bölüm oldu. Bu yılın başlarında Dortmund formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına da çıkan Albert, uluslararası sahnenin baskısını kaldırabildiğini hızla kanıtlıyor. Genç yeteneklerinin takıma entegrasyonunu değerlendiren teknik direktör Mauricio Pochettino, şöyle dedi: "Onlar genç, ama mücadele edecek kadar olgunlar. 16, 17, 18, 19 yaşındaki oyuncularla oynamak iyi olabilir ya da trend olabilir... ama önemli olan şu ki, bu çocukları çağırdığımızda performans göstereceklerinden eminiz. Bu sadece bir zaman meselesi."