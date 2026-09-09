Borussia Dortmund'un genç yıldızı Konstantinos Karetsas, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında endişe verici anlarda yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı

Olaydan kısa süre sonra Bundesliga devleri, oyuncunun durumuna açıklık getirmek için resmî bir açıklama yayımladı ve sorunun dolaşım sistemiyle ilgili olduğunu doğruladı. Dortmund, açıklamasında, "Konstantinos Karetsas dolaşım sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı" dedi. "Kosta, şartlar altında iyi durumda ve ileri tetkikler için hastaneye gidiyor."

Maçın bitiş düdüğünün ardından medyaya konuşan Dortmund kalecisi Gregor Kobel, takım arkadaşının iyileşmesi konusunda umutlu kalırken soyunma odasının ortak endişesini dile getirdi. Kobel, yayıncı kuruluş Amazon Prime'a, "Umarım ve bence her şey yolundadır, umarım kısa süre içinde aramıza sağlıklı bir şekilde döner" dedi.



