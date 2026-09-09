AFP
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Borussia Dortmund'un genç yıldızı Konstantinos Karetsas, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında endişe verici anlarda yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı
İspanya'da tıbbi acil durum yaşandı
Futbol dünyası, Dortmund'un yükselen yıldızı Karetsas'ın Villarreal'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yaşadığı çöküşün ardından salı gecesi hastaneye kaldırılmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Oyuncular ve taraftarlar arasında anında endişe yaratan olayda, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu takım arkadaşına rutin bir pas verdikten sonra gözle görülür şekilde zorlandı ve sıkıntısını maçın hakemine işaret etti. Ardından, durumun ciddiyeti ortaya çıkarken çimlere oturdu.
- AFP
Dortmund resmi açıklama yaptı
Olaydan kısa süre sonra Bundesliga devleri, oyuncunun durumuna açıklık getirmek için resmî bir açıklama yayımladı ve sorunun dolaşım sistemiyle ilgili olduğunu doğruladı. Dortmund, açıklamasında, "Konstantinos Karetsas dolaşım sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı" dedi. "Kosta, şartlar altında iyi durumda ve ileri tetkikler için hastaneye gidiyor."
Maçın bitiş düdüğünün ardından medyaya konuşan Dortmund kalecisi Gregor Kobel, takım arkadaşının iyileşmesi konusunda umutlu kalırken soyunma odasının ortak endişesini dile getirdi. Kobel, yayıncı kuruluş Amazon Prime'a, "Umarım ve bence her şey yolundadır, umarım kısa süre içinde aramıza sağlıklı bir şekilde döner" dedi.
Yatırım ve sakatlıklarla geçen bir yaz
Karetsas, yaz transfer döneminde Signal Iduna Park'a geldi ve elit genç yeteneklere odaklanan büyük bir transfer hamlesinin parçası olarak Yunanistan Milli Takımı'ndan Giannis Konstantelias ile birlikte takıma katıldı. Eski Belçika genç milli oyuncusu, Genk'ten alınması için Dortmund'a ciddi bir bonservis bedeli olan 30 milyon euroya (£25,7 milyon/$34,9 milyon) mal oldu; Konstantelias ise PAOK'tan 26 milyon euroya (£22,3 milyon/$30,2 milyon) transfer edildi. Her iki oyuncunun da bu sezon kulübün Avrupa serüveninde kilit rol oynaması bekleniyordu.
Ancak Alman ekibi, pahalı yeni transferleri konusunda tam bir kâbus gibi bir şanssızlık süreci yaşadı. Karetsas için yaşanan bu son korku, Konstantelias hakkında gelen yıkıcı haberin ardından geldi; oyuncunun sezonu, geçen ay Bundesliga'daki ilk maçında yaşadığı ciddi bir ACL sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla kapanmıştı. Yazın yapılan flaş transferleri etrafındaki bu talihsizlik, yurt içi ve kıtasal organizasyonlarda fikstür yoğunlaşırken teknik direktör Niko Kovac'ı ciddi taktiksel sorunlarla baş başa bıraktı.
- Getty Images Sport
Guirassy geç gelen galibiyeti getirdi
Tıbbi acil durumun ardından maçın üzerinde kara bir bulut dolaşmasına rağmen Dortmund, sahada toparlanarak İspanya'da zorlu geçen mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı. Karetsas'ın oyundan çıktığı sırada maç 0-0 devam ediyordu, ancak karşılaşma daha sonra tamamen hareketlendi.
Kulüp adına 100. maçına çıkan Guirassy, geç gelen iki golle değerini ortaya koydu; böylece üç puanın tamamının Almanya'ya gitmesini sağladı ve bu süreçte Robert Lewandowski'nin gol sayısını da geride bıraktı. Sonuç, Dortmund'un Şampiyonlar Ligi hedeflerini yolunda tutsa da kulüp için asıl odak noktası Karetsas'ın sağlığı ve iyi durumda olması olmaya devam ediyor.
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