Borussia Dortmund'un forveti Serhou Guirassy, Atalanta'ya attığı golün ardından tişörtündeki mesajın ardındaki duygusal nedeni açıkladı

Dortmund'un çeyrek finale yükselmesini sağlayan golü attıktan sonra Guirassy, formasını kaldırarak iç çamaşırında yazılı el yazısı mesajı gösterdi. Mesajda şöyle yazıyordu: "Missata, seni özlüyorum! Huzur içinde yat. Artık cennette, güvendesin! Amin!"

Daha sonra bu mesajın, kısa süre önce vefat eden yeğenine bir saygı gösterisi olduğu doğrulandı. Westfalenstadion'daki coşkuya rağmen, forvetin düşünceleri, zor bir yas döneminden geçen acılı ailesiyle birlikteydi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Amazon'a konuşan eski Stuttgart oyuncusu, bu jestin anlamını ve kime yönelik olduğunu açıkladı. Guirassy şöyle dedi: "Bu, kardeşim için bir mesajdı. Hepimiz onun yanındayız. Ailemiz için zor bir dönem. Ama hayat devam ediyor. Hepimiz bir gün öleceğiz."

