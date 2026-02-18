Getty Images Sport
Çeviri:
Borussia Dortmund'un forveti Serhou Guirassy, Atalanta'ya attığı golün ardından tişörtündeki mesajın ardındaki duygusal nedeni açıkladı
Büyük sahnede duygusal bir anma töreni
Dortmund'un çeyrek finale yükselmesini sağlayan golü attıktan sonra Guirassy, formasını kaldırarak iç çamaşırında yazılı el yazısı mesajı gösterdi. Mesajda şöyle yazıyordu: "Missata, seni özlüyorum! Huzur içinde yat. Artık cennette, güvendesin! Amin!"
Daha sonra bu mesajın, kısa süre önce vefat eden yeğenine bir saygı gösterisi olduğu doğrulandı. Westfalenstadion'daki coşkuya rağmen, forvetin düşünceleri, zor bir yas döneminden geçen acılı ailesiyle birlikteydi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Amazon'a konuşan eski Stuttgart oyuncusu, bu jestin anlamını ve kime yönelik olduğunu açıkladı. Guirassy şöyle dedi: "Bu, kardeşim için bir mesajdı. Hepimiz onun yanındayız. Ailemiz için zor bir dönem. Ama hayat devam ediyor. Hepimiz bir gün öleceğiz."
- Getty Images Sport
Guirassy parlıyor, Dortmund kontrolü ele geçiriyor
Saha içinde Guirassy, Atalanta'nın yenilgisinin mimarı oldu ve Bundesliga devlerinin play-off turunun ikinci ayağına önemli bir avantajla girmesini sağlayan hem klinik bir bitiriş hem de hayati bir asist yaptı. Formuna kavuşması, özellikle Alman medyasının bazı kesimlerinin forvetin ilk 11'deki yerini sorguladığı bir dönemin ardından, teknik direktör Niko Kovac için tam zamanında geldi. Kişisel üzüntüsünü bir kenara bırakıp bir gol ve bir asistle Maçın Adamı performansını sergileme becerisi, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından büyük övgü topladı.
Forvetin geri dönüşü istatistiksel olarak da etkileyici, çünkü son zamanlarda attığı gollerle gol orucunu kesin bir şekilde sona erdirdi. 2024 yazında Signal Iduna Park'a gelen Guirassy, kısa sürede Dortmund'un hücumunun odak noktası haline geldi. İtalyan takımı karşısında yaptığı katkı, BVB'nin neden Stuttgart'tan onun serbest kalma maddesini devreye sokmak için bu kadar istekli olduğunu hatırlattı, ancak arka planda onun uzun vadeli geleceği ile ilgili spekülasyonlar artmaya başladı.
Dortmund'un geleceği belirsizlikle kaplı
Saha içindeki başarısı ve kulüple olan duygusal bağına rağmen, Guirassy'nin 2028 yılına kadar sürecek olan mevcut sözleşmesini tamamlamayabileceğine dair haberler dolaşıyor. Forvetin, kariyerinin sonuna yaklaşmadan önce son bir kez daha kazançlı bir anlaşma arayışında olduğu öne sürülüyor. Bu söylentiler, özellikle forvetin son dönemdeki kariyer hamlelerinin alamet-i farikası haline gelen nispeten mütevazı çıkış maddeleri göz önüne alındığında, birçok kulübü alarma geçirdi.
Almanya'dan gelen son söylentiler, oyuncunun mevcut sezonun bitiminde BVB yönetimi ile bir araya gelerek kariyerinin gidişatını görüşmek istediğini gösteriyor. Guirassy'nin Kuzey Ren-Vestfalya'daki yolculuğunun devam edip etmeyeceğini netleştirmek için BVB yöneticileriyle bir toplantı planladığı anlaşılıyor. Taraftarlar şu anda onun verimli performansının tadını çıkarırken, transfer dönemi yaklaşırken yaz aylarında ayrılma olasılığı Dortmund taraftarları için gerçek bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
- Getty Images
Odak noktası Şampiyonlar Ligi olmaya devam ediyor
Şimdilik Guirassy ve Dortmund, Atalanta karşısında işi bitirmeye ve Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmeye odaklanacak. Forvetin kişisel acısını sahada itici güce dönüştürme yeteneği, onu Dortmund'un sezonunun odak noktası haline getirdi. Yazın kalıp kalmayacağına bakılmaksızın, Şampiyonlar Ligi'nin ışıkları altında sergilediği duygusal performansı, turnuvanın şimdiye kadarki en insani anlarından biri olarak tarihe geçecek ve futbolun genellikle skor tabelasından çok daha fazlasını içerdiğini kanıtlayacak.
Reklam