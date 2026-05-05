Borussia Dortmund teknik direktörü, forvet oyuncusuyla aralarında gerginlik olduğunu yalanlarken, Karim Adeyemi'nin "gerçekten büyük" bir oyuncu olacağına inandığını belirtti
Kovac, Adeyemi'yi bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor
Kovac, Adeyemi ile ilişkilerinin bozulduğuna dair haberleri kesin bir dille yalanladı ve bunun yerine bu sezon 37 maçta 10 gol atıp 5 asist yapan Alman milli oyuncunun muazzam potansiyelini vurgulamayı tercih etti.
Adeyemi'nin geleceği hakkındaki tartışmalar, İngiliz kulüplerinin oyuncuyla ilgilendiği ve Manchester United ile Newcastle'ın transfer için görüşmelerde bulunduğu yönündeki söylentilerin dolaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Ancak Dortmund'da şu anda Kovac'ın liderliğinde istikrar ve büyüme üzerine odaklanan iç tartışmalar sürüyor.
"Bazı şeyleri düzeltirse gerçekten harika bir futbolcu olabileceğine kesin olarak inanıyorum. Ancak bunun için bana biraz daha güvenmesi gerekiyor. İsabetliliği ve titizliği üzerinde çalışması gerekiyor. Ona büyük bir yetenek verilmiş, şimdi sıra onu ileriye taşıyacak detayları ve incelikleri değiştirmeye ve çalışmaya geldi. Bunu yapmak için antrenmanların her dakikasını değerlendirmeli," dedi Kovac.
Sözleşme uzatma söylentilerine yanıt
Kovac, Dortmund'un başına geçtiğinden bu yana 70 resmi maçta takımın başında yer aldı ve 41 galibiyet elde etti. Bu başarılı performans, Lars Ricken'in liderliğindeki BVB yönetiminin, 2027 yazında sona erecek olan mevcut sözleşmesinin ötesinde eski Bayern Münih teknik direktörüne bir sözleşme uzatması teklif etmeye hazırlandığına dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.
Bild podcast'inde bu haberlere yanıt veren Kovac, "Kardeşim Robert ve ben kendimizi çok rahat hissediyoruz ve bence her iki taraf da şu anki durumdan çok memnun. Lars beni o zaman takıma dahil etmişti. Onun sözleşmesi de 2027'ye kadar devam ediyor. Eğer böyle olursa mutlu olurum, çünkü Lars'ın burada pek çok şeyi harekete geçirmiş, gerçekten iyi birisi olduğunu düşünüyorum." dedi.
Genç yeteneklerle başarılarını savunmak
Kovac, genç oyunculara yeterince şans vermediğini öne süren eleştirilere de bu vesileyle yanıt verdi. Teknik direktör, kariyeri boyunca yetiştirdiği başarılı oyuncuların uzun bir listesine işaret etti.
"Bu doğru değil! O zamanlar Salzburg'da ikinci takımı devraldım ve daha sonra Bundesliga'da oynayan [Martin] Hinteregger veya [Stefan] Ilsanker gibi oyuncuları terfi ettirdim. Hırvatistan milli takımında [Marcelo] Brozovic, [Mateo] Kovacic, [Ante] Rebic yer aldı. Monako'da [Aurelien] Tchouameni vardı. Wolfsburg'da Tottenham'a transfer olan [Micky] van de Veen ve BVB'ye transfer olan [Felix] Nmecha vardı. Çok şey yazılıyor ama bunların hiçbirinin gerçeklik payı yok," diye açıkladı Dortmund teknik direktörü.
BVB'nin hücum yıldızının geleceği
Adeyemi'yi çevreleyen durum, mevcut sözleşmesinin 2027'de sona erecek olması nedeniyle Avrupa genelinde pek çok kişi için ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kovac'ın kamuoyu önünde verdiği destek ve oyuncunun oyununu geliştirmesini arzulamasına rağmen, eski Red Bull Salzburg oyuncusu için bu sezonun sonunda ayrılmanın tamamen ihtimal dışı olmadığına dair haberler dolaşıyor.
Kovac'ın "titizlik" ve "doğruluk" konusundaki ısrarı, oyuncuya Dortmund projesindeki yerini sağlamlaştırması için açık bir meydan okuma niteliğinde.