Borussia Dortmund teknik direktörü, forvet oyuncusuyla aralarında gerginlik olduğunu yalanlarken, Karim Adeyemi'nin "gerçekten büyük" bir oyuncu olacağına inandığını belirtti

Kovac, Adeyemi ile ilişkilerinin bozulduğuna dair haberleri kesin bir dille yalanladı ve bunun yerine bu sezon 37 maçta 10 gol atıp 5 asist yapan Alman milli oyuncunun muazzam potansiyelini vurgulamayı tercih etti.

Adeyemi'nin geleceği hakkındaki tartışmalar, İngiliz kulüplerinin oyuncuyla ilgilendiği ve Manchester United ile Newcastle'ın transfer için görüşmelerde bulunduğu yönündeki söylentilerin dolaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Ancak Dortmund'da şu anda Kovac'ın liderliğinde istikrar ve büyüme üzerine odaklanan iç tartışmalar sürüyor.

"Bazı şeyleri düzeltirse gerçekten harika bir futbolcu olabileceğine kesin olarak inanıyorum. Ancak bunun için bana biraz daha güvenmesi gerekiyor. İsabetliliği ve titizliği üzerinde çalışması gerekiyor. Ona büyük bir yetenek verilmiş, şimdi sıra onu ileriye taşıyacak detayları ve incelikleri değiştirmeye ve çalışmaya geldi. Bunu yapmak için antrenmanların her dakikasını değerlendirmeli," dedi Kovac.